Suryakumar Yadav : खिलाडूवृत्तीपेक्षा भावना महत्त्वाच्या; हस्तांदोलन टाळण्यावरून सूर्यकुमारचे स्पष्ट मत, नेमकं काय म्हणाला?

Why did India avoid handshake Asia Cup 2025 : क्रिकेट आणि खिलाडूवृत्ती सर्व काही ठीक आहे, पण कधी कधी काही गोष्टी त्याही पलीकडच्या आणि भावनिक असतात, असे स्पष्ट मत भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने व्यक्त केले. आशिया कप २०२५ मधला रविवारचा भारत वि पाकिस्तान सामना सर्वार्थाने वेगळा झाला. नेहमीची गोष्ट एकच होती ती म्हणजे भारतीय संघांचे निर्विवाद वर्चस्व. नाणेफेकीअगोदर दोन्ही कप्तान एकमेकांना आपापल्या संघातील खेळणाऱ्या ११ खेळाडूंची यादी देतात. रविवारच्या सामन्यात यादी कप्तानांनी थेट सामना अधिकाऱ्यांना दिली गेली, तेथूनच भारतीयांनी पाकला बेदखल करण्यास सुरुवात केली होती. .सामना संपल्यानंतर भारतीय संघ हस्तांदोलनाची औपचारिकता करणार नाही, हा संदेश पचवणे त्यांना कठीण गेले. हस्तांदोलन न करणे हे खिलाडूवृत्तीला धरून नव्हते, अशी टीका व्हायला लागली, पण सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमारने आपल्यासाठी भावना सर्वाधिक महत्त्वाच्या असल्याचे सांगितले..भारत सरकार, बीसीसीआय आणि संघातील खेळाडू प्रशिक्षक सगळे या विचारांच्या बाबतीत एकमतात होते. हा निर्णय आम्ही विचारपूर्वक अगोदरच घेतला होता. आम्ही फक्त आणि फक्त क्रिकेट खेळायला आलो आहे. दुसरे काही नाही. म्हणून आम्ही फक्त बॅट, बॉलने बरोबर उत्तर दिले, असे सूर्यकुमार यादवने भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले..असे मिळाले रिटर्न गिफ्टसंघातील फिरकी गोलंदाजांनी कप्तानाला वाढदिवासाची मस्त भेट दिली ना, असे विचारता सूर्यकुमार म्हणाला, मी तिन्ही मुख्य फिरकी गोलंदाजांना १२ षटके टाकून दिली, हे त्यांच्यासाठी रिटर्न गिफ्ट होते. आमचे फिरकी गोलंदाज खूप मेहनत घेतात. प्रत्येक सामन्याची मन लावून तयारी करतात. कुलदीपला इंग्लंडमध्ये खेळायची संधी मिळाली नाही तरीही सराव करून तो सज्ज राहिला. अक्षर तर डावऱ्या फलंदाजांसमोर जास्त सरावात मारा करून कठीण काय जाते याचा अंदाज घेत राहतो, असे सूर्यकुमारने सांगितले..बुमरा-हार्दिकचा आधारतो पुढे म्हणाला, कोणाला काय हवे काय नको मला समजते आहे आणि बुमरा-हार्दिकचा त्यांना भक्कम आधार आहे. मला वाटते की कागदावर दोन्ही संघांची जडणघडण सारखी दिसत ०असली तरी आमची तयारी आणि मैदानावरील कामगिरी याचा तालमेल आहे. प्रशिक्षक आमची प्रत्येक सामन्याला अत्यंत विचारपूर्वक तयारी करून घेत असल्याने सामना चालू झाला की कसे पुढे सरकायचे आहे याचा मार्ग स्पष्ट असतो आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सोशल मीडियावर काय चालू आहे यापासून खेळाडू दूर राहिले आहेत. त्यामुळे बाहेरचा आवाज आम्ही त्रास देत नाही.