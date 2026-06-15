Fifa World Cup 2026: ब्राझीलला बरोबरीचेच समाधान; मोरोक्कोसमोर पाच वेळच्या विजेत्यांचा कस, व्हिनिसियसच्या गोलने दिलासा

न्यू जर्सी ः व्हिनिसियस ज्युनियर याच्या चमकदार गोलमुळे पाच वेळच्या माजी विजेत्या ब्राझीलला विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या सलामीच्या सामन्यात बरोबरीचे समाधान लाभले. गतवेळी उपांत्य फेरीत गाठलेल्या मोरोक्कोला त्यांनी १-१ असे रोखून एका गुणाची प्राप्ती केली..क गटातील सामना ८० हजारांहून जास्त फुटबॉलप्रेमींच्या साक्षीने खेळला गेला. ईस्माईल सैबारी याने २१ व्या मिनिटास मोरोक्कोला आघाडी मिळवून दिल्यानंतर पन्नासावा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळण्याऱ्या व्हिनिसियस ज्युनियरने ३२व्या मिनिटास माजी विजेत्यांना बरोबरी साधून दिली. व्हिनिसियच सामन्याचा मानकरी ठरला. क गटात आता ब्राझील व मोरोक्कोचा प्रत्येकी एक गुण असून, हैती संघावर एका गोलने मात केलेल्या स्कॉटलंडने तीन गुणांसह अव्वल स्थान मिळविले आहे. आता ब्राझीलसमोर हैतीचे आव्हान असेल, तर मोरोक्को स्कॉटलंडविरुद्ध खेळेल. .Fifa World Cup 2026 : माजी विजेत्या ब्राझिलला धक्का... नेयमार ज्युनियरची मोरोक्कोविरुद्धच्या सामन्यातून माघार.ब्राझीलचे इटालियन प्रशिक्षक कार्लो अँसेलोटी यांनी पारंपरिक ४-४-२ व्यूहरचना अवलंबिली. महंमद वाहबी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ४-२-३-१ या व्यूहरचनेने खेळणाऱ्या मोरोक्कोने ब्राझीलला सामन्यात विशेष स्वातंत्र्य दिले नाही, चोख प्रतिहल्लाही चढविला. सामन्यात ब्राझीलने ४८ टक्के, तर मोरोक्कोने ४४ टक्के वर्चस्व राखले..ब्राझीलचा सामन्यातील खेळ अपेक्षेनुसार झाला नसल्याचे मध्यरक्षक ब्रुनो गिमाराएस याने मान्य केले. सामन्यानंतर त्याने सांगितले, की ‘‘आमच्याकडून पासिंगमध्ये खूप चुका झाल्या आणि या कारणास्तव सामन्याची सुरुवात आमच्यासाठी अत्यंत कठीण ठरली. आम्हाला प्रतिआक्रमणास तोंड द्यावे लागले. आमच्या शैलीनुसार प्रतिस्पर्ध्यांना इतकी मोकळी जागा देऊ शकत नाही. गोल झाल्यानंतर आमच्या खेळात सुधारणा झाली. मात्र, एक गोष्ट स्पष्ट झाली, ती म्हणजे अजून भरपूर सुधारणा करावी लागेल.’’.दृष्टिक्षेपातविश्वकरंडकात ब्राझील व मोरोक्को यांच्यात पहिलीच बरोबरीयापूर्वी, १९९८ मध्ये झालेल्या विश्वकरंडकात ब्राझीलने मोरोक्कोला ३-० फरकाने नमविले होतेदोन्ही गोल पूर्वार्धातमोरोक्कोने ब्राझीलला पहिला धक्का दिला. ब्राहीम दियाझ याने ब्राझीलची बचावफळी भेदण्यात यश मिळविले. त्याच्या असिस्टवर सैबारी याने ब्राझीलचा गोलरक्षक ॲलिसन याला चकवा देत आफ्रिका खंडातून पात्र ठरलेल्या संघाला आघाडी मिळवून दिली. मात्र, मोरोक्कोचा आनंद जास्त काळ टिकला नाही. ब्रुनो गिमाराएस याने गोलक्षेत्राच्या डाव्या बाजूतून दिलेल्या पासवर व्हिनिसियसचे सुसाट ताकदवान फटक्यावर मोरोक्कोचा गोलरक्षक यासिन बूनू याला हतबल ठरविले..शानदार व्हिनिसियसनेमार ज्युनियर या अनुभवी खेळाडूच्या अनुपस्थितीत ब्राझीलची मदार २५ वर्षीय व्हिनिसियस ज्युनियर याच्यावर होती. रियल माद्रिदतर्फे खेळणाऱ्या या शैलीदार आघाडीपटू निराश केले नाही. पन्नासावा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळताना त्याने दहावा आंतरराष्ट्रीय गोल झळकावला. त्याची ही दुसरी विश्वकरंडक स्पर्धा असून, चार वर्षांपूर्वी कतारमधील स्पर्धेत त्याने राउंड ऑफ १६ फेरीत दक्षिण कोरियाविरुद्ध पहिला विश्वकरंडक गोल केला होता. .Fifa World Cup 2026: ब्राझीलने पराभव टाळला, स्कॉटलंड ३६ वर्षांनंतर जिंकला; कतार-स्वित्झर्लंड सामन्यात वाद झाला.आता लक्ष पुढील सामन्यावर : कार्लो अँसेलोटीब्राझील संघाचे प्रशिक्षक कार्लो अँसेलोटी यांनी या वेळी म्हटले की, ‘‘मला वाटते, की आम्ही सामन्याची सुरुवात अपेक्षेनुसार केली नाही. यामुळे मी थोडा चिंतेत आहे. आम्ही चेंडूवरील नियंत्रण गमावले. मला अधिक चांगल्या सुरुवातीची अपेक्षा होती. फुटबॉल असे घडत असते. आता माझे लक्ष पुढील सामन्यावर केंद्रित आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.