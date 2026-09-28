Asian Games 2026 : इशा सिंग अन् चीनच्या शाओनेचे समान ३८ गुण, तरीही भारतीय नेमबाजाला मिळाले रौप्यपदक; असं का?

WHY DID ESHA SINGH WIN SILVER DESPITE 38 POINTS? भारताला आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये सोमवारी नेमबाजीत २५ मीटर पिस्तूल प्रकारात रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. सांघिक गटात राही सरनोबतकडून झालेल्या एका चुकीमुळे भारताचे हातचे पदक निसटले होते. राही व ऑलिम्पिक विजेत्या मनू भाकेर यांना वैयक्तिक गटाच्या अंतिम फेरीत पात्रता मिळवता आली नाही. पण, २१ वर्षीय इशा सिंगने वैयक्ति गटाच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आणि सुवर्णपदकासाठी जोर लावला. तिचे आणि चीनच्या Xiao Jiaruixian यांचे समसमान ३८ गुण झाले, परंतु चीनी खेळाडूला सुवर्णपदक दिले गेले..२५ मीटर पिस्तूल महिला सांघिक गटात चीनने १७४३ गुणांसह सुवर्ण, कोरियाने १७३५ गुणांसह रौप्य, तर चायनीस तैपेईने १७३४ गुणांसह कांस्यपदक जिंकले. म्हणजे १७२७ गुण मिळवणाऱ्या भारताला ९ गुणांच्या फरकाने रौप्यपदकाने हुलकावणी दिली. राही सरनोबतने साधलेला निशाणा योग्य ठरला असता तर किमान आपल्याला पदक मिळाले असते. त्याचवेळी वैयक्तिक गटात मात्र पदकाची स्वप्नपूर्ती झाली. इशाने भारताला रौप्यपदक जिंकून दिले आणि यंदाच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील नेमबाजीतील हे भारताचे १२ ( १ सुवर्ण, ७ रौप्य व ४ कांस्य) पदक ठरले..Asian Games 2026: राही सरनोबतचा एक 'निशाणा' चुकला अन् भारताचे पदक गेलं; 'Frame hit' चा फुल ड्रामा, ५५ हजार भरून अपील केले पण... .इशाने चीनच्या शाओनेला कडवी टक्कर दिली होती. दोन्ही नेमबाजांचे ३८-३८ गुण झाले होते आणि म्हणून शूट ऑफमध्ये हा सामना गेला. इशा सिंगने अगदी थोड्या फरकाने रौप्यपदक पटकावले आहे. दुसऱ्या शूट-ऑफमध्ये तिने पाचपैकी तीन लक्ष्य चुकवले, तर शाओने फक्त दोनच चुकवले. इशाला हे मिळवण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला. पाच शूट-ऑफच्या फेऱ्यांमधून जात, आधी दुसऱ्या स्थानासाठी आणि नंतर पहिल्या स्थानासाठी तिला लढावे लागले..दरम्यान, कुराशमध्ये महिलांच्या ७८ किलो वजनी गटाच्या उपांत्य फेरीच्या लढतीत पिंकी बलहाराला दक्षिण कोरियाच्या मो सुमिनकडून पराभव पत्करावा लागला आणि त्यामुळे तिला कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले. बॉक्सिंगमध्ये लवलिना बोर्गोहेनने ७५ किलो वजनी गटात दक्षिण कोरियाच्या सेऑंग सूयॉनवर विजय मिळवून उपांत्यपूर्व फेरीत स्थान पक्के करून भारतासाठी एक पदक निश्चित केले. भारताने आतापर्यंत या स्पर्धेत ४ सुवर्ण, १७ रौप्य व १८ कांस्यपदकांसह ३९ पदकं जिंकली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.