IND vs BAN Playing XI : जसप्रीत बुमराह ऐवजी अर्शदीप सिंगला संधी? बांगलादेशविरुद्ध कशी असेल भारताची प्लेईंग XI?

India may rest Jasprit Bumrah for the Asia Cup 2025 : सुपर ४ च्या पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानचा पराभव केल्यांतर आज भारताचा बांगलादेशशी सामना होणार आहे. यासामन्यात भारताच्या प्लेईंग ११ मध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. जसप्रीत बुमराह ऐवजी अर्शदीप सिंगला संधी मिळेल अशी चर्चा आहे. दुसरीकडे या सामन्यापूर्वी बांगलादेशच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. सरावादरम्यान कर्णधार लिटन दास जखमी झाला आहे. नेट्समध्ये फलंदाजी करताना त्याला दुखापत झाली. .या दुखापतीनंतर त्याला तत्काळ मैदानाबाहेर नेण्यात आलं. यावेळी डॉक्टर आणि फिजिओथेरपिस्टने त्याला तपासलं. महत्त्वाचे म्हणजे तो पुन्हा फलंदाजीसाठी मैदानात दिसला नाही. त्यामुळे या सामन्यात तो खेळणार की नाही, याबाबत अस्पष्टता आहे. विशेष म्हणजे बांगलादेशने या मालिकेसाठी उपकर्णधाराची निवड केलेली नाही. त्यामुळे लिटन दास ऐवजी स्टँड-इन कर्णधार कोण असेल, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे..India vs Bangladesh Asia Cup 2025 : भारताची अंतिम फेरी आजच निश्चित? आज बांगलादेशशी सामना, फिरकीपटूंचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता.भारतीय संघाने आतापर्यंत या स्पर्धेत अजेय कामगिरी केली आहे. गट फेरीतील तिन्ही सामने भारताने जिंकले. तसेच सुपर-4 च्या पहिल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला. आजचा सामना जिंकल्यास भारताचं फायनलचं तिकीट जवळपास निश्चित होणार आहे. या सामन्यात भारतीय संघात फारसे बदल होतील, याची शक्यता कमी आहे. मात्र, या सामन्यात बुमराह ऐवजी अर्शदीप सिंगला संधी मिळण्याची शक्यता आहे..भारत-बांगलादेश यांच्यात आतापर्यंत १७ टी-20 सामने खेळवण्यात आले आहेत. यापैकी १६ सामन्यात भारताने, तर एका सामन्यात बांगलादेशने विजय मिळवला आहे. गेल्या 5 सामन्यांबाबत बोलायचं झाल्यास हे पाचही सामने भारताने जिंकले आहेत. त्यामुळे पूर्वीच्या सामन्यांचा इतिहास आणि भारतीय संघाचा सध्याचा फॉर्म बघता, या सामन्यात भारताचं पारडं जड दिसतं आहे..Pakistan Asia Cup Final Scenario: पाकिस्तानचा संघ फायनलमध्ये कसा पोहोचणार? भारताला टक्कर देण्याचं सोडा, शेजारी Super Fours मध्ये दम सोडणार .भारताची संभाव्य प्लेइंग XI:अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग.बांगलादेशची संभाव्य प्लेइंग XI:सैफ हसन, तन्झिद हसन तमिम, लिटन दास (यष्टीरक्षक/कर्णधार), तौहीद हृदोय, शमीम हुसेन, जाकेर अली, मेहदी हसन, नसुम अहमद, तस्किन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान.