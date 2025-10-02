Asia Cup 2025 Trophy Controversy : ट्रॉफीचोर मोहसीन नक्वीला दुबई पोलीस ठोकणार बेड्या? BCCI मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत...

The Asia Cup 2025 trophy row deepens as BCCI prepares to file a complaint against Pakistan’s Mohsin Naqvi in Dubai : आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला होता. मात्र, या विजयानंतरही भारतीय संघाला ट्रॉफी देण्यात आली नव्हती. आम्ही पाकिस्तानचे मंत्री मोहसीन नक्वीच्या हस्ते ट्रॉफी घेणार नाही, अशी भूमिका कर्णधार सुर्यकुमार यादवने घेतली होती. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर पाकिस्तानचे मंत्री तथा एसीसीचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांनी भारतीय संघाला ट्रॉफी न देता ती घेऊन हॉटेलकडे रवाना झाला होते. .बीसीसीआयने आक्षेप नोंदवल्यानंतर भारताला आशिया कपची ट्रॉफी हवी असेल तर त्यांनी आशिया क्रिकेट कौन्सिलच्या कार्यालयात येऊन घेऊन जावी, अशी अरेरावीची भाषाही नक्वी यांनी केली. त्यामुळे हा वाद चांगलाच पेटला. मात्र, हा वाद आता थेट दुबई पोलिसांत पोहोचण्याची शक्यता आहे, कारण बीसीसीआय नक्वींविरोधात तक्रार दाखल करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे..Asia Cup 2025: 'BCCI ची माफी मागितलीच नाही, भारतीय संघाला ट्रॉफी हवी असेल, तर माझ्याकडूनच...' मोहसिन नक्वी पुन्हा बरळले.मीडिया रिपोर्टनुसार, बीसीसीआयने नक्वी यांना ७२ तासांचा अल्टीमेटम दिला आहे. त्यानंतरही जर नक्वी यांनी ट्रॉफी परत केली नाही, तर बीसीसीआय तक्रार दाखल करण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नक्वा आज किंवा उद्या पाकिस्तान परत जाण्याची शक्यता आहे. अशावेळी ते ट्रॉफीसुद्धा पाकिस्तान घेऊन जाऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जाते आहे..अशावेळी ही ट्रॉफी युएईतून बाहेर जाऊ नये, यासाठी बीसीसीआय काही अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असल्याची माहिती आहे. इतकच नाही, तर नक्वी यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठीसुद्धा बीसीसीआय प्रयत्न करत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. .Asia Cup ची ट्रॉफी आत्ता आहे कुठे? भारतात पाठवण्यासाठी सुरू झाल्यात हालचाली.दुसरीकडे युएईमध्ये चोरीच्या गुन्ह्यासाठी कडक शिक्षा आहे. जर नक्वीविरोधात गुन्हा दाखल झाला, तर त्यांना कायद्यानुसार दंड आणि ५ ते ७ वर्षांची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय गंभीर चोरीच्या गुन्ह्यांसाठी १५ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.