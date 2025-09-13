Asia Cup 2025 BAN vs SL : श्रीलंकाविरुद्धच्या सामन्यात बांगलादेशचा लागणार कस; सुपर-४ फेरीसाठी महत्त्वाची लढत, कशी असेल प्लेईंग ११?

Asia Cup 2025 Sri Lanka vs Bangladesh : हाँगकाँगवर बांगलादेश संघाने सात विकेटने विजय मिळवून आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत पहिला सामना जिंकला, परंतु आज श्रीलंकेविरुद्ध त्यांचा खरा कस लागणार आहे. ब गटातून सुपर-४ फेरी गाठण्यासाठी तीव्र स्पर्धा आहे. श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या पैकी दोनच संघ सुपर-४ फेरीत स्थान मिळवतील. त्यामुळे यातील एकाचे आव्हान संपुष्टात येणार आहे. त्यासाठी या तीन संघांमधील एकमेकांविरुद्धच्या लढती महत्त्वाच्या ठरणार आहेत..बांगलादेशने हाँगकाँगचा पराभव केला, परंतु त्यातूनही त्यांना काही बाजूंवर काम करावे लागणार आहे. वेगवान गोलंदाज तस्किन अहमद आणि लेगस्पिनर रिशाद हुसैन यांनी विकेट मिळवल्या असल्या तरी त्यांनी अपेक्षेपेक्षा अधिक धावा दिल्या होत्या. हाँगकाँगने प्रथम फलंदाजीत सात बाद १४३ धावांपर्यंत मजल मारली होती. यात तस्किनने दोन विकेट मिळवल्या असल्या तरी त्याने ९.५० च्या सरासरीने धावा दिल्या होत्या..India vs Pakistan Asia Cup 2025 : सरकारच्या आदेशानुसार भारत-पाकिस्तान सामना, नियमांचं पालन करणार; अरुण धुमल यांचं स्पष्टीकरण, नेमकं काय म्हणाले? .दोन दिवसांच्या आत बांगलादेशला दुसरा सामना खेळायचा आहे. गोलंदाजीत त्यांनी सुधारणा केली नाही, तर श्रीलंकेचे फलंदाज ही संधी साधून मोठी धावसंख्या उभारू शकतात किंवा कोणत्याही आव्हानाचे पाठलाग ते करू शकतात. चरिथ असलांका नेतृत्व करत असलेल्या श्रीलंकेकडे भरवशाचे सलामीवीर आहेत, तर मधल्या फळीतील फलंदाजांकडे आक्रमक फटकेबाजी करण्याची क्षमता आहे. पाथून निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, त्यानंतर असलंका, दासून शनाका, कामिंदू मेंडिस अशी श्रीलंकेची फलंदाजी मजबूत आहे..Asia Cup 2025: भारताच्या 'या' दोन खेळाडूंमुळे India vs Pakistan सामन्याची तिकीटं विकली जात नाहीत; एमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाचा मोठा दावा.यातच श्रीलंकेने मधली फळी भक्कम करण्यासाठी जनिथ लियानागे याला पुनरागमन करण्याची संधी दिली आहे. अमिरातीमधील संथ खेळपट्ट्यांचा फायदा घेण्यासाठी श्रीलंकेकडे हसरंगा, महीश तीक्षाणा आणि दुनिथ वेलालागे असे सक्षम फिरकी गोलंदाज आहेत, तर वेगवान गोलंदाजीची मदार मलिंगाच्या शैलीत गोलंदाजी करणाऱ्या महीशा पथिराना याच्यावर असेल. भारतानंतर सर्वाधिक वेळा आशिया करंडक जिंकण्याचा अनुभव श्रीलंकेकडे आहे. त्यामुळे उद्याच्या सामन्यात त्यांचे पारडे निश्चितच जड असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.