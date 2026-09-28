Asian Games: नीरज नव्हता, पण तरी यशवीर-रोहितने भालाफेकीत जिंकली मेडल्स; गुलवीरलाही ऐतिहासिक रौप्य

India in Asian Games: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत सोमवारचा दिवस भारतासाठी महत्त्वाचा ठरला. सोमवारी ऍथलेटिक्स, नेमबाजी, कुराश या क्रीडा प्रकारांमध्ये ऐतिहासिक पदकं भारतीय खेळाडूंनी जिंकली, त्याशिवाय बॉक्सिंगमध्येही तीन पदकं पक्की झाली आहेत. सोमवारच्या दिवसाचा शेवट धावपटू गुरवीर सिंग (Gulveer Singh) आणि भालाफेकीत यशवीर सिंग आणि रोहित यादव (Yashvir Singh & Rohit Yadav) यांनी पदकं जिंकत गोड केला. .Asian Games 2026 : अविनाश साबळेला 'सुवर्ण' राखण्यात अपयश; धक्कादायक निकाल, विथ्या रामराजच्या पदकाने राखली लाज.गुरवीरला दुसरे रौप्य पदकभारताचा धावपटू गुलवीर सिंगने सोमवारी पुरुषांच्या १५०० मीटर शर्यतीत वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवण्यासोबतच रौप्य पदकाची कमाई केली. हे त्याचे या स्पर्धेतील दुसरे पदक ठरले. त्याने यापूर्वीच या स्पर्धेत पुरुषांच्या १०,००० मीटर शर्यतीत दुसरे स्थान मिळवले होते.सोमवारी गुलवीरने ३:३६.७२ सेकंद अशी वेळ नोंदवली. ही त्याची सर्वोत्तम वेळ ठरली. सुवर्णपदक जपानच्या काझुतो इझावाने जिंकले, ज्याने स्पर्धेतील विक्रमी ३:३६.३५ सेकंद वेळ नोंदवली. जपानच्याच नागिया मोरी याने ३:३७.९२ वेळेसह कांस्यपदक मिळवले. भारताचा दुसरा अंतिम स्पर्धक युनूस शाह ३:४३.८८ वेळेसह नवव्या क्रमांकावर राहिला. खरंतर काही वेळापूर्वीच धावपटू अविनाश साबळेचे ३००० मीटर स्टिपलचेसमध्ये थोडक्यात पदक हुकले होते. या जखमेवर गुलवीरच्या यशाने फुंकर मारली..विथ्या रामराजचे ऐतिहासिक यशगुलवीर पूर्वी भारताच्या विथ्या रामराजने महिलांच्या ४०० मीटर अडथळा शर्यतीत ५४.७५ सेकंदांची वैयक्तिक सर्वोत्तम वेळ नोंदवली आणि कांस्यपदक जिंकले. तिने नोंदवलेल्या वेळेने चार दशकांहून अधिक काळ टिकून असलेला राष्ट्रीय विक्रम मोडला. याच स्पर्धेत भारताची अनु राघवन पाचव्या क्रमांकावर राहिली.पारुल चौधरीनेही महिलांची ५००० मीटर शर्यतीत १५:१४.६१ सेकंद वेळ नोंदवत कांस्य पदक जिंकले आहे. याशिवाय भारताच्या श्रीशंकर मुरली याने दुसऱ्यांदा लांब उडीमध्ये रौप्य पदक जिंकले आहे. .भालाफेकीत दुहेरी यशदुखापतीमुळे भारताचा दिग्गज भालाफेकपटू नीरज चोप्रा या स्पर्धेत सहभागी नव्हता. त्यामुळे भालाफेकीत भारताच्या आशा यशवीर सिंग आणि रोहित यादव यांच्यावर होत्या. या दोघांनीही निराश केलेले नाही. या दोघांनीही भालाफेकीच्या अंतिम फेरीत धडक मारली होती. अंतिम फेरीत दोघांनीही सुरुवातीपासूनच पहिल्या तीनमधील स्थान कायम ठेवले होते.यशवीरने पहिल्याच प्रयत्नात ८३.५६ मीटर लांब भाला फेक करत पहिले स्थान मिळवले होते. तो अंतिम लढतीत तिसऱ्या फेरीपर्यंत अव्वल क्रमांकावर कायम होता. तिसऱ्या फेरीत रोहितने ८४.३५ मीटर लांब भाला फेकला. मात्र चौथ्या फेरीत श्रीलंकेच्या रुमेश पाथिरागे याने ८८.३३ मीटरचे अंतर पार केल्याने त्याने रोहित आणि यशवीर यांना मागे टाकत अव्वल क्रमांक मिळवला. पाथिरागेने शेवटच्या फेरीत ८८.५५ मीटर लांब भाला फेकत सुवर्णपदकावर शिक्कामोर्तब केले.यशवीरने पाचव्या फेरीत ८५.१४ मीटर लांब भाला फेकला होता. हा त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी ठरली. त्याने या अंतरासह रौप्य पदक पटकावलं. भारताच्या रोहित यादवने कांस्य पदक जिंकले. त्याने तिसऱ्या फेरीत ८४.३५ मीटर पार केलेल्या अंतराने त्याला हे पदक मिळवून दिले..ईशा सिंगला रौप्य, तर पिंकी बलहारा कांस्यनेमबाजीत भारताच्या ईशा सिंगने रौप्य पदक जिंकले. तिने महिलांच्या २५ मीटर पिस्तुल प्रकारात रौप्य पदक जिंकले आहे. कुराशमध्ये पिंकी बलहारा हिने कांस्य पदक मिळवले. तिला महिलांच्या ७८ किलो वजनी गटात उपांत्य फेरीत दक्षिण कोरियाच्या मो सुमिन हिच्याकडून पराभवाचा सामना करावा लागला..बॉक्सिंगमध्ये तीन पदके पक्कीसोमवारी बॉक्सिंगमध्ये तीन पदकं भारताची पक्की केली आहेत. कपिल पोखरिया पुरुषांच्या ९० किलो वजनी गटात, लवलिना बोर्गोहेन महिलांच्या ७५ किलो वजनी गटात आणि प्रियाने महिलांच्या ६० किलो वजनी गटात उपांत्य फेरीत धडक मारली आहे. त्यामुळे या तिघांचीही पदके पक्की झाली आहेत. कारण उपांत्य फेरीत विजय मिळवणारे खेळाडू सुवर्णपदकासाठी खेळतात, तर पराभूत होणाऱ्या दोन्ही खेळाडूंना कांस्य पदक दिले जाते.भारताचा ४० पदकांचा टप्पा पारभारत पदक तालिकेत १२ व्या क्रमांकावर आहे. भारताच्या खात्यात सध्या ४५ पदके आहेत. यात ४ सुवर्णपदके असून २० रौप्य आणि २१ कांस्य पदकांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.