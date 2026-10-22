Mohammed Shams Aalam : भारतीय पॅरा-जलतरणपटूवर लैंगिक छळाचा आरोप; जपानमधून भारतात पाठवले, आजीवन बंदीची शक्यता

Who Is Mohammed Shams Aalam? : जपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई पॅरा गेम्सदरम्यान भारतीय पथकाशी संबंधित एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. भारतीय पॅरा-जलतरणपटू मोहम्मद शम्स आलम शेख याच्यावर हॉटेलमधील महिला कर्मचाऱ्याचा लैंगिक छळ आणि गैरवर्तन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी जपानी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतल्याचे वृत्त असून, घटनेनंतर दुसऱ्याच दिवशी त्याला भारतात परत पाठवण्यात आले. दरम्यान, भारतीय पॅरालिम्पिक समिती (PCI) त्याच्यावर आजीवन बंदी घालण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा Link:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.नागोयातील हॉटेलमध्ये नेमकं काय घडलं?मिळालेल्या वृत्तानुसार, ही कथित घटना सोमवारी नागोया येथील फोर पॉइंट्स बाय शेराटन हॉटेलमध्ये घडली. या हॉटेलमध्ये भारतीय पॅरा-जलतरण संघाचे खेळाडू वास्तव्यास होते. हाऊसकीपिंगचे काम करण्यासाठी एका महिला कर्मचाऱ्याने शेखच्या खोलीत प्रवेश केला असता, तिच्यासोबत गैरवर्तन झाल्याचा आरोप आहे..भारतीय पथकातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने या घटनेची माहिती आपल्या वरिष्ठांना दिल्यानंतर स्थानिक आयोजन समितीला याबाबत कळवण्यात आले. त्यानंतर जपानी पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून शेखला ताब्यात घेतले..Maharashtra Sports Policy: महाराष्ट्राच्या क्रीडांगणांवर आता CCTV, चेंजिंग रूम आणि टॉयलेट अनिवार्य! महायुती सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय.अधिकाऱ्याच्या दाव्यानुसार, महिला कर्मचाऱ्याला अयोग्यरीत्या स्पर्श करणे, अश्लील हावभाव करणे आणि जबरदस्तीचा प्रयत्न करणे, असे आरोप त्याच्यावर करण्यात आले आहेत. मात्र, या आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष समोर आलेला नाही..तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई तक्रारीनंतर पोलिसांनी शेखला चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात नेले. या प्रकरणात कायदेशीर कारवाईची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर स्थानिक आयोजन समितीच्या हस्तक्षेपानंतर भारतीय पथकाकडून लेखी माफी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. शेखला दुसऱ्या हॉटेलमध्ये हलवण्यात आले आणि मंगळवारी त्याला भारतात परत पाठवण्यात आले..आजीवन बंदीची शक्यताया घटनेची भारतीय पॅरालिम्पिक समितीने गंभीर दखल घेतल्याचे वृत्त आहे. स्पर्धेनंतर या प्रकरणाचा आढावा घेऊन शेखवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत चर्चा होऊ शकते. त्याच्यावर आजीवन बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही..शेखने यापूर्वी अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. २०१८ च्या आशियाई पॅरा गेम्समध्ये त्याने पदके जिंकली होती. नागोया येथे सुरू असलेल्या स्पर्धेतही तो सहभागी होणार होता; मात्र या प्रकरणामुळे त्याला स्पर्धेत भाग न घेताच भारतात परतावे लागले. या आरोपांवरील पुढील तपास आणि समितीचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.