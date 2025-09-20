क्रीडा

Asia Cup 2025 Super Four : आजपासून रंगणार ‘सुपर फोर’ फेरी; बांगलादेशसमोर श्रीलंकेचं आव्हान

Asia Cup 2025 Super Four Sri Lanka vs Bangladesh Live Preview | आशिया चषकाच्या ‘सुपर फोर’ फेरीमधील पहिल्या सामना आज श्रीलंका आणि बांगलादेश यांच्यात होतो आहे. चरिथ असलंका याच्या नेतृत्वात श्रीलंकन संघाने साखळी फेरीमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे.
Asia Cup 2025 Super Four Sri Lanka vs Bangladesh Live Preview

Asia Cup 2025 Super Four Sri Lanka vs Bangladesh Live Preview

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Asia Cup 2025 Super Four begins today with Sri Lanka facing Bangladesh in a high-voltage clash :आशियाई क्रिकेट करंडकातील ‘सुपर फोर’ फेरीला आजपासून (ता. २०) सुरुवात होत आहे. साखळी फेरीमध्ये अपराजित राहिलेल्या श्रीलंकन संघाला ‘सुपर फोर’ फेरीमधील पहिल्या लढतीत बांगलादेश संघाचा सामना करावयाचा आहे. चरिथ असलंका याच्या नेतृत्वात श्रीलंकन संघाने साखळी फेरीमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket Match
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com