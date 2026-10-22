क्रीडा

Mohammed Shams Aalam : भारतीय पॅरा-जलतरणपटूवर लैंगिक छळाचा आरोप; जपानमधून भारतात पाठवले, आजीवन बंदीची शक्यता

महिला कर्मचाऱ्याला अयोग्यरीत्या स्पर्श करणे, अश्लील हावभाव करणे, ग्रोपिंगचा प्रयत्न आणि लैंगिक अॅडव्हान्सेस करणे यांसारखे आरोप आहेत. अंतिम निष्कर्ष अद्याप समोर आलेले नाहीत. तक्रारीनंतर पोलिसांनी शेखला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले.
What Happened at the Nagoya Hotel?

What Happened at the Nagoya Hotel?

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Who Is Mohammed Shams Aalam? : जपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई पॅरा गेम्सदरम्यान भारतीय पथकाशी संबंधित एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. भारतीय पॅरा-जलतरणपटू मोहम्मद शम्स आलम शेख याच्यावर हॉटेलमधील महिला कर्मचाऱ्याचा लैंगिक छळ आणि गैरवर्तन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी जपानी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतल्याचे वृत्त असून, घटनेनंतर दुसऱ्याच दिवशी त्याला भारतात परत पाठवण्यात आले. दरम्यान, भारतीय पॅरालिम्पिक समिती (PCI) त्याच्यावर आजीवन बंदी घालण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

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