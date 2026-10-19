Asian Para Games 2026: भारतीय खेळाडूंचा ऍथलेटिक्समध्ये सुवर्ण व रौप्य पदकांचा 'डबल धमाका'! सौम्या, राधा अन् रिंकू-अजीतची कमाल

पॅरा आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेला जपानमध्ये सुरुवात झाली असून पहिल्याच दिवशी (सोमवार, १९ ऑक्टोबर) भारतीय खेळाडूंनी दमदार कामगिरी केली. सौम्या कुमार आणि राधा वेंकटेश यांनी महिलांच्या १५०० मीटर टी१२/टी१३ प्रकारात आणि रिंकू व अजीत सिंग यांनी पुरुषांच्या भालाफेक F46 प्रकारात सुवर्ण आणि रौप्य पदक पटकावण्याचा पराक्रम गाजवला. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी ऍथलेटिक्समध्ये भारतीय खेळाडू चमकताना दिसले. .India Asian Games: भारताची तिरंदाजी, बॉक्सिंग, कुस्तीमध्ये झेप; नेमबाजी, ॲथलेटिक्समध्ये सर्वाधिक पदके; बॅडमिंटन, टेनिसमध्ये अपेक्षाभंग.भालाफेकीत दुहेरी यश भालाफेकीतील पुरुषांच्या F46 प्रकारात भारताच्या रिंकू याने सुवर्णपदक जिंकले. त्याने ६५.११ मीटर सर्वोत्तम भाला फेक केली. त्याला भारताच्याच अजित सिंगने कडवी टक्कर दिली. अजित सिंगने ६५.०२ मीटरची सर्वोत्तम भालाफेक करत रौप्य पदक जिंकले. रिंकू आणि अजित यांच्या भालाफेकीच्या अंतरात फक्त नऊ सेंटीमीटरचं अंतर राहिलं.याच प्रकारात इंडोनेशियाच्या आर स्क्त्योनोने ५५.३० मीटर भाला फेक करत कांस्य पदक जिंकले. F46 ही श्रेणी ज्यांचा एक हात कोपराच्या वर किंवा त्याखालून कापला गेला आहे किंवा ज्यांना याप्रकारचे अपंगत्व आहे, अशा खेळाडूंची आहे. .सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या रिंकू याने वयाच्या तिसऱ्याच वर्षी शेतातील एका अपघातात डावा हात गमावला होता, त्याला भारतीय पॅरा ऍथलिट अमित कुमार सरोहा यांनी भालाफेकीशी ओळख करून दिल्यानंतर त्याने बरीच मेहनत घेतली. त्याने आत्तापर्यंत जागतिक पॅरा ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीपमध्ये २०२५मध्ये सुवर्णपदक जिंकले होते, त्याआधी २०२३ मध्ये रौप्य, तर २०२४ मध्ये कांस्य पदक जिंकले होते. अजित सिंगने २०१७ मध्ये आपल्या मित्राला वाचवण्याचा प्रयत्न करताना रेल्वे अपघातात आपला डावा हात गमावला होता. त्याने बीजिंग ग्रँड प्रिक्समध्ये २०१९ मध्ये सुवर्णपदक जिंकले. त्याने २०१९ जागतिक पॅरा ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीपमध्ये कांस्यपदक जिंकले, तर २०२४ पॅरिस पॅरालिम्पिकमध्ये रौप्यपदक जिंकले होते. त्याने २०२२ च्या आशियाई पॅरा गेम्समध्येही कांस्य पदक जिंकले होते. .महिलांच्या १५०० मीटर टी१२/टी१३ प्रकारातही दुहेरी यशमहिलांच्या १५०० मीटर टी१२/टी१३ प्रकारात सौम्या कुमारने सुवर्णपदक आणि राधा व्यंकटेशने रौप्यपदक जिंकून भारताने पहिले-दुसरे स्थान पटकावून दिले. सौम्या तिचा मार्गदर्शक भरत कुमारसोबत धावली. तिने ५:१२.३९ सेकंद अशी सर्वोत्तम वैयक्तिक सर्वोत्तम वेळ नोंदवली आणि ६२१ गुणांसह अव्वल क्रमांक मिळवला. राधा हिने तिचा मार्गदर्शक गोविंद सोळंकीसोबत धावताना ५:३०.९० सेकंद अशी वेळ नोंदवली आणि ४२१ गुणांसह रौप्य पदक जिंकले. याच प्रकारात जपानची माना सासाकीने ३३६ गुणांसह कांस्य पदक जिंकले. T12 आणि T13 या श्रेणींचे वर्गीकरण एकत्र करण्यात आले असल्याने खेळाडूंचे वर्गीकरण आणि कामगिरी विचारात घेऊन गुणांवर आधारावर अंतिम निकाल जाहीर होतो..Premium : Asian Games 2026: ८०० कोटींचा खर्च, ८५ पदकं! १३७ खेळाडू रिकामी हाताने परतले; भारताचं नेमकं काय चुकलं?.मोनाचेही सुवर्ण यशया स्पर्धेतील भारतासाठी पहिले सुवर्णपदक नेमबाज मोना आग्रवालने जिंकले. तिने महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल SH1 प्रकारात अंतिम फेरीत भारताच्याच अवनी लेखरा हिला हरवून सुवर्णपदकावर नाव कोरले. अवनीला रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले. २०२४ पॅरिस पॅरालिम्पिकमध्ये कांस्य पदक जिंकणाऱ्या मोनाने सोमवारी दमदार कामगिरी बजावली. तिने हे सुवर्णपदक जिंकताना भारतासाठी २०२८ पॅरालिम्पिकचा कोटाही जिंकला. निषादनेही जिंकले सुवर्णपदकभारताच्या निषाद कुमार यानेही सुवर्ण कामगिरी केली. त्याने पुरुषांच्या T47 लांब उडी प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले. त्याने अंतिम फेरीत दोनदा ७.११ मीटर लांब उडी मारली. ऍथलेटिक्समध्ये महिलांच्या १५०० मीटर T11 प्रकारात कांस्य पदक जिंकले. .ज्युडो अन् स्विमिंगमध्येही यशमहिलांच्या J2 ज्युदो प्रकारात ५२ किलो वजी गटात भारताच्या कोकिलाने रौप्य पदक जिंकले, तर परमार कपिल याने पुरुषांच्या J1 ज्युदो प्रकारात ७० किलो वजनी गटात कांस्य पदक जिंकले. स्विमिंगमध्ये पुरुषांच्या १०० मीटर फ्रीस्टाईल S13 प्रकारात भारताच्या १८ वर्षीय बुडिगिना रवी कार्तिक याने रौप्य पदक जिंकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.