Suryakumar Yadav : सुर्यकुमार यादवच्या फॉर्मला लागलेलं 'ग्रहण' आज सुटणार? पाकिस्तानला बदड बदड बदडणार...

India captain Suryakumar Yadav needs to end his poor run of form in Asia Cup 2025 final : मैदानाच्या सभोवार फटकेबाजी करण्याची क्षमता असल्यामुळे '३६० डिग्री' फलंदाज म्हणून नावलौकिक असलेल्या भारतीय कर्णधार सूर्यकुमारची बॅट आता तळपण्याची गरज आणि आवश्यकता निर्माण झाली आहे. गतवर्षीपर्यंत बेधडक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असलेला सूर्यकुमार कधी कोणता चेंडू कोणत्या दिशेला भिरकावेल याचा नेम नसायचा; पण आता मात्र त्याच्या बॅटला ग्रहण लागल्याचे जाणवत आहे. .आशिया करंडक क्रिकेट सर्धेत आज पाकिस्तानविरुद्ध अंतिम सामना होत असताना सूर्यकुमारचा फॉर्म भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या आशिया करंडक स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्धच्या साखळी सामन्यात फलंदाजी सोपी नसताना सूर्यकुमारने एक बाजू संयमाने लढवत संघाला विजय मिळवून दिला होता, हा अपवाद वगळता त्याने साफ निराशा केलेली आहे..Asia Cup 2025 Final Ind Vs PaK : आशिया कप जिंकल्यास पाकिस्तानच्या मोहसिन नक्वींच्या हातून पुरस्कार घेणार? काय असेल भारताची भूमिका?.अभिषेक शर्मा सलामीला तोडफोड फलंदाजी करत असल्यामुळे भारतीय फलंदाजीवरचे दडपण कमी झालेले आहे; परंतु आता अंतिम सामना असल्यामुळे सर्वच फलंदाजांकडून धावा होणे गरजेचे झाले आहे. २०२४च्या तुलनेत यंदाच्या वर्षात सूर्यकुमारच्या बॅटमधून धावांचा ओघ आटल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे..सूर्यकुमार कर्णधार म्हणून अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन यांच्याकडून धावा होण्यासाठी लक्ष देतो तसे त्याने आता स्वतःच्या फलंदाजीकडेही लक्ष द्यायला हवे. त्याने पूर्वीप्रमाणे फलंदाजीतील बिनधास्तपणा दाखवायला हवा, असे मत माजी फलंदाज आणि समालोचक दीपदास गुप्ता यांनी म्हटले आहे..सूर्यकुमारच्या फलंदाजीचा आता सर्वांनी अभ्यास केलेला आहे, त्यानुसार त्याला यष्टींच्या मध्यावर आणि खोलवर टप्प्याचे चेंडू टाकले जातात. त्यामुळे सूर्यकुमारला त्याचे हुकमी यष्टींच्या मागे फटके मारण्याची संधीच मिळत नाही. अशा प्रकारचे चेंडू खेळण्यासाठी सूर्यकुमारने पूर्वग्रहीत फटके न मारता यष्टींच्या समोर फटकेबाजी करावी. त्याने तसे केल्यास गोलंदाज नंतर त्यांचा टप्पा बदलतील आणि सूर्यकुमारला त्याचे ठेवणीतील फटके मारता येतील, असेही सुचवण्यात येत आहे..Asia Cup 2025 Final Ind vs Pak : आशिया कप जिंकण्यासाठी भारतीय संघ सज्ज; पाकिस्तानला निर्णायक ठोसा देण्याची वेळ....सूर्यकुमार यादवची कामगिरीवर्ष : २०२४सामने : १५.चेंडू : २७१.धावा : ४२०.स्ट्राईक रेट : १५५.अर्धशतके : ४.चौकार : ४०.षटकार : २२वर्ष : २०२५सामने : १०.चेंडू : ९०.धावा : ९०.स्ट्राईक रेट : ११०.चौकार : १०.षटकार : ६.