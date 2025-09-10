Asia Cup 2025 India vs UAE : भारत विरुद्ध यूएई सामना लाईव्ह कुठे पाहाल? जाणून घ्या वेळ अन् सर्व काही...

India face UAE in Asia Cup 2025 today at Dubai International Cricket Stadium : मंगळवारपासून आशिय चषक स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. पहिला सामना मंगळवारी अफगाणिस्तान विरुद्ध हाँगकाँग यांच्यात झाला. त्यानंतर आज दुसरा सामना भारत विरुद्ध युएई यांच्यात होणार आहे. दोन्ही संघांचा या स्पर्धेतला पहिला सामना असणार आहे. यंदा भारतीय संघाची धुरा सूर्यकुमार यादवच्या खांद्यावर आहे. तर मुहम्मद वसीम यजमान यूएईचं नेतृत्व करणार आहे. .भारतीय वेळेनुसार आज संध्याकाळी ८ वाजता या सामन्याला सुरुवात होणार असून तत्पूर्वी ७.३० वाजता टॉस होणार आहे. दुबईच्या इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना खेळवण्यात येणार आहे. येथील खेळपट्टी बॅलेंन्स असून फलंदाजी आणि गोलंदाजी अशा दोन्हीसाठी अनुकूल आहे..Asia Cup 2025 AFG vs HK : अफगाणिस्तानची विजयी सलामी, आशिया चषकाच्या पहिल्याच सामन्यात हाँगकाँगचा दारुण पराभव....भारतीय संघ आशिया चषकाचा प्रबळ दावेदार मानला जातो आहे. आजचा सामना युएई सारख्या नवख्या संघाविरुद्ध असला, तर त्यानंतर भारताला पाकिस्तानशी सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तान विरुद्धच्या सामन्याच पूर्वतयारी म्हणून या सामन्याकडे बघितलं जातं आहे. भारतीय संघात अनेक अनुभवी दिग्गज फलंदाज आणि गोलंदाज आहेत. तर युएईच्या संघात तरुण खेळाडूंचा भरणा आहे..कधी आणि कुठं पाहता येणार सामना?भारत विरुद्ध यूएई सामना बुधवारी 10 सप्टेंबर रोजी रात्री आठ वाजता खेळवण्यात येणार आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना आयोजित करण्यात आला आहे. भारत विरुद्ध यूएई सामना टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवरील चॅनेल्सवर पाहता येईल, तर मोबाईलवरील सोनी लिव्ह या अॅपवर हा सामना पाहाता येणार आहे. मात्र त्यासाठी सब्सक्रिप्शन घ्यावं लागणार आहे. सोनी लिव्ह अॅपवर मोफत सामने पाहता येणार नाही..Asia Cup 2025 : सामना अमिरातीबरोबर, पण तयारी पाकविरुद्धची; आशिया चषक स्पर्धेत आजपासून भारताची मोहिम.संभावित प्लेईंग ११भारत: अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शुभमन गिल (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.यूएई: मोहम्मद वसीम (कर्णधार), राहुल चोपडा मोहम्मद फारूक, अलीशान शराफू, मोहम्मद जोहेब, आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, सगीर खान, जुनैद सिद्दीकी, मोहम्मद रोहिद..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.