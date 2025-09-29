Asia Cup 2025 Final : भारताच्या विजयानंतर काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी? 'ऑपरेशन सिंदूर'चा उल्लेख...

India Wins 9th Asia Cup Title : आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ५ विकेट्सने पराभव केला आहे. या विजयासह भारताने नवव्यांदा आशिया कपच्या ट्रॉफीवरही नाव कोरलं आहे. तसेच एकाच स्पर्धेत पाकिस्तानचा तीन वेळा पराभव करत एक वेगळाच विक्रमही भारतीय संघाने केला. भारताच्या या विजयानंतर आता सर्वत्र खेळाडूंचं अभिनंदन केलं जातंय. पंतप्रधान मोदी यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांनी या विजयानंतर सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख करत भारतीय संघाचं कौतुक केलं. .पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या आशिया कपमधील विजयानंतर एक्स या सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी लिहिलं की, ''खेळाच्या मैदानावरही ऑपेरशन सिंदूर सुरु आहे. याचा निकाल सारखाच आहे. भारताने पुन्हा एकदा विजय मिळवला आहे. पुढे बोलताना या विजयासाठी भारतीय खेळाडूंचं मनपूर्वक अभिनंदन, असंही ते म्हणाले..याशिवाय महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या विजयानंतर भारतीय संघाचं कौतुक केलं. हिंदुस्थान हाच आशिया चषकाचा हीरो आहे. भारताने पाकिस्तानी क्रिकेट संघाचा उडवला धुव्वा आहे. आशिया चषक टी२० क्रिकेट स्पर्धेत भारतीय क्रिकेट संघाने पाकिस्तानी क्रिकेट संघाला चारी मुंड्या चीत केले आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसेच या विजयासाठी भारतीय क्रिकेट संघाचे मनापासून अभिनंदन करतो, असंही ते म्हणाले..दरम्यान,आशिया चषकाच्या ४१ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच भारत पाकिस्तान संघ फायनलमध्ये समोरासमोर आले होते. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ५ गडी राखून पराभव केला. कुलदीप यादव आणि तिलक वर्मा भारताच्या विजयाचे शिल्पकार ठरले. यंदा भारताने सलग सात सामने जिंकून आशिया चषकात अपराजित मालिका कायम राखली. विशेषत: पाकिस्तानचा एकाच स्पर्धेत तिसऱ्यांदा पराभव केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.