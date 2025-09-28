क्रीडा

Suryakumar Yadav : सुर्यकुमार यादवच्या फॉर्मला लागलेलं 'ग्रहण' आज सुटणार? पाकिस्तानला बदड बदड बदडणार...

Suryakumar Yadav form struggle 2025 : बेधडक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असलेला सूर्यकुमार यादवच्या बॅटला ग्रहण लागल्याचे जाणवत आहे. त्यांच्या बॅटमधून म्हणाव्या तशा धावा निघत नाही. आजच्या सामन्यात सूर्याची बॅट तळपणार का? याकडे क्रिकेटप्रेमींचं लक्ष असेल.
India captain Suryakumar Yadav needs to end his poor run of form in Asia Cup 2025 final : मैदानाच्या सभोवार फटकेबाजी करण्याची क्षमता असल्यामुळे ‘३६० डिग्री’ फलंदाज म्हणून नावलौकिक असलेल्या भारतीय कर्णधार सूर्यकुमारची बॅट आता तळपण्याची गरज आणि आवश्यकता निर्माण झाली आहे. गतवर्षीपर्यंत बेधडक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असलेला सूर्यकुमार कधी कोणता चेंडू कोणत्या दिशेला भिरकावेल याचा नेम नसायचा; पण आता मात्र त्याच्या बॅटला ग्रहण लागल्याचे जाणवत आहे.

