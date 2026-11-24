इंग्लंडचा माजी कर्णधार आणि अष्टपैलू खेळाडू बेन स्टोक्स पुन्हा एकदा आयपीएलमध्ये खेळताना दिसण्याची शक्यता आहे. २०२५ च्या मेगा लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता त्याने २०२७ च्या आयपीएल लिलावासाठी आपलं नाव नोंदवलं आहे. विशेष म्हणजे, त्याने या लिलावासाठी २ कोटी रुपये ही सर्वाधिक मूळ किंमत (बेस प्राइस) निश्चित केली आहे. आयपीएलने मंगळवारी सर्व फ्रँचायझींना खेळाडूंची प्राथमिक यादी पाठवली. या यादीत स्टोक्ससह एकूण ३० खेळाडूंनी २ कोटी रुपयांची बेस प्राइस ठेवली आहे. हा लिलाव १६ डिसेंबरला गोव्यात होणार आहे..२०२५ च्या मेगा लिलावापूर्वी आयपीएलने काही नवीन नियम लागू केले होते. त्यानुसार, यापूर्वी आयपीएलमध्ये खेळलेल्या एखाद्या खेळाडूने मेगा लिलावासाठी नाव नोंदवलं नाही, तर त्याला पुढील मिनी लिलावात सहभागी होता येणार नव्हतं. त्यामुळे स्टोक्सला २०२७ च्या लिलावापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली. इंग्लंडकडून आपली कारकीर्द आणखी काही काळ सुरू ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी त्याने २०२५ च्या मेगा लिलावातून माघार घेतली होती. २०२६ च्या उन्हाळ्यात त्याने क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. त्याने अखेरचा टी-२० सामना २०२४ मध्ये 'द हंड्रेड' स्पर्धेत खेळला होता. याच स्पर्धेदरम्यान त्याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती..IPL 2027 Auction : लखनौ सुपर जायंट्स-पंजाब किंग्स यांच्यात लिलावापूर्वी रस्सीखेच! २३ वर्षीय जलदगती गोलंदाजासाठी दोघंही भिडले... कोण आहे सोनी बेकर?.२०२५ च्या सुरुवातीला दक्षिण आफ्रिकेतील SA20 स्पर्धेत एमआय केपटाऊनकडून खेळण्यासाठी तो सज्ज होता. मात्र, न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यात झालेल्या दुखापतीमुळे त्याला या स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली. स्टोक्स यापूर्वी आयपीएलमधील तीन संघांकडून खेळला आहे. .धोनीने IPL मध्ये किती फोर अन् किती सिक्स मारले? पाहा संपूर्ण कामगिरी.२०१७ मध्ये रायझिंग पुणे सुपरजायंट्सने त्याला १४.५ कोटी रुपयांना खरेदी केलं होतं. त्यावेळी तो आयपीएलमधील सर्वाधिक किंमत मिळवणारा परदेशी खेळाडू ठरला होता. त्यानंतर २०२३ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सने त्याच्यासाठी १६.२५ कोटी रुपये मोजले. मात्र, गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे त्याला त्या हंगामात केवळ दोन सामने खेळता आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.