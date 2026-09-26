Asian Games: सुवर्णपदकाची हॅट्रीक थोडक्यात हुकली, तजिंदरपाल सिंग तूरने जिंकलं रौप्य; भारत मेडल्स टेबलमध्ये कितव्या स्थानी?

Tajinderpal Singh Toor wins Asian Games Silver Medal in Shot Put: जपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत ऍथलेटिक्समध्ये शनिवारी भारताच्या खात्यात आणखी एक पदक आले आहे. भारताचा अनुभवी गोळाफेकपटू तेजिंदरपाल सिंग तूर याने शनिवारी रौप्य पदक जिंकले. मात्र त्याची आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्ण पदकांची हॅट्रिक (Hat-Trick of Gold) साधण्याची संधी अगदी थोडक्यात हुकली. .Asian Games, Cricket: भारताच्या सुवर्णपदकाच्या शर्यतीला होणार सुरुवात! 'या' संघाविरुद्ध क्वार्टर-फायनलचा सामना, पाहा Schedule.तेजिंदरपाल याने यापूर्वी २०१८ च्या जकार्ता आणि २०२३ च्या हांगझोऊ आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये पुरुषांच्या गोळाफेक प्रकारात सुवर्ण पदके जिंकली होती. त्यामुळे यंदा तो जपानमध्ये सलग तिसरे सुवर्णपदक जिंकण्याच्या हेतूने मैदानात उतरला होता. परंतु, त्याची सुवर्णपदकाची संधी अवघ्या १७ सेंटीमीटरने हुकली..शनिवारी पुरुषांच्या गोळाफेक प्रकारात अंतिम फेरीत त्याने २०.६४ मीटरचा सर्वोत्तम थ्रो केला. पण इराणच्या मोहम्मदरेझा तायबिसे याने २०.८१ मीटर लांब गोळा फेकल्याने त्याने सुवर्ण पदक पटकावले. त्यामुळे तेजिंदरपालला रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले. मोहम्मदरेझा तायबिसे याने स्पर्धेत सर्वोत्तम गोळाफेक करण्याचा विक्रमही केला. त्याने तेजिंदरचाच २०१८ मधील विक्रम मोडला. तेजिंदरने २०१८ मध्ये २०.७५ मीटर लांब गोळा फेकत विक्रम नोंदवला होता.दरम्यान, शनिवारी सौदी अरेबियाच्या मोहम्मद तोलूने २०.४८ मीटर थ्रो करत कांस्य पदक जिंकले. याच स्पर्धेत भारताचा कनवीर सिंग १८.४० मीटर थ्रोसह १० व्या क्रमांकावर राहिला..भारताच्या कबड्डी संघांना सुवर्णपदकया स्पर्धेत भारताच्या महिला आणि पुरुष कबड्डी संघांनी पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. भारताच्या दोन्ही कबड्डी संघांनी सुवर्णपदकाला गवसणी घातली आहे. भारताच्या पुरुष आणि महिला संघाने अंतिम फेरीत इराणलाच पराभूत केले. पुरुष संघाने इराणवर ४०-३४ अशा फरकाने विजय मिळवला, तर महिला भारतीय संघाने इराणला ३७-३४ अशा फरकाने पराभूत केले.भारताचे धावपटू अंतिम फेरीतया स्पर्धेत भारताचे गुलवीर सिंग आणि युनूस शाह यांनी पुरुषांच्या १५०० मीटरच्या अंतिम फेरीत धडक मारली आहे. तसेच हरिता भद्रा आणि उन्नती बोलांड यांनीही २०० मीटर महिलांच्या धावण्याच्या शर्यतीत अंतिम फेरी गाठली आहे. त्यामुळे आता हे धावपटू अंतिम फेरीत पदकासाठी प्रयत्न करतील..Asian Games 2026: अरे आवाजsss कुणाचा... भारतीय पुरुष कबड्डी संघाने जिंकले नववे सुवर्णपदक; रोमहर्षक लढतीत इराणवर विजय.भारत १० व्या क्रमांकावरयंदाच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारत १० व्या क्रमांकावर आहे. भारताने शनिवारपर्यंत ४ सुवर्ण, ११ रौप्य आणि १४ कांस्य पदकांसह ३० पदके जिंकली आहेत. पदक तालिकेत सध्या अव्वल क्रमांकावर १०६ सुवर्ण, ४० रौप्य आणि २७ कांस्य पदकांसह चीन आहे. जपान ३१ सुवर्णपदकांसह दुसऱ्या आणि १६ सुवर्णपदकांसह कोरिया तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर उझबेकिस्तान, कझाकस्तान, इराण, थायलंड, बहारेन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.