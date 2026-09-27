Asian Games : स्क्वॅशमध्ये दोन सुवर्णपदकं हुकली! अनाहत-अभय यांना रौप्य, तर बॉक्सिंगमध्ये दोन मेडल्स पक्के

Asian Games, 2026: Anahat Singh & Abhay Singh Bag Silver in Squash : रविवारचा (२७ सप्टेंबर) दिवस आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत भारतासाठी संमिश्र राहिला आहे. दरम्यान, रविवारी भारताला स्क्वॅशमध्ये दोन रौप्य पदके १८ वर्षीय अनाहत सिंग आणि अभय सिंग यांनी जिंकून दिली आहेत. मात्र त्यांचे ऐतिहासिक सुवर्णपदके थोडक्यात हुकली. याशिवाय रविवारी भारताचे बॉक्सिंगमधील दोन पदकेही पक्की झाली आहेत. मात्र बॅडमिंटनमधील आव्हान मात्र एकाच पदकासह संपलं. .Asian Games: सुवर्णपदकाची हॅट्रीक थोडक्यात हुकली, तजिंदरपाल सिंग तूरने जिंकलं रौप्य; भारत मेडल्स टेबलमध्ये कितव्या स्थानी?.स्क्वॅशमध्ये दोन पदकेस्क्वॅशमध्ये पुरुषांच्या वैयक्तिक प्रकारात अभय सिंगने अंतिम सामन्यात स्थान मिळवून आधीच पदक पक्के केले होते. त्यामुळे तो रविवारी अंतिम फेरीत सुवर्णपदकासाठी मलेशियाच्या एनजी ईन यो विरुद्ध खेळला. पण यो याने त्याला ९-११, ५-११, ५-११ अशा तीन सरळ गेममध्ये पराभूत केले. त्यामुळे यो याने सुवर्णपदक जिंकले आणि २०२८ ऑलिम्पिकसाठी थेट पात्रताही मिळवली. यामुळे अभयला मात्र रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले..त्याच्यापाठोपाठ युवा अनाहतकडेही सर्वांचे लक्ष होते. अनाहतने यापूर्वी तिच्या खेळाने सर्वांनाच प्रभावित केलं होतं. तिने महिला वैयक्तिक प्रकारात अंतिम फेरीत धडक मारत पदक पक्के केले होते. त्यामुळे ती सुवर्णपदक जिंकून इतिहास घडवणार का, याकडे लक्ष होते. परंतु, तिलाही अंतिम सामन्यात मलेशियाच्याच शिवसंगारी सुब्रमण्यम हिने ४-११, ४-११,७-११ अशा सरळ तीन गेममध्ये पराभूत केले. अनाहतने झुंज दिली, पण शिवसंगारीने संपूर्ण सामन्यात तिला वरचढ होऊ न देता तिच्यावर वर्चस्व ठेवले. त्यामुळे शिवसंगारीने विजयासह सुवर्णपदक जिंकेल आणि २०२८ ऑलिम्पिकचे तिकीटही पक्के केले. अनाहतला मात्र या पराभवामुळे रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले..बॉक्सिंगमध्ये दोन पदके पक्कीबॉक्सिंगमध्ये अंकुश पंघालने सर्वात आधी रविवारी पदक पक्के केले. त्याने पुरुषांच्या ८० किलो वजनी गटात उपांत्यपूर्व फेरीत नेक्रुझ सलीमोव्ह याला पराभूत केले. त्यामुळे उपांत्य फेरीत धडक मारल्याने पदक पक्के झाले आहे. महिलांच्या ६५ किलो वजनी गटात परवीन हुडा हिने उपांत्यपूर्व फेरीत उझबेकिस्तानचा नवबखोर खामिदोवा हिला ५-० असं पराभूत करत उपांत्य फेरीत दणक्यात प्रवेश केला. परवीनला २०२३ च्या आशियाई स्पर्धेत डोपिंगच्या आरोपामुळे पदक गमवावे लागले होते. पण तिने यंदा पदक पक्के केले आहे.बॉक्सिंगमध्ये उपांत्य फेरीत पोहणाऱ्या चारही खेळाडूंचे पदक पक्के होते. कारण उपांत्य फेरीतील विजेते खेळाडू सुवर्णपदकासाठी अंतिम सामना खेळतात. पण पराभूत होणाऱ्या दोन्ही खेळाडूंना कांस्य पदक दिले जाते..Asian Games, Cricket: भारताच्या सुवर्णपदकाच्या शर्यतीला होणार सुरुवात! 'या' संघाविरुद्ध क्वार्टर-फायनलचा सामना, पाहा Schedule.पीव्ही सिंधूचा पराभवबॅडमिंटनमध्ये महिला एकेरीत पीव्ही सिंधूचा सामना उपांत्यपूर्व फेरीत चीनच्या चेन यू फी विरुद्ध झाला. तिने २१-११ असा पहिला गेम जिंकून चांगली सुरुवातही केली होती. पण नंतर चेन यू फी हिने दुसरा आणि तिसरा गेम १८-२१ आणि १०-२१ असा जिंकला. त्यामुळे पीव्ही सिंधू हिचे आव्हान संपले. तिच्या पराभवासह भारताचे बॅडमिंटनचे आव्हानही संपले. कारण त्याआधी उन्नती हुडा ही देखील उपांत्यपूर्व फेरीत अकान यमागुचीविरुद्ध १६-२१, २१-१४, १७-२१ अशा तीन गेममध्ये पराभूत झाली. यंदाच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताला एकच पदक मिळाले, जे भारताच्या पुरुष संघाने जिंकले. त्यांना कांस्य पदक मिळाले..डेकॅथलॉनमध्ये तेजस्वीनकडून अपेक्षाडेकॅथलॉनमध्ये तेजस्वीन शंकर सहभागी असून त्याच्या स्पर्धा सुरू आहेत. पॉल वॉल्टनंतर तो तिसऱ्या क्रमांकावर होता. त्याचे या प्रकारातील दोन खेळ बाकी असून रविवारी संध्याकाळपर्यंत त्याचा अंतिम निकाल समोर येईल. त्याने याआधी यावर्षी राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारतासाठी ऐतिहासिक पदक जिंकले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.