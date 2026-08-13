BCCI Cricket: बीसीसीआयचा बांगलादेशला धडा; सप्टेंबरमध्ये नियोजित केली अफगाणिस्तानविरुद्धची मालिका

नवी दिल्ली: भारतात झालेल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत बीसीसीआयवर राग धरून आयसीसीला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बांगलादेशला आयसीसीचे अध्यक्ष असलेल्या जय शहा यांच्या बीसीसीआयने अखेर धडा शिकवला. त्यामुळे भारतीय संघ सप्टेंबर महिन्यात बांगलादेशऐवजी अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन टी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .१३ ते १७ सप्टेंबरदरम्यान अफगाणिस्तानविरुद्धची ही मालिका होणार आहे आणि याचे यजमान अफगाणिस्तान असले तरी सामने नवी दिल्लीत होणार आहेत. बीसीसीआयला मान्यता न घेता बांगलादेश क्रिकेट मंडळ स्वतःच्या अधिकारात भारताविरुद्धची मालिका नियोजित करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे आणि कालावधीचीही घोषणा करीत आहे. सप्टेंबर महिन्यात त्यांना भारताविरुद्ध व्हाईटबॉल प्रकाराची मालिका खेळायची होती; परंतु त्यांनी जो कालावधी निश्चित केला होता त्याच कालावधीत बीसीसीआय आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट मंडळांनी आज संयुक्तपणे तीन टी-२० सामन्यांच्या मालिकेची घोषणा केली. .ही होती पार्श्वभूमी मोहम्मद युनुस यांच्या राजवटीत बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर हल्ले केले जात होते. त्या पार्श्वभूमीवर मुस्तफिजूर रेहमान याला आयपीएलमधून बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर बांगलादेश क्रिकेट मंडळाने बीसीसीआयशी वैर उभे केले होते. काही महिन्यात भारतात सुरू होणाऱ्या टी-२० स्पर्धेच्या निमित्ताने आयसीसीलाही अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आणि भारतातील सामने सुरक्षेच्या कारणावरून खेळणार नसल्याचे सांगत माघार घेतली होती; परंतु आयसीसी आणि बीसीसीआय यांना फरक पडला नाही. .मुळात त्या अगोदरचीही आणखी एक पार्श्वभूमी आहे. गतवर्षी बीसीसीआयला कल्पना न देता बांगलादेश क्रिकेट मंडळाने मालिकेची घोषणा केली होती. बीसीसीआयने ही मालिका लांबणीवर टाकण्याचे सांगत खेळण्यास नकार दिला होता. ती मालिका अजून प्रत्यक्षात पूर्ण झालेली नाही. भारताविरुद्धची ही मालिका अचानक निश्चित झालेली नाही. ती अफगाणिस्तानच्या टूर प्रोग्रामचा भाग आहे. राजकीय स्थितीमुळे अफगाणिस्तानमध्ये खेळणे शक्य नाही, त्यामुळे ही मालिका भारतात होईल, असे सांगण्यात आले. १३, १५ आणि १७ सप्टेंबर या तीन दिवशी सामने होतील आणि ते सर्व नवी दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियवर होतील. .अफगाणिस्तानचा संघ जूनमध्येच तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारत दौऱ्यावर आला होता. त्या अगोदर जानेवारी २०२४ मध्ये या दोन संघांत तीन टी-२० सामन्यांचीही मालिका झाली होती. अफगाणिस्तानला २०१८ मध्ये कसोटीचा दर्जा मिळाला होता, त्या वेळी भारताने त्यांच्याविरुद्ध कसोटी खेळण्यास पुढाकार घेतला. त्यानंतर दोन्ही क्रिकेट मंडळांमध्ये सौहार्दाचे संबंध आहेत. अफगाणिस्तानच्या क्रिकेट वाढीसाठी बीसीसीआय कटिबद्ध आहे. त्यांच्या खेळाडूंना उच्चस्तरीय श्रेणीत खेळण्याचा अनुभव देण्यासाठी बीसीसीआय नेहमीच प्रयत्नशील आहे, असे बीसीसीआयचे अध्यक्ष मिथुन मन्हास यांनी सांगितले..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.द्विराष्ट्रीय मालिका एखाद्या संघाच्या वाढीसाठी महत्त्वाच्या असतात. उच्च श्रेणीच्या संघाविरुद्ध सातत्याने खेळल्यास चांगली प्रगती होते. आम्ही अफगाणिस्तान संघाचे स्वागत करीत आहोत, असेही मन्हास म्हणाले. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील व्हाईट बॉल प्रकारातील प्रामुख्याने टी-२० सामने चुरशीचे झालेले आहेत. प्रेक्षकांचे मनोरंजन होईल, असे सामने होत आहेत. तसेच अफगाणिस्तानचे अनेक खेळाडू भारतात लोकप्रिय आहेत, असे बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.