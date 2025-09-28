Asia Cup final ला राखीव दिवस आहे का? मॅच रद्द झाल्यास विजेता कसा ठरणार? जाणून घ्या नियम

Asia Cup Final 2025 Reserve Day Rules Explained : आशिया कपचा अंतिम सामना आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होणार आहे. 41 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही संघ अंतिम सामन्यात आमने-सामने येत आहेत. त्यामुळे आजच्या सामन्याला एक वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यंदाच्या आशिया कपबाबत बोलायचे झाल्यास, साखळी फेरी आणि सुपर 4 या दोन्ही टप्प्यांतील सामन्यांमध्ये भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आहे. आज तिसऱ्यांदा पाकिस्तानला पराभूत करण्याची संधी भारतीय संघाला आहे, आणि त्यासाठी भारतीय संघ सज्ज झाला आहे..हा सामना दुबईतील आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जाणार असून, रात्री 8 वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. त्यापूर्वी 7:30 वाजता नाणेफेक होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान दुबईतील वातावरण स्वच्छ राहिले आहे. आजही ऊन आहे, त्यामुळे पावसाची शक्यता कमी आहे. मात्र, जर पाऊस आलाच तर काय? अशा परिस्थितीत अंतिम सामन्याचा निकाल कसा ठरेल, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे..Asia Cup 2025 Final Ind vs Pak : मोफत बघा भारत-पाकिस्तान सामना; सबस्क्रीप्शनची गरज नाही, पण कसं? वाचा....दरम्यान, आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या नियमानुसार, जर पावसामुळे किंवा इतर कुठल्याही कारणामुळे अंतिम सामना रद्द झाला, तर ट्रॉफी दोन्ही संघांमध्ये विभागून दिली जाईल, अशी तरतूद आहे. पण आजपर्यंतच्या इतिहासात कोणत्याही दोन संघांना ट्रॉफी विभागून दिलेली नाही. यंदाही अशी वेळ येऊ नये, अशी प्रार्थना चाहते करत आहेत..महत्त्वाचे म्हणजे, आजच्या सामन्यासाठी 29 सप्टेंबर हा राखीव दिवस ठेवण्यात आला आहे. जर आजचा सामना पावसामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे रद्द झाला, तर सोमवारी, 29 सप्टेंबर रोजी हा सामना खेळवला जाईल. त्यामुळे ट्रॉफी विभागून देण्याची शक्यता फारच कमी आहे. अक्यूवेदर या वेबसाइटनुसार, रविवारी दुबईतील तापमान 38 डिग्री सेल्सियसपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे..Asia Cup 2025 Final Ind Vs PaK : आशिया कप जिंकल्यास पाकिस्तानच्या मोहसिन नक्वींच्या हातून पुरस्कार घेणार? काय असेल भारताची भूमिका?.आजच्या सामन्याबाबत बोलताना पाकिस्तानचे मुख्य प्रशिक्षक माइक हेसन म्हणाले, की आशिया कप स्पर्धेत सलग दोन रविवारी आम्हाला भारताकडून पराभव स्वीकारावा लागला असला, तरी येत्या रविवारी होणाऱ्या अंतिम सामन्याचा निकालच सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. अशा सामन्यांचा निकालच लक्षात ठेवला जातो. पुढे बोलताना त्यांनी नमूद केले की, अशा सामन्यात सर्वोत्तम खेळ करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.