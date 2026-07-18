दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेली १५ वर्षांची भारतीय नेमबाज अखेर सापडली! पोलीस तपासात कोणतं कारण समोर आलं?

Missing Bengal Teen Shooter Found Safe: १५ वर्षांची राष्ट्रीय रायफल शूटर दमयंती सेन (Damayanti Sen) रहस्यमयरित्या दोन दिनसांपूर्वी बेपत्ता झाल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. पश्चिम बंगालमधील सेंट्रल हावडा (Central Howrah) येथे ती तिच्या कुटुंबासमवेत रहाते. ती अचानक १६ जुलै रोजी बेपत्ता झाल्याने सर्वांनाच धक्का बसला होता. दोन दिवस तिचा तपास सुरू होता, अखेर ती शनिवारी सापडली असून तिच्या कुटुंबासमवेत आहे..Commonwealth Games 2026: राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी भारताचे १२५ खेळाडू सज्ज; जाणून घ्या खेळाडूंची यादी अन् Live Streaming Chanel.रिपोर्ट्सनुसार तिचा शोध हावडाच्या रामकृष्ण घाट परिसरात लागला. ती रामकृष्णपूर फेरी जेट्टीजवळ फिरत असताना तिला मॉर्निंग वॉक करणाऱ्यांनी ओळखलं आणि तिच्या कुटुंबाला माहिती दिली. पोलिसांच्या माहितीनुसार ती तिच्या घरापासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर हावडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नदीकाठच्या घाटाच्या परिसरात सापडली. पोलिसांच्या म्हणण्यांनुसार जेव्हा ती सापडली, तेव्हा ती ध्यानात पूर्ण मग्न होती. त्यामुळे या प्रकरणाभोवतीचे गूढ अधिकच वाढले आहे..हावडा सेंट्रलचे उपायुक्त तौसीफ अली अझहर यांनी सांगितले की 'ती तिच्या कुटुंबासोबत पुन्हा एकत्र आल्याचा आनंद आहे. तिच्या खेळ आणि अभ्यासासंदर्भात कुटुंबासोबत काही समस्या आहेत. आम्ही तपास करत आहोत. तपासाबाबत आम्ही अधिक काही सांगू शकत नाही. ती आता ठीक असून तिच्या आई-वडिलांसोबत आहे. तिला न्यायालयात हजर केले जाईल.'.तिच्या कुटुंबाने दिलेल्या माहितीनुसार गुरुवारी दूध आणण्यासाठी ती घराबाहेर पडली होती, त्यानंतर ती घरी परतली नसल्याने शोधाशोध सुरू झाली. तिने तिच्यासोबत मोबाइलही नेला नव्हता. बेपत्ता होण्यापूर्वी ती शेवटची हावडा रेल्वे स्टेशनवरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली होती. ती सापडत नसल्याने तिच्या पालकांनी पोलिसांकडे धाव घेतली होती. तिच्या वडिलांनी शुक्रवारी बंगालचे क्रीडा राज्यमंत्री इंद्रनील खान यांचीही भेट घेतली होती..Badminton : भारताची स्टार खेळाडू पी.व्ही. सिंधू दोन वर्षानंतर जेतेपदाची लढत खेळणार; Japan Open च्या फायनलमध्ये प्रवेश.दमयंती दहावीची विद्यार्थीनी आहे. ती आभ्यासातही हुशार असून प्रतिभावान नेमबाज आहे. तिचे वडील ध्रुवज्योती सेन देखील एका शाळेचे मुख्याध्यापक आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार तिच्या कुटुंबाच्या जवळच्या लोकांना सांगितले की ती अलीकडे मानसिक तणावाखाली होती, तसेच गेल्या काही दिवसांत तिच्यात आध्यात्मिक बदलाची चिन्हे दिसू लागली होती.दरम्यान, तिच्या वडिलांनी ध्रुवज्योती सेन यांनी म्हटले आहे की ते दमयंतीसाठी मानसिक समुपदेशनाची व्यवस्था करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.