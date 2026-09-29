Asian Games: नीरु धंडानंतर भारताच्या महिला रिले संघालाही सुवर्णपदक! गुलवीरची हॅट्रिक, तर दिवसभरात भारताला ८ मेडल्स

India Wins 8 Medals in 29th September : आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेतील सोमवारचा दिवस भारतासाठी अत्यंत खास ठरला आहे. दिवसभरात भारताला ८ पदके मिळाली. नीरु धंडाने सुवर्ण वेध साधून दिवसाची सुरुवात दणक्यात केल्यानंतर भारताच्या महिला रिले संघाने सुवर्णपदकाला गवसणी घालत दिवसाचा शेवट गोड केला आहे. नीरुने सोमवारी दोन पदके जिंकली. याशिवाय रिलेमध्ये तीन पदके भारताला मिळाली. .Asian Games 2026: भारताला मिळालं ५ वं गोल्ड! नीरु धंडाने एकाच दिवशी दोन पदकं जिंकून रचला इतिहास.नीरु धंडाला दुहेरी यशभारताची नेमबाज नीरु धंडा हिने महिलांच्या वैयक्तिक ट्रॅप प्रकारात सुवर्णपदकाची कमाई केली. भारतीय लष्कराच्या नेमबाजी युनिटमधील नायब सुभेदार असलेल्या नीरूने अंतिम फेरीत ३० पैकी २८ गुणांसह आशियाई विक्रमही केला आणि सुवर्ण पदक जिंकले. ती वैयक्तिक ट्रॅप प्रकारात सुवर्णपदक जिंकणारी पहिलीच भारतीय महिला नेमबाज ठरली आहे. विशेष म्हणजे हे सुवर्णपदक जिंकण्यापूर्वी काही तास आधीच तिने महिला ट्रॅप सांघिक प्रकारात मनीषा कीर आणि आशिमा अहलावत यांच्यासोबत रौप्यपदक जिंकले होते. त्यांनी ३२८ पाँइंट्स मिळवले. त्यामुळे एकाच दिवशी ट्रॅप प्रकारात भारताला दोन पदके मिळाली..गुलवीरची पदकांची हॅट्रिकभारताचा धावपटू गुलवीर सिंगने या स्पर्धेतील तिसरे पदक सोमवारी जिंकले. त्याने पुरुषांच्या ५००० मीटर शर्यतीत कांस्य पदकाची कमाई केली. त्याने १३:३२.७५ सेकंद वेळ नोंदवली. त्याच्यापुढे बहरीनच्या बिरहानू बालेव राहिला, ज्याने १३:३०.७९ वेळेसह सुवर्णपदक जिंकले, तर जपानच्या तोमोनोरी यामागुचीने १३:३१.४३ वेळेसह रौप्यपदक पटकावले.दरम्यान गुलवीरने यापूर्वी पुरुषांच्या १०,००० मीटर आणि १५०० मीटर शर्यतींमध्ये रौप्य पदके जिंकली आहेत. त्यामुळे तो एकाच आशियाई स्पर्धेत तीन वैयक्तिक पदके जिंकणारा पहिला भारतीय खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी असा पराक्रम कोणीही केला नव्हता..रिलेमध्ये सुवर्ण अन् दोन कांस्य पदकंमंगळवार भारताच्या रिले संघांसाठीही खास ठरला. महिलांच्या ४x४०० मीटर रिले शर्यतीत भारतीय संघाने ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकले. विथ्या रामराजने हे सुवर्णपदक मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली. तिला किरण पहल, एम.आर. पूवम्मा, प्राची यांची भक्कम साथ मिळाली. या चौघींनी ३:२९.६९ वेळ नोंदवत ही स्पर्धा जिंकली आणि सुवर्णपदक पटकावले. त्यांनी बहरीनच्या संघाला थोडक्यात मागे टाकले. बहरीनने ३:३०.२१ अशी वेळ नोंदवली आणि रौप्य पदक जिंकले, तर चीनने ३:३१.०२ वेळेसह कांस्यपदक पटकावले.दरम्यान, विथ्या रामराजचे हे या स्पर्धेतील तिसरे पदक ठरले. तिने महिलांच्या ४०० मीटर शर्यतीत कांस्य पदक जिंकले होते, तर ४x४०० मीटर मिश्र रिले शर्यतीत रौप्य पदक जिंकणाऱ्या भारतीय संघातही तिचा समावेश होता..मंगळवारी पुरुषांच्या ४x४०० मीटर रिले शर्यतीतही भारताला कांस्य पदक जिंकले. भारताच्या संघात धर्मवीर चौधरी, मनू टी, जय कुमार आणि विशाल टीके यांच समावेश होता. त्यांनी ३:०१.६१ सेकंद वेळ नोंदवत कांस्य पदक जिंकले. या शर्यतीत जपानने ३:००.७५ वेळेसह सुवर्णपदक जिंकले, तर ३:००.९३ वेळेसह कतारने रौप्य पदक जिंकले.४x४०० मीटर रिले शर्यतींआधी ४x१०० मीटर मिश्र रिले शर्यतीत भारताला कांस्य पदक मिळाले. या भारतीय संघात गुरिंदरवीर सिंग, स्नेहा सत्यनारायण, अनिमेश कुजूर, हरिता भद्रा या धावपटूंचा समावेश होता. त्यांनी ४१.०६ सेकंदाचा वेळ नोंदवत कांस्य पदक जिंकले. चीनने ४०.७८ वेळेसह सुवर्णपदक, तर थायलंडने ४९.८७ मीटरसह रौप्य पदक जिंकले..उंच उडीमध्ये पुजाला कांस्यभारताची पुजा सिंग हिने उंच उडीमध्ये कमाल दाखवली. १९ वर्षांच्या पुजाने कांस्य पदकाची कमाई केली. तिने पाचव्या प्रयत्नात १.८४ मीटर उंच उडी मारत हे पदक जिंकले. ही तिची सर्वोत्तम कामगिरी नसली, तरी तिला पदक मिळवून देण्यासाठी पुरेशी ठरली. या स्पर्धेत उझबेकिस्तानच्या सैफुल्लायेवाने १.९० मीटर उंच उडी मारत सुवर्णपदक मिळवले, तर कझाकस्तानच्या क्रिस्टिना ओव्हचिनिकोवाने १.८७ मीटर उंच उडी मारत रौप्य पदक जिंकले..बॉक्सिंकमध्येही धमाकाभारतीय बॉक्सरही कमालीचा खेळ करत आहेत. मंगळवारी अंकुश पंघालने पुरुषांच्या ८० किलो वजनी गटात, तर परवीन हिने महिलांच्या ६५ किलो वजनी गटात अंतिम फेरीत धडक मारली आहे. त्यामुळे हे दोघेही आता सुवर्ण पदकासाठी खेळणार आहेत. भारताच्या नरेंद्र याला मात्र पुरुषांच्या ९० किलो वजनी गटात कांस्य पदकावर समाधान मानावे लागले. त्याला उपांत्य फेरीत कझाकस्तानचा आयबेक ओरलबेकडून पराभवाचा धक्का बसला..भारताची पदकेभारताने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ५० पदकांचा आकडा मंगळवारी पार केला. भारताच्या खात्यात सध्या ५२ पदके आहेत, ज्यात ६ सुवर्ण, २१ रौप्य आणि २५ कांस्य पदकांचा समावेश आहे. भारत सध्या पदक तालिकेत १० व्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.