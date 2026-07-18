Commonwealth Games 2026: राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी भारताचे १२५ खेळाडू सज्ज; जाणून घ्या खेळाडूंची यादी अन् Live Streaming Chanel

Commonwealth Games 2026 schedule and live streaming: २०२६ च्या ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी (Commonwealth Games) भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी १२५ खेळाडू सज्ज झाले आहेत. २३ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेत भारताचे ७७ पुरुष आणि ४८ महिला खेळाडू १३ क्रीडा प्रकारांत (पॅरा-स्पोर्ट्ससह) आपला सहभाग नोंदवणार आहेत. ॲथलेटिक्समध्ये सर्वाधिक ३२ खेळाडू (२२ पुरुष आणि १० महिला) देशाचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. त्यानंतर बॉक्सिंग ( १४), ज्युदो ( १४) व वेटलिफ्टिंग ( १२) या खेळांत सर्वाधिक खेळाडू आहेत. .२०२२ च्या बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या तुलनेत २०२६ च्या संघात खेळाडूंची संख्या कमी आहे. बर्मिंगहॅममध्ये भारताचे २१० खेळाडू सहभागी झाले होते आणि त्यांनी ६१ पदके जिंकली होती. मात्र, २०२६ च्या ग्लासगो आवृत्तीत क्रिकेट, बॅडमिंटन, हॉकी, स्क्वॅश, टेबल टेनिस आणि कुस्ती यांसारख्या खेळांचा समावेश नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, मागील वेळी या खेळांनी भारताला ३० पदके मिळवून दिली होती. ग्लासगोमध्ये होणाऱ्या या राष्ट्रकुल स्पर्धेला आता अवघा एक आठवडा उरला आहे. स्कॉटलंड भारतीय वेळेपेक्षा ४:३० तास मागे असल्याने भारतात दुपारी १२ वाजल्यापासून सामने पाहता येतील. याचे थेट प्रक्षेपण सोनी स्पोर्ट्सवर होणार आहे..३x३ बास्केटबॉल - रिना रमेशचंद्र गुप्ता, इरेंगबम रितू चानू, मिनाक्षी जाधव आणि रायनवार लक्ष्मी रायप्पाआर्टिस्टिक जिमनॅस्टिक्स - तपन मोहंती, तपेश्वरनाथ दास, स्वतिश केपी, सत्यजीत मोंडल, प्रनती नायक, निक्षा अगरवाल, इशिता रेवाळे, प्रोतिस्थआ समंथाॲथलेटिक्स - ट्रॅक प्रकार पुरुष संघ:गुरिंदरवीर सिंग - पुरुषांची १०० मीटर धावणेअनिमेश कुजूर - पुरुषांची २०० मीटर धावणेविशाल टी.के. - पुरुषांची ४०० मीटर, मिश्र ४ x ४०० मीटर रिलेराजेश रमेश - पुरुषांची ४०० मीटर, मिश्र ४ x ४०० मीटर रिलेगुलवीर सिंग - पुरुषांची ५००० मीटर, पुरुषांची १०,००० मीटर धावणेतेजस शिर्से - पुरुषांची ११० मीटर अडथळा शर्यत (Hurdles)यशस पालाक्षा - पुरुषांची ४०० मीटर अडथळा शर्यत (Hurdles)संतोष कुमार तमिळरासन - पुरुषांची ४०० मीटर अडथळा शर्यत (Hurdles)महिला संघ:रशदीप कौर - महिलांची ४०० मीटर, मिश्र ४ x ४०० मीटर रिलेनीरू पाठक - महिलांची ४०० मीटर, मिश्र ४ x ४०० मीटर रिलेअंसा बाबू - महिलांची ४०० मीटर, मिश्र ४ x ४०० मीटर रिलेपारुल चौधरी - महिलांची ३००० मीटर स्टीपलचेस, महिलांची ५००० मीटर धावणेप्रियांका गोस्वामी - महिलांची १०,००० मीटर चालण्याची शर्यतरविना गायकवाड - महिलांची १०,००० मीटर चालण्याची शर्यत.मैदानी प्रकार पुरुष संघ:देव मीना - पुरुषांची पोल व्हॉल्टकुलदीप कुमार - पुरुषांची पोल व्हॉल्टसर्वेश अनिल कुशारे - पुरुषांची उंच उडीआदर्श राम जे. - पुरुषांची उंच उडीतेजस्विन शंकर - पुरुषांची उंच उडी , पुरुषांची डेकॅथलॉनमुरली श्रीशंकर - पुरुषांची लांब उडीलोकेश सत्यानाथन - पुरुषांची लांब उडीप्रवीण चित्रावेल - पुरुषांची त्रिरी उडीसेल्वा प्रभू - पुरुषांची त्रिरी उडीसमरदीप सिंग गिल - पुरुषांची गोळाफेकतजिंदरपाल सिंग तूर - पुरुषांची गोळाफेकनीरज चोप्रा - पुरुषांची भालाफेकरोहित यादव - पुरुषांची भालाफेकयशवीर सिंग - पुरुषांची भालाफेकमहिला संघ:पूजा सिंग - महिलांची उंच उडीमनप्रीत कौर - महिलांची गोळाफेकसीमा कालीरामना - महिलांची थाळीफेकनिधी राणी - महिलांची थाळीफेक.