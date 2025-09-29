Suryakumar Yadav Video : गुस्सा हो रहे हो आप...! पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवने चिडलेल्या पाकिस्तानी पत्रकाराला सुनावले; Video Viral

क्रीडा

Suryakumar Yadav vs Pakistani Journalist : या सामन्यानंतर पत्रकार परिषदेत कर्णधार सुर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी पत्रकारालाही चांगलं सुनावलं आहे. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यावेळी संबंधित पत्रकाराने सुर्यावर क्रिकेटमध्ये राजकारण आणल्याचा आरोप केला होता.
Asia Cup 2025 Press Conference Clash: रविवारी झालेल्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आहे. यावेळी भारताने पाकिस्तानला ५ विकेटनी धुळ चारली. महत्त्वाचे म्हणजे या सामन्यानंतर पत्रकार परिषदेत कर्णधार सुर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी पत्रकारालाही चांगलं सुनावलंय. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

