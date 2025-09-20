Dunith Wellalage : सामन्यावेळीच वडिलांचं निधन, मायदेशी जाऊन अंत्यसंस्कार केले अन् २४ तासांत पुन्हा देशासाठी मैदानात...

Dunith Wellalage Father Death News : आशिया कपमध्ये शुक्रवारी अफगाणिस्ताविरुद्ध सामना सुरु असतानाचा श्रीलंकेचा अष्टपैलू खेळाडू दुनिथ वेल्लालेजच्या वडिलांच निधन झालं होतं. त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता. मात्र, वडिलांच्या निधनानंतर आता २४ तास होत नाही तर देशासाठी दुनिथ पुन्हा मैदानात उतरणार आहे. त्याच्या क्रिकेटप्रती असलेल्या समर्पणाचं अनेकांकडून कौतुकं होतं आहे. .आज सुपर ४ फेरीत श्रीलंकेचा बांगलादेशविरुद्ध सामना आहे. त्यासाठी दुनिथ लवकरच युएईमध्ये दाखल होणार आहे. श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघाने दुनिथ संघात सामील होणार असल्याची पुष्टी केली आहे. दुनिथ वेल्लालागे त्याच्या दिवंगत वडिलांना श्रद्धांजली वाहल्यानंतर संघ व्यवस्थापक महिंदा हलंगोडे यांच्यासोबत यूएईला जातील. आजच्या सामन्यासाठी तो उपलब्ध असेल, असं श्रीलंकेच्या क्रिकेट बोर्डाकडून सांगण्यात आलं..Asia Cup 2025 Super Four : आजपासून रंगणार ‘सुपर फोर’ फेरी; बांगलादेशसमोर श्रीलंकेचं आव्हान.श्रीलंकेतील माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, शुक्रवारी अफगाणिस्तानविरुद्ध सामना सुरु असताना दुनिथचे वडील सुरंगा वेल्लालेज यांना छातीत दुखायला लागलं होतं, त्यामुळे त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. त्यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं..Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा पुन्हा मुर्खपणा! ICC च्या ई मेलला अर्धवट उत्तर अन् विचारला उलट प्रश्न....ज्यावेळी ही घटना घडली, त्यावेळी श्रीलंकेचा अफगाणिस्तानविरुद्ध सामना सुरु होता. अफगाणिस्तान संघ फलंदाजी करत असताना शेवटच्या षटकांत दुनिथला गोलंदाजी देण्यात आली होती. पण याच षटकांत अफगाणिस्तानच्या मोहम्मद नबीने त्याला पाच षटकार लगावले होते. दुनिथ वेल्लालागेने 2024 मध्ये श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघासाठी टी-20 आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले असून तेव्हापासून, त्याने पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये एकूण 7 विकेट्स घेतल्या आहेत. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये त्याच्याकडे 39 विकेट्स देखील आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.