Sports News: आशियाई स्पर्धेतील कामगिरीची बैठक १५ ऑक्टोबरला;मंत्रालय अन्‌ राष्ट्रीय महासंघ सुमार प्रदर्शनाबाबत कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : भारतीय खेळाडूंच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय व राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ यांच्यामध्ये १३ ऑक्टाेबरला बैठक होणार होती, पण आता ही बैठक दोन दिवस पुढे ढकलली असून, आता ही बैठक १५ ऑक्टोबरला होणार आहे. या बैठकीत कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे..या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवणारे क्रीडामंत्री मनसुख मांडविय सध्या अहमदाबाद येथे ब्रिक्स पारंपरिक आणि स्वदेशी क्रीडा प्रात्यक्षिक खेळांसाठी गेले असल्याने हा बदल करण्यात आला आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत मुख्यत्वे बॅडमिंटन, नेमबाजी आणि ॲथलेटिक्समधील अनुभवी खेळाडूंच्या सुमार कामगिरीवर चर्चा केली जाईल..भारताने चीनमधील आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये १०६ पदके पटकावली होती. जपानमधील स्पर्धेमध्ये भारतीय खेळाडूंनी एकूण ८५ पदके पटकावली आहेत. दोन स्पर्धांमध्ये २१ पदकांचा फरक आहे. पदकांमध्ये झालेली घसरण या बैठकीत चर्चेचा विषय असणार आहे..अनुभवी खेळाडू अपयशीभारताला बॅडमिंटन या खेळामध्ये केवळ पुरुषांच्या सांघिक स्पर्धेत ब्राँझपदक मिळाले. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी ही गतविजेती जोडी पहिल्याच फेरीत बाहेर पडली, तर पी. व्ही. सिंधूलाही पराभवाचा सामना करावा लागला. भारतीय खेळाडूंची नेमबाजीतील कामगिरी अत्यंत सुमार राहिली. ऑलिंपिकमध्ये दोन पदके जिंकणाऱ्या मनू भाकरला एकही पदक मिळवता आले नाही. अनुभवी खेळाडूंचे अपयश बोचणी देणारे ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.