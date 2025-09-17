Asia Cup 2025 : आशिया कपमधून माघार घेतल्यास पाकिस्तान बोर्ड लागणार भिकेला? तब्बल 'इतक्या' दशलक्ष डॉलरचं होईल नुकसान

PCB May Lose Millions : सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना हटवा अन्यथा आम्ही आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेतून माघार घेऊ, अशी धमकी पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाने दिली आहे. मात्र, ती केवळ पोकळ धमकीच ठरणार आहे. कारण स्पर्धेतून माघार घेणं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला परवडणारं नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला कोट्यवधींचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानने जर आशिया कपमधून माघार घेतली तर, त्यांना १२ ते १६ दशलक्ष डॉलरचा तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. आशिया क्रिकेट परिषदेच्या वार्षिक महसुलातील ७५ टक्के वाटा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या कसोटी दर्जा असलेल्या देशांमध्ये विभागला जातो. उर्वरित २५ टक्के सहयोगी देशांच्या मंडळांमध्ये विभागून दिला जातो..पाकिस्तानला जय शाह अन् ICC ची भीती! Asia Cup वर बहिष्कार टाकण्याचा विचार सोडला?.प्रसारण करार (लिनिअर आणि डिजिटल), विविध प्रायोजक आणि तिकिटविक्री हे महसुलाचे प्रमुख स्रोत आहेत. या आशिया करंडकावर स्पर्धेतून पाक मंडळाला १२ ते १६ दशलक्ष डॉलर्सचा महसूल अपेक्षित आहे. मुळात आर्थिक स्थिती कमजोर असलेल्या पाकिस्तान मंडळाला एवढे मोठे नुकसान परवडणारे नाही. सोनी नेटवर्क इंडिया यांनी २०२४ ते २०३१ या कालावधीसाठी आशिया क्रिकेट परिषदेबरोबर १७० दशलक्ष डॉलर्सचा करार केलेला आहे..सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा परिस्थितीत 'पीसीबी आशिया कपवर बहिष्कार टाकण्याची शक्यता कमी आहे. तसं केलं, तर आयसीसी पीसीबीवर मोठी कारवाई करण्याची शक्यता आहे. ही कारवाई पाकिस्तान बोर्डाला परवडणार नाही. यासंदर्भात बोलताना, चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी सर्व स्टेडियमचे नुतनीकरण करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यानंतरची आर्थिक स्थिती सध्या चांगली नाही.', अशी माहिती पाकिस्तान बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली..Asia Cup 2025 Super Four Scenario: भारतीय संघ पात्र, पाकिस्तानची बहिष्कारची धमकी; मग, उर्वरित ३ संघ कसे ठरणार?.दरम्यान, पाकिस्तानने अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीवर आयसीसीने उत्तर दिले आहे. आयसीसीने पायक्रॉफ्ट यांना निर्दोष असल्याचे स्पष्ट केलं आहे. आशियाई क्रिकेट परिषदेच्याच अधिकाऱ्याने पायक्रॉफ्ट यांना दोन्ही कर्णधार नाणेफेकीवेळी हस्तांदोलन करणार नसल्याचे सांगितले होते, असं आयसीसीकडून सांगण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.