विजेता सोडून दुसरं कुणी ट्रॉफी घेऊ शकतं का? नकार देता येतो का? नियम काय

भारताने आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला ५ गडी राखून नमवलं. या विजयासह भारताने नवव्यांदा आशिया कप जिंकण्याची कामगिरी केली. दरम्यान, स्पर्धेच्या ४१ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदा भारत-पाकिस्तान अंतिम सामन्यात आमने-सामने आले होते. या ऐतिहासिक विजयानंतरही भारतीय संघाला ट्रॉफिशिवाय आनंद साजरा करावा लागला. क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा प्रकार घडला. आशियाई क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी हे पीसीबीचे प्रमुख आणि पाकिस्तानमध्ये मंत्रीही आहेत. भारताने त्यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर नकवी ट्रॉफी घेऊन निघून गेले. .भारतीय संघानं सामन्यानंतर बक्षीस वितरण समारंभावेळी ट्रॉफी नकवी यांच्या हस्ते न घेण्याचा पवित्रा घेतला. यानंतर नकवी यांनी ट्रॉफी आणि भारतीय संघाचे मेडल्स घेऊन मैदानातून काढता पाय घेतला. आता या घटनेनंतर विजेता वगळता इतर कोणी अशी ट्रॉफी ठेवू शकतो का? एखाद्या स्पर्धेत विजेतेपद पटकावल्यानंतर संघ ट्रॉफी घ्यायला नकार देऊ शकतो का? याबाबत नियम काय आहे याची माहिती आपण घेऊ..आता नाटक करतायत, भारतीय जनता मूर्ख; Asia Cup Finalमध्ये हायव्होल्टेज ड्राम्यानंतर राऊतांची पोस्ट, VIDEO केला शेअर.पहिल्यांदाच घडला असा प्रकारआंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच इतक्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पहिल्या सामन्यापासूनच वादाला सुरुवात झाली. हा वाद अगदी विजेतेपद मिळाल्यानंतरही सुरू राहिला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये फायनल सामन्यानंतर विजेत्या संघाला ट्रॉफी देण्याऐवजी एखाद्या बोर्डाचे अध्यक्ष ट्रॉफी त्यांच्याजवळच ठेवल्याची घटना पहिल्यांदाच घडलीय. त्यामुळे क्रिकेटचे नियम बनवणाऱ्यांनीही कधी अशी कल्पना केली नसेल. मात्र मोहसिन नकवी यांनी निर्लज्जपणाचा अगदी कळस गाठला..ट्रॉफी विजेत्यांना सोपवावी लागतेएखाद्या स्पर्धेत अंतिम सामन्यानंतर ट्रॉफी आयोजक किंवा प्रेझेंटर स्वत:कडे ठेवू शकत नाहीत. विजयानंतर अधिकृत सोहळ्यात ट्रॉफी विजेत्या संघाकडे सोपवायची असते. हा नियम सर्वसामान्यपणे चालत आलेल्या परंपरेनुसार आहे. खिलाडुवृत्ती आणि त्याचं पावित्र्य कायम ठेवण्यासाठी हा नियम कठोरपणे लागू केला जातो. मात्र, एखाद्या संघाने ट्रॉफी विशिष्ट व्यक्तीकडून घेण्यास नकार दिला तर काय याबाबत स्पष्ट नियम नाहीय..चोराच्या उलट्या बोंबा! स्वत: चेक फेकून दिला अन् म्हणे भारतानं अपमान केला, पाकिस्तानच्या कर्णधाराचं रडगाणं.अधिकृत सोहळ्यात ट्रॉफीचे वितरणनियमानुसार विजेता संघ ठराविक काळ ट्रॉफी त्यांच्याकडे ठेवू शकतो. त्यानंतर ट