पॅरा ॲथलेटिक्स ट्रॅक प्रकार:राकेशभाई भट - पुरुषांची १०० मीटर (T38)श्रेयांश त्रिवेदी - पुरुषांची १०० मीटर (T38)मोहम्मद बासिल एम. - पुरुषांची १०० मीटर (T47)दिलीप महादू गावीत - पुरुषांची १०० मीटर (T47)रमेश षण्मुगम - पुरुषांची १५०० मीटर (T54)मैदानी प्रकार:देवेंद्र कुमार - पुरुषांची थाळीफेक (Discus Throw - F44)सागर थायत - पुरुषांची थाळीफेक (Discus Throw - F44)शुभम जुयाल - पुरुषांची गोळाफेक (Shot Put - F57)सोमन राणा - पुरुषांची गोळाफेक (Shot Put - F57)शर्मिला धनकर - महिलांची गोळाफेक (Shot Put - F57)शिल्पा के. शायला - महिलांची गोळाफेक (Shot Put - F57).बॉक्सिंग पुरुष संघ:जदुमनी सिंग - ५५ किलो वजनी गटसचिन सिवाच - ६० किलो वजनी गटआदित्य प्रताप सिंग - ६५ किलो वजनी गटसुमित कुंडू - ७० किलो वजनी गटअंकुश अंकुश - ८० किलो वजनी गटकपिल पोखरिया - ९० किलो वजनी गटनरेंद्र बेरवाल - ९०+ किलो वजनी गटमहिला संघ:साक्षी चौधरी - ५१ किलो वजनी गटप्रीती पवार - ५४ किलो वजनी गटजास्मिन लांबोरिया - ५७ किलो वजनी गटप्रिया घंघास - ६० किलो वजनी गटपरवीन हुड्डा - ६५ किलो वजनी गटअरुंधती चौधरी - ७० किलो वजनी गटलोव्हलिना बोर्गोहेन - ७५ किलो वजनी गट.ज्युदो पुरुष संघ:हर्ष सिंग - ६० किलो वजनी गटरोहित बसीर मजबुल - ६६ किलो वजनी गटअरुण कुमार - ७३ किलो वजनी गटहर्ष तोकस - ८१ किलो वजनी गटकरणजीत सिंग मान - ९० किलो वजनी गटअवतार सिंग - १०० किलो वजनी गटयश घंघास - १००+ किलो वजनी गटमहिला संघ:अस्मिता डे - ४८ किलो वजनी गटश्रद्धा कडाबुल चोपडे - ५२ किलो वजनी गटयामिनी मौर्या - ५७ किलो वजनी गटउन्नती शर्मा - ६३ किलो वजनी गटइनुंगनबी ताखेलंबम - ७० किलो वजनी गटइशरूप नारंग - ७८ किलो वजनी गटतुलिका मान - ७८+ किलो वजनी गट.पॅरा पॉवरलिफ्टिंग अशोक कुमार मलिक - पुरुषांची लाईटवेट श्रेणीपरमजीत कुमार - पुरुषांची लाईटवेट श्रेणीसुधीर सुधीर - पुरुषांची हेवीवेट श्रेणीझंडू कुमार - पुरुषांची हेवीवेट श्रेणीसुमन देवी - महिलांची लाईटवेट श्रेणीजसप्रीत कौर - महिलांची लाईटवेट श्रेणीकस्तुरी राजामणी - महिलांची हेवीवेट श्रेणीजलतरण श्रीहारी नटराज - पुरुषांची ५० मीटर बॅकस्ट्रोक, १०० मीटर बॅकस्ट्रोक, १०० मीटर फ्रीस्टाईल, ४x२०० मीटर फ्रीस्टाईल रिलेआर्यन नेहरा - पुरुषांची ४०० मीटर फ्रीस्टाईल, ८०० मीटर फ्रीस्टाईल, १५०० मीटर फ्रीस्टाईल, ४x२०० मीटर फ्रीस्टाईल रिलेसाजन प्रकाश - पुरुषांची ५० मीटर बटरफ्लाय, २०० मीटर बटरफ्लाय, २०० मीटर फ्रीस्टाईलअनीश एस. गौडा - पुरुषांची २०० मीटर फ्रीस्टाईल, ४x२०० मीटर फ्रीस्टाईल रिलेदाक्षिण शशीकुमार - पुरुषांची ४०० मीटर फ्रीस्टाईल, ४x२०० मीटर फ्रीस्टाईल रिले .वेटलिफ्टिंग पुरुष संघ:ऋषिकांत सिंग - ६० किलो वजनी गटएम. राजा - ६५ किलो वजनी गटअजय बाबू - ७९ किलो वजनी गटदिलबाग सिंग - ९४ किलो वजनी गटलवप्रीत सिंग - ११०+ किलो वजनी गटमहिला संघ:मीराबाई चानू - ४८ किलो वजनी गटज्ञानेश्वरी यादव - ५३ किलो वजनी गटबिंद्याराणी देवी - ५८ किलो वजनी गटहरजिंदर कौर - ६९ किलो वजनी गटसंजना - ७७ किलो वजनी गटसेराम निरुपमा देवी - ८६ किलो वजनी गटमार्टिना देवी - ८६+ किलो वजनी गट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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