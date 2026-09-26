क्रीडा

Asian Games: सुवर्णपदकाची हॅट्रीक थोडक्यात हुकली, तजिंदरपाल सिंग तूरने जिंकलं रौप्य; भारत मेडल्स टेबलमध्ये कितव्या स्थानी?

Tajinderpal Toor Settles for Silver in shot put: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत गोळाफेकपटू तेजिंदरपाल सिंग तूर याने भारतासाठी रौप्य पदक जिंकले. मात्र त्याची सलग तिसऱ्यांदा सुवर्णपदक जिंकण्याची संधी अगदी १७ सेंटीमीटरने हुकली. त्याच्या पदकानंतर भारत सध्या कोणत्या क्रमांकावर जाणून घ्या.
India in Asian Games 2026

Tajinderpal Toor Wins Silver Medal | Asian Games 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Tajinderpal Singh Toor wins Asian Games Silver Medal in Shot Put: जपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत ऍथलेटिक्समध्ये शनिवारी भारताच्या खात्यात आणखी एक पदक आले आहे. भारताचा अनुभवी गोळाफेकपटू तेजिंदरपाल सिंग तूर याने शनिवारी रौप्य पदक जिंकले. मात्र त्याची आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्ण पदकांची हॅट्रिक (Hat-Trick of Gold) साधण्याची संधी अगदी थोडक्यात हुकली.

India in Asian Games 2026
Asian Games, Cricket: भारताच्या सुवर्णपदकाच्या शर्यतीला होणार सुरुवात! 'या' संघाविरुद्ध क्वार्टर-फायनलचा सामना, पाहा Schedule
Loading content, please wait...
athlete
Silver
medals
Asian Games
Athletics competition results
Marathi News Esakal
www.esakal.com