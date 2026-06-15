क्रीडा

Fifa World Cup 2026: ब्राझीलला बरोबरीचेच समाधान; मोरोक्कोसमोर पाच वेळच्या विजेत्यांचा कस, व्हिनिसियसच्या गोलने दिलासा

Morocco Gives Tough Fight To Brazil: व्हिनिसियस ज्युनियरच्या शानदार गोलमुळे ब्राझीलने मोरोक्कोविरुद्ध १-१ अशी बरोबरी साधली. FIFA World Cup 2026 मधील रोमांचक सामन्याचा आढावा.
Fifa World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

esakal

Varsha Balhe
Updated on

न्यू जर्सी  ः व्हिनिसियस ज्युनियर याच्या चमकदार गोलमुळे पाच वेळच्या माजी विजेत्या ब्राझीलला विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या सलामीच्या सामन्यात बरोबरीचे समाधान लाभले. गतवेळी उपांत्य फेरीत गाठलेल्या मोरोक्कोला त्यांनी १-१ असे रोखून एका गुणाची प्राप्ती केली.

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