Asia Cup Ind Vs Ban Live Streaming : भारत-बांगलादेश मॅचही बघता येणार मोफत, सबस्क्रीप्शनची गरज नाही; कुठं बघायचा सामना?

Fans can watch the India vs Bangladesh Asia Cup 2025 Super Four clash live for free : आशिया कपमध्ये आज भारत-बांगलादेश यांच्यात सामना होणार आहे. दोन्ही संघानी त्यांच्या सुपर ४ मधील पहिला सामना जिंकला आहे. पहिल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला, तर बांगलादेशने श्रीलंकेला पराभूत केलं आहे. त्यामुळे आजचा सामना जिंकत फायनलचं तिकीट पक्क करण्याचा दोन्ही संघाचा प्रयत्न असणार आहे. .किती वाजता सामना होणार सुरु?हा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय मैदानावर खेळवण्यात येणार असून आज संध्याकाळी ८ वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. त्यापूर्वी ७.३० वाजता नाणेफेक होणार आहे. या सामन्यात दोन्ही संघात एक बदल होण्याची शक्यता आहे. भारतीय संघात जसप्रीत बुमराह ऐवजी अर्शदीप सिंगला संधी मिळेल, अशी चर्चा आहे. तर बांगलादेशच्या संघाकडून कर्णधार लिटन दास खेळण्याची शक्यता मी आहे. सरावादरम्यान त्याला दुखापत झाली आहे..India vs Bangladesh Asia Cup 2025 : भारताची अंतिम फेरी आजच निश्चित? आज बांगलादेशशी सामना, फिरकीपटूंचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता.इथे मोफत बघता येणार सामना...नेहमीप्रमाणे सोनी स्पोर्टवर या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण होणार आहे. त्याशिवाय सोनी लिव्ह अॅपवरही हा सामना बघता येणार आहे. मात्र, यासाठी सबस्क्रीप्शन घ्यावं लागणार आहे. जर सामना मोफत बघायचा असेल तर हा सामना दुरदर्शनवर मोफत बघता येणार आहे. कारण दुरदर्शनवर भारतीय संघाचे सर्व सामने दाखवले जाते आहेत. याशिवाय एअरटेल एक्सट्रीम आणि जिओ सिनेमा या सारख्या प्लॅटफॉर्मवरही हा सामना बघता येणार आहे..Pakistan Asia Cup Final Scenario: पाकिस्तानचा संघ फायनलमध्ये कसा पोहोचणार? भारताला टक्कर देण्याचं सोडा, शेजारी Super Fours मध्ये दम सोडणार .भारताची संभाव्य प्लेइंग XI:अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग.बांगलादेशची संभाव्य प्लेइंग XI:सैफ हसन, तन्झिद हसन तमिम, लिटन दास (यष्टीरक्षक/कर्णधार), तौहीद हृदोय, शमीम हुसेन, जाकेर अली, मेहदी हसन, नसुम अहमद, तस्किन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान.