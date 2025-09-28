क्रीडा

Asia Cup 2025 Final Ind Vs PaK : आशिया कप जिंकल्यास पाकिस्तानच्या मोहसिन नक्वींच्या हातून पुरस्कार घेणार? काय असेल भारताची भूमिका?

Will Team India accept trophy from Mohsin Naqvi? : आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष या नात्याने नक्वी हे बक्षीस समारंभाच्या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित असणार आहेत. विजेत्या संघाला त्यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरणही केले जाणार आहे. त्यामुळे भारत हा सामना जिंकल्यास त्यांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारणार का? याची चर्चा सुरु आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

India vs Pakistan Asia Cup 2025 final not only about cricket but also about the prize ceremony : आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत आज होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान यांच्यातील अंतिम सामन्याची जेवढी उत्सुकता पोहोचली आहे. तेवढेच औत्सुक्य सामना संपल्यानंतर होणाऱ्या बक्षीस समारंभासंदर्भात वाढले आहे. कारण या सामन्यानंतर विजेत्या संघाला आशिया क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते पुरस्कार दिला जाणार आहे. विशेष म्हणजे ते पाकिस्तानचे गृहमंत्री देखील आहेत.

