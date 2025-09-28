Asia Cup 2025 Final Ind Vs PaK : आशिया कप जिंकल्यास पाकिस्तानच्या मोहसिन नक्वींच्या हातून पुरस्कार घेणार? काय असेल भारताची भूमिका?

India vs Pakistan Asia Cup 2025 final not only about cricket but also about the prize ceremony : आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत आज होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान यांच्यातील अंतिम सामन्याची जेवढी उत्सुकता पोहोचली आहे. तेवढेच औत्सुक्य सामना संपल्यानंतर होणाऱ्या बक्षीस समारंभासंदर्भात वाढले आहे. कारण या सामन्यानंतर विजेत्या संघाला आशिया क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते पुरस्कार दिला जाणार आहे. विशेष म्हणजे ते पाकिस्तानचे गृहमंत्री देखील आहेत. .आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष या नात्याने नक्वी हे बक्षीस समारंभाच्या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित असणार आहेत. विजेत्या संघाला त्यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरणही केले जाणार आहे. अशावेळी भारत हा सामना जिंकल्यात नक्वी यांच्या हस्ते पुरस्कार स्विकारणार का? याची चर्चा सुरु झाली आहे. यावेळी भारतीय खेळाडूंची भूमिका काय असेल, याची उत्सुकता आहे. यासंदर्भात सोशल मीडियावर अनेकांनी प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत..Asia Cup 2025 Final Ind vs Pak : आशिया कप जिंकण्यासाठी भारतीय संघ सज्ज; पाकिस्तानला निर्णायक ठोसा देण्याची वेळ....पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत-पाकिस्तान यांच्यात तणाव वाढला आहे. भारताने पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळू नये,असं काहींचं म्हणणं आहे. मात्र, आयसीसीच्या स्पर्धेव्यतिरिक्त भारत पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट खेळणार नाही, अशी भूमिका बीसीसीआयने घेतली आहे. या तणावादरम्यान कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेकीच्या वेळी पाक कर्णधार सलमानशी हस्तांदोलन करणंही टाळलं आहे..Ind vs Pak Asia Cup 2025 : 'सोनी लिव्ह'चं सबस्क्रीप्शन नाही? तरीही मोफत बघता येणार भारत-पाकिस्तान सामना...पण कसं? वाचा....याशिवाय सामना संपल्यानंतर कोणताही भारतीय खेळाडू पाकिस्तान खेळाडूंशी कटाक्षही टाकत नाही. अशावेळी बक्षीस समारंभाच्या वेळी औपचारिकता पूर्ण करणार का, याबाबत तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत. दरम्यान, आज भारत पाकिस्तान यांच्यात आशिया कपचा अंतिम सामना होणार आहे. यंदाच्या आशिया कपमध्ये भारत पाकिस्तान तिसऱ्यांदा आमने सामने आले आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन रविवारी पाकिस्तान संघाला पाणी पाजल्यानंतर आता आज अंतिम सामन्यातही निर्णायक ठोसा देण्यासाठी भारतीय संघ सज्ज झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.