क्रीडा

IPL फायनलपूर्वी RCB चाहत्यांना मोठा धक्का! सेलिब्रेशनवर पोलिसांकडून बंदी; मोठी अ‍ॅडव्हायजरी जारी

RCB vs GT News: आयपीएल २०२६ चा अंतिम सामना ३१ मे रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळला जाईल. त्यापूर्वी बंगळूरु पोलिसांनी एक सूचना जारी केली आहे.
RCB vs GT

RCB vs GT

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्याच्या अगदी आधी आरसीबीच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. शुक्रवारी बंगळूर पोलिसांनी एक सूचना जारी करून लोकांना आरसीबीच्या विजयाचा जल्लोष करण्यासाठी फटाके न फोडण्याचे किंवा रस्त्यावर मोठ्या संख्येने एकत्र न जमण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्या वर्षी ४ जून रोजी बंगळूरमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ जणांचा बळी गेला होता, तशीच ही घटना आहे.

Loading content, please wait...
IPL
RCB
indian premier league
Royal Challengers Bangalore
gujrat titans
IPL 2026
GT team stats