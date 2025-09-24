क्रीडा

Asia Cup Ind Vs Ban Live Streaming : भारत-बांगलादेश मॅचही बघता येणार मोफत, सबस्क्रीप्शनची गरज नाही; कुठं बघायचा सामना?

India vs Bangladesh Free Telecast : भारत बांगलादेश सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय मैदानावर खेळवण्यात येणार असून संध्याकाळी ८ वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. त्यापूर्वी ७.३० वाजता नाणेफेक होणार आहे. दोन्ही संघासाठी हा सामना महत्त्वाचा ठरणार आहे.
Shubham Banubakode
Fans can watch the India vs Bangladesh Asia Cup 2025 Super Four clash live for free : आशिया कपमध्ये आज भारत-बांगलादेश यांच्यात सामना होणार आहे. दोन्ही संघानी त्यांच्या सुपर ४ मधील पहिला सामना जिंकला आहे. पहिल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला, तर बांगलादेशने श्रीलंकेला पराभूत केलं आहे. त्यामुळे आजचा सामना जिंकत फायनलचं तिकीट पक्क करण्याचा दोन्ही संघाचा प्रयत्न असणार आहे.

