आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्याच्या अगदी आधी आरसीबीच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. शुक्रवारी बंगळूर पोलिसांनी एक सूचना जारी करून लोकांना आरसीबीच्या विजयाचा जल्लोष करण्यासाठी फटाके न फोडण्याचे किंवा रस्त्यावर मोठ्या संख्येने एकत्र न जमण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्या वर्षी ४ जून रोजी बंगळूरमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ जणांचा बळी गेला होता, तशीच ही घटना आहे..आयपीएल २०२६ चा अंतिम सामना रविवार, ३१ मे रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. विजेतेपदाच्या लढतीत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि गुजरात टायटन्स आमने-सामने येतील. बंगळूर २०२५ च्या हंगामाचे विजेते होते, तर गुजरात २०२२ च्या हंगामाचे विजेते होते. दोघांनाही दुसऱ्यांदा चॅम्पियन बनण्याची सुवर्णसंधी आहे..बंगळूर पोलिसांनी एक सूचना जारी केली आहे, ज्यात म्हटले आहे की सामन्यांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर लोकांनी सार्वजनिक ठिकाणी जल्लोष करणे टाळावे. एलईडी पथदिव्यांबाबतही कडक कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिसांनी म्हटले आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय एलईडी पथदिवे लावू नयेत. जे दिवे आधीच लावलेले आहेत, त्यांच्यावरूनही सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण करता येणार नाही..संभाव्य भांडणे टाळण्यासाठी लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सायबर पोलीस सोशल मीडियावरही लक्ष ठेवून असतील आणि लोकांना आक्षेपार्ह किंवा कोणाच्या भावना दुखावतील असे काहीही पोस्ट न करण्याचा सल्ला देतील. बंगळूर पोलिसांनी आशा व्यक्त केली आहे की, लोक कायदा आणि नियमांचे पालन करून पूर्ण सहकार्य करतील.