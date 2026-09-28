क्रीडा

Asian Games: नीरज नव्हता, पण तरी यशवीर-रोहितने भालाफेकीत जिंकली मेडल्स; गुलवीरलाही ऐतिहासिक रौप्य

INDIA ASIAN GAMES 2026 MEDAL ON 28 SEPT : आशियाई क्रीडा २०२६ मध्ये सोमवारी भारताने ऍथलेटिक्स, नेमबाजी, कुराश आणि बॉक्सिंगमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी करत अनेक पदके जिंकली. धावपटू गुलवीर सिंगने १५०० दुसरे रौप्य मिळवले, तर भालाफेकीत यशवीर सिंग आणि रोहित यादव या दोघांनीही पदक जिंकले.
India in Asian Games

Gulveer Singh | Yashvir Singh & Rohit Yadav | Asian Games 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India in Asian Games: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत सोमवारचा दिवस भारतासाठी महत्त्वाचा ठरला. सोमवारी ऍथलेटिक्स, नेमबाजी, कुराश या क्रीडा प्रकारांमध्ये ऐतिहासिक पदकं भारतीय खेळाडूंनी जिंकली, त्याशिवाय बॉक्सिंगमध्येही तीन पदकं पक्की झाली आहेत.

सोमवारच्या दिवसाचा शेवट धावपटू गुरवीर सिंग (Gulveer Singh) आणि भालाफेकीत यशवीर सिंग आणि रोहित यादव (Yashvir Singh & Rohit Yadav) यांनी पदकं जिंकत गोड केला.

India in Asian Games
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