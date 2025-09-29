Suryakumar Yadav Video : गुस्सा हो रहे हो आप...! पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवने चिडलेल्या पाकिस्तानी पत्रकाराला सुनावले; Video Viral

Asia Cup 2025 Press Conference Clash: रविवारी झालेल्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आहे. यावेळी भारताने पाकिस्तानला ५ विकेटनी धुळ चारली. महत्त्वाचे म्हणजे या सामन्यानंतर पत्रकार परिषदेत कर्णधार सुर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी पत्रकारालाही चांगलं सुनावलंय. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. .सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सुर्यकुमार यादवने अनेक प्रश्नांची उत्तरं दिली. यावेळी पाकिस्तानी पत्रकाराने सुर्यकुमारवर क्रिकेटमध्ये राजकारण आल्याचा आरोप केला. तू पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तालोंदन केलं नाही. ACC च्या अध्यक्षांकडून ट्रॉफी घेण्यासही नकार दिला. भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासत तू पहिला कर्णधार आहे, ज्याने क्रिकेटमध्ये राजकारण आणलंय, असं पाकिस्तानी पत्रकाराने म्हटलं..India Denied Asia Cup 2025 Trophy : टीम इंडियाला अखेर ट्रॉफी मिळाली? सुर्यकुमार यादवसह भारतीय खेळाडूंनी शेअर केले फोटो.पाकिस्तानी पत्रकाराच्या या आरोपानंतर सुर्यकुमार यादवनेही त्याला प्रत्युत्तर दिलं. सुरुवातीला सुर्याने तुमचा प्रश्न काय? ते समजलं नाही, असं म्हटलं. तसेच प्रश्न विचारताना तुम्ही रागावताय कशाला? असा प्रतिप्रश्नही केला. यावेळी उपस्थितांमध्ये चांगलाच हशा पिकला. संपूर्ण प्रकार कॅमेरात कैद झाला असून आता सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडीओ व्हायरल होतो आहे..दरम्यान, यास्पर्धेत तीनवेळा भारत पाकिस्तान आमने सामने आले. या तिन्ही सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला. महत्त्वाचे म्हणजे या सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तालोंदन करणंही टाळलं. इतकच नाही तर काल सामना संपल्यानंतर प्रेझेंटेशनवेळीही चांगलाच राडा झाला..Asia Cup 2025 Final : भारताच्या विजयानंतर काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी? 'ऑपरेशन सिंदूर'चा उल्लेख....यावेळी भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानच्या मंत्री मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे नक्वी ट्रॉफी आणि भारतीय खेळाडूंची मेडल घेऊन हॉटेलच्या दिशेने निघाले. त्यामुळे भारतीय खेळाडूंना ट्रॉफीही देण्यात आली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.