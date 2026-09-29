Asian Games 2026: भारताला मिळालं ५ वं गोल्ड! नीरु ढंडाने एकाच दिवशी दोन पदकं जिंकून रचला इतिहास

Neeru Dhanda Bags India's 5th Gold Medal in Asian Games 2026: जपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या खात्यात पाचवे सुवर्णपदक आले आहे. नेमबाज नीरु ढंडा हिने सुवर्ण निशाणा साधत इतिहास घडवला आहे. तिने महिलांच्या वैयक्तिक ट्रॅप प्रकारात सुवर्णपदकाची कमाई केली आहे. हे तिचे स्पर्धेतील दुसरे पदक ठरले आहे. २६ वर्षीय नीरु ही वैयक्तिक ट्रॅप प्रकारात सुवर्णपदक जिंकणारी पहिलीच भारतीय महिला नेमबाज ठरली आहे. विशेष म्हणजे हे सुवर्णपदक जिंकण्याच्या काही तास आधीच तिने महिला ट्रॅप सांघिक प्रकारात मनीषा कीर आणि आशिमा अहलावत यांच्यासोबत रौप्यपदक जिंकले होते. त्यांनी ३२८ पाँइंट्ससह पदक जिकंले होते. सांघिक प्रकारात चीनने (३४६ पाँइंट्स) सुवर्णपदक आणि कुवेतने (३२५ पाँइंट्स) कांस्य पदक जिंकले. .Asian Games: नीरज नव्हता, पण तरी यशवीर-रोहितने भालाफेकीत जिंकली मेडल्स; गुलवीरलाही ऐतिहासिक रौप्य.नीरुचे सुवर्णपदकनीरु ही भारतीय लष्कराच्या नेमबाजी युनिटमधीलनायब सुभेदार असून तिने गेल्यावर्षी आशियाई चॅम्पियनशीपचे आणि यावर्षीच्या सुरुवातीला ISSF वर्ल्ड कपमध्ये शॉटगन प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले होते. खरंतर आत्तापर्यंत रायफल आणि पिस्तूल नेमबाजीच्या तुलनेत भारत शॉटगनमध्ये तितकी पदके जिंकत नाही. त्यामुळे तिचे यश विशेष आहे.काही रिपोर्ट्सनुसार नीरुने तिचा चुलत भाऊ क्ष्य शेओरन याच्याकडून प्रेरणा घेत नेमबाजीला सुरुवात केली. लक्ष्यने यापूर्वी २०१८ च्या जकार्ता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या ट्रॅप प्रकारात रौप्य पदक जिंकले होते..दरम्यान नीरूच्या अंतिम फेरीवेळी पाऊस असतानाही तिने सुवर्णपदकाला गवसणी घातली आहे. नीरूने आठ नेमबाजांच्या अंतिम फेरीत २८ गुण मिळवले. तसेच २४ गुणांचा पूर्वीचा आशियाई विक्रम मोडला. या स्पर्धेत चीनची सन युनॉन्ग २६ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिल्याने तिने रौप्य पदक जिंकले. कुवेतच्या हाजर अब्दुलमलिकने २१ गुणांसह कांस्य पदक जिंकले..नीरुने अंतिम सामन्यात सुरुवात दमदारकेली होती. तिने पहिल्या फेरीतील सर्व पाच लक्ष्ये भेदली. पण दुसऱ्या फेरीत तिचे एक लक्ष्य चुकले. पण तिने लगेचच सावरत पुनरागनन केले. तिने तिसऱ्या फेरीत परफेक्ट निशाणा साधले आणि अव्वल स्थान मिळवले. त्यानंतर तिने चौथ्या फेरीतही उल्लेखनीय कामगिरी केली. तिने चार फेरीनंतर २० पैकी १९ शॉट्स हिट केले. अंतिम टप्प्यात तिने चांगला संयम राखला आणि अखेर सुवर्णपदकावर मोहोर उमटवली.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत की पुरुषांच्या ट्रॅप प्रकारात भारताच्या शपथ भारद्वाजनेही अंतिम फेरीत धडक मारली आहे. त्यामुळे त्याच्याकडूनही भारताला पदकाची आशा आहे. पुरुषांच्या सांघिक ट्रॅप प्रकारात शपथ भारद्वाज, किनान चेनई आणि अहवर रिझवी यांच्या भारतीय संघाला अंतिम फेरीत सहावे स्थान मिळाले..Asian Games 2026 : अविनाश साबळेला 'सुवर्ण' राखण्यात अपयश; धक्कादायक निकाल, विथ्या रामराजच्या पदकाने राखली लाज.बॉक्सिंगमध्येही भारताला पदकेदरम्यान, भारतीय बॉक्सर्सनेही दमदार कामगिरी केली आहे. परवीन हिने महिलांच्या ६५ किलो वजनी गटात सुवर्णपदकासाठी अंतिम फेरीत धडक मारली आहेत. तिने ली शू हिला उपांत्य फेरीत पराभूत केले. तसेट अंकुश पंघालने पुरुषांच्या ८० किलो वजनी गटात उझबेकिस्तानचा फजलिद्दीन एर्किनबोएव याला उपांत्य फेरीत पराभूत केले आणि सुवर्णपदकासाठी अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे अंकुश आणि परवीन या दोघांनाही आता सुवर्णपदकाची संधी आहे.याशिवाय पुरुषांच्या ९० किलो वजनी गटात भारताच्या नरेंद्र याला कांस्य पदक मिळाले आहे. त्याला उपांत्य फेरीत कझाकस्तानचा आयबेक ओरलबे याच्याकडून पराभवाचा धक्का बसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.