Asia Cup 2025 : आजपासून आशिया चषकाचा थरार; स्पर्धेत आठ संघ, कधी होणार भारत पाकिस्तान सामना? वाचा संपूर्ण वेळापत्रक...

Asia Cup 2025 begins in UAE from 9 September with 8 teams in action : क्रिकेटप्रेमींसाठी आजपासून टी-२० क्रिकेटची मेजवानी सुरू होत आहे. आशिया चषक २०२५ या स्पर्धेचा थरार आजपासून संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये रंगणार आहे. बीसीसीआय यजमान असले तरी ही स्पर्धा अमिरातीमध्ये होत असून, एकूण आठ संघ १९ सामने खेळणार आहेत. यंदाची स्पर्धा टी-२० प्रकारात होत आहे, कारण पुढील वर्षी भारतात टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा होणार आहे..स्पर्धेचा दृष्टिक्षेपकालावधी: ९ ते २८ सप्टेंबर २०२५ (अंतिम सामन्यासह एकूण १९ सामने)प्रकार: टी-२० (विश्वकरंडक किंवा टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेनुसार प्रकार ठरतो)पहिली स्पर्धा: १९८४ (शारजा, अमिराती)गतविजेते: भारत (२०२३, एकदिवसीय प्रकार)सर्वाधिक विजेते:भारत: ८ वेळा (१९८४, १९८८, १९९०-९१, १९९५, २०१०, २०१६, २०१८, २०२३)श्रीलंका: ६ वेळा (१९८६, १९९७, २००४, २००८, २०१४, २०२२)पाकिस्तान: २ वेळा (२०००, २०१२)यंदाची गटवारीअ गट: भारत, पाकिस्तान, अमिराती, ओमानब गट: श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, हाँगकाँगभारताचे साखळी सामने१० सप्टेंबर: भारत वि. अमिराती१४ सप्टेंबर: भारत वि. पाकिस्तान१९ सप्टेंबर: भारत वि. ओमान.आशिया कप 2025 चे संपूर्ण वेळापत्रक (ग्रुप स्टेज)9 सप्टेंबर (मंगळवार) : अफगाणिस्तान विरुद्ध हाँगकाँग10 सप्टेंबर (बुधवार) : भारत विरुद्ध युएई11 सप्टेंबर (गुरुवार) : बांगलादेश विरुद्ध हाँगकाँग12 सप्टेंबर (शुक्रवार) : पाकिस्तान विरुद्ध ओमान13 सप्टेंबर (शनिवार) : बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका14 सप्टेंबर (रविवार) : भारत विरुद्ध पाकिस्तान15 सप्टेंबर (सोमवार) : श्रीलंका विरुद्ध हाँगकाँग16 सप्टेंबर (मंगळवार) : बांगलादेश विरुद्ध अफगाणिस्तान17 सप्टेंबर (बुधवार) : पाकिस्तान विरुद्ध युएई18 सप्टेंबर (गुरुवार) : श्रीलंका विरुद्ध अफगाणिस्तान19 सप्टेंबर (शुक्रवार) : भारत विरुद्ध ओमानसुपर 4 सामन्यांचे वेळापत्रक-20 सप्टेंबर (शनिवार) : ग्रुप बी क्वालिफायर 1 विरुद्ध ग्रुप बी क्वालिफायर 221 सप्टेंबर (रविवार) : ग्रुप ए क्वालिफायर 1 विरुद्ध ग्रुप ए क्वालिफायर 223 सप्टेंबर (मंगळवार) : ग्रुप ए क्वालिफायर 1 विरुद्ध ग्रुप बी क्वालिफायर 224 सप्टेंबर (बुधवार) : गट ब पात्रता 1 विरुद्ध गट अ पात्रता 225 सप्टेंबर (गुरुवार) : गट अ पात्रता 2 विरुद्ध गट ब पात्रता 226 सप्टेंबर (शुक्रवार) : गट अ पात्रता 1 विरुद्ध गट ब पात्रता 128 सप्टेंबर (रविवार) : अंतिम सामना.स्पर्धेचा प्रवासस्पर्धेत प्रत्येक गटातील पहिले दोन संघ सुपर-४ साठी पात्र ठरतील. सुपर-४ मध्ये प्रत्येक संघ एकमेकांशी खेळणार असून, यातील पहिल्या दोन संघ अंतिम सामन्यात प्रवेश करतील. विशेष म्हणजे, १४ सप्टेंबरला भारत-पाकिस्तान सामना होणार असून, सुपर-४ मध्येही या दोन संघांमध्ये पुन्हा लढत होण्याची शक्यता आहे. हा सामना क्रिकेटप्रेमींसाठी विशेष आकर्षण ठरणार आहे.सामन्यांच्या वेळासर्व सामने भारतीय वेळेनुसार रात्री ८ वाजता सुरू होतील, परंतु १५ सप्टेंबरचा अमिराती-ओमान सामना दुपारी ५:४० वाजता खेळवला जाईल.आशिया चषकाचा इतिहास१९८४ मध्ये शारजामध्ये पहिली आशिया चषक स्पर्धा झाली. तेव्हापासून भारताने आठ वेळा हा करंडक जिंकला आहे, तर श्रीलंकेने सहा आणि पाकिस्तानने दोन वेळा विजेतेपद पटकावले आहे. गतवेळी २०२३ मध्ये एकदिवसीय प्रकारात भारताने विजेतेपद मिळवले होते.क्रिकेटप्रेमींसाठी उत्साहयंदाच्या टी-२० आशिया चषकात भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका यांसारख्या बलाढ्य संघांसह अमिराती, ओमान, हाँगकाँग यांसारखे नवखे संघही आपली छाप पाडण्यासाठी सज्ज आहेत. भारत-पाकिस्तान सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ही स्पर्धा पुढील वर्षीच्या टी-२० विश्वकरंडकाची रंगीत तालीम ठरणार आहे.