Asia Cup 2025 Super Four : आजपासून रंगणार ‘सुपर फोर’ फेरी; बांगलादेशसमोर श्रीलंकेचं आव्हान

Asia Cup 2025 Super Four begins today with Sri Lanka facing Bangladesh in a high-voltage clash :आशियाई क्रिकेट करंडकातील 'सुपर फोर' फेरीला आजपासून (ता. २०) सुरुवात होत आहे. साखळी फेरीमध्ये अपराजित राहिलेल्या श्रीलंकन संघाला 'सुपर फोर' फेरीमधील पहिल्या लढतीत बांगलादेश संघाचा सामना करावयाचा आहे. चरिथ असलंका याच्या नेतृत्वात श्रीलंकन संघाने साखळी फेरीमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. .बांगलादेशवर त्यांनी सहा विकेट राखून विजय मिळवला. तसेच हाँगकाँगला त्यांनी चार विकेट राखून नमवले. अफगाणिस्तानवर सहा विकेट राखून मात केली. श्रीलंकन संघाने साखळी फेरीमध्ये घवघवीत मिळवल्यामुळे बांगलादेशविरुद्धच्या लढतीत त्यांचेच पारडे जड समजले जात आहे..Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा पुन्हा मुर्खपणा! ICC च्या ई मेलला अर्धवट उत्तर अन् विचारला उलट प्रश्न....मधल्या फळीची निराशाश्रीलंकन संघाने साखळी फेरीत चांगले यश मिळवले असले तरी मधल्या फळीतील फलंदाजांना अपयशाचा सामना करावा लागला आहे. तीन आठवड्यांपूर्वी हरारेमध्ये झालेल्या लढतीत झिम्बाब्वेविरुद्ध त्यांचा डाव ८० धावांवरच आटोपला. आता आशियाई करंडकातील लढतीत हाँगकाँगविरुद्धच्या लढतीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागू शकला असता.ॉ पाथुम निस्सांका याने निर्णायक क्षणी अर्धशतकी खेळी साकारली व श्रीलंकन संघाला विजयासमीप नेले. पाथुम याच्यासह कुशल मेंडिस व कमिल मिश्रा यांच्याकडूनही धावा होत आहेत, मात्र मधल्या फळीतील चरिथ असलंका, कुशल परेरा व दासुन शनाका यांना दबावाखाली आपला खेळ उंचवावा लागणार आहे..Asia Cup 2025: जसप्रीत बुमराहला IND vs PAK सामन्यात खेळवलं नाही तरी चालेल! सुनील गावस्कर यांना नेमकं म्हणायचंय तरी काय?.वडिलांचे निधन अन् वेलालागेची लढाईश्रीलंकेचा अष्टपैलू खेळाडू दुनिथ वेलालागे हा अफगाणिस्तानविरुद्ध साखळी फेरीचा सामना खेळत होता. याचदरम्यान त्याचे वडील सुरंगा यांचे निधन झाले. वडिलांच्या निधनानंतरही दुनिथ सामना खेळत राहिला. सामना संपल्यानंतर वडिलांच्या निधनाचे वृत्त त्याला सांगण्यात आले. दुनिथ याने तत्काळ कोलंबोकडे धाव घेतली. आता उर्वरित मालिकेसाठी दुनिथ श्रीलंकेशी जोडला जाईल की नाही हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.