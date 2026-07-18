क्रीडा

दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेली १५ वर्षांची भारतीय नेमबाज अखेर सापडली! पोलीस तपासात कोणतं कारण समोर आलं?

Missing Bengal Shooter Damayanti Sen Case Update: १५ वर्षांची राष्ट्रीय नेमबाज दमयंती सेन दोन दिवस बेपत्ता राहिल्यानंतर हावड्यात सापडली. ती ध्यानात मग्न अवस्थेत आढळल्याने या प्रकरणाभोवतीचे गूढ अधिकच वाढले आहे.
Damayanti Sen

Damayanti Sen

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Missing Bengal Teen Shooter Found Safe: १५ वर्षांची राष्ट्रीय रायफल शूटर दमयंती सेन (Damayanti Sen) रहस्यमयरित्या दोन दिनसांपूर्वी बेपत्ता झाल्याने मोठी खळबळ उडाली होती.

पश्चिम बंगालमधील सेंट्रल हावडा (Central Howrah) येथे ती तिच्या कुटुंबासमवेत रहाते. ती अचानक १६ जुलै रोजी बेपत्ता झाल्याने सर्वांनाच धक्का बसला होता. दोन दिवस तिचा तपास सुरू होता, अखेर ती शनिवारी सापडली असून तिच्या कुटुंबासमवेत आहे.

Damayanti Sen
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