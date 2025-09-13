क्रीडा

Asia Cup 2025 BAN vs SL : श्रीलंकाविरुद्धच्या सामन्यात बांगलादेशचा लागणार कस; सुपर-४ फेरीसाठी महत्त्वाची लढत, कशी असेल प्लेईंग ११?

Sri Lanka Vs Bangladesh Key : श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या पैकी दोनच संघ सुपर-४ फेरीत स्थान मिळवतील. त्यामुळे यातील एकाचे आव्हान संपुष्टात येणार आहे. त्यासाठी या तीन संघांमधील एकमेकांविरुद्धच्या लढती महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
Asia Cup 2025 Sri Lanka vs Bangladesh : हाँगकाँगवर बांगलादेश संघाने सात विकेटने विजय मिळवून आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत पहिला सामना जिंकला, परंतु आज श्रीलंकेविरुद्ध त्यांचा खरा कस लागणार आहे. ब गटातून सुपर-४ फेरी गाठण्यासाठी तीव्र स्पर्धा आहे. श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या पैकी दोनच संघ सुपर-४ फेरीत स्थान मिळवतील. त्यामुळे यातील एकाचे आव्हान संपुष्टात येणार आहे. त्यासाठी या तीन संघांमधील एकमेकांविरुद्धच्या लढती महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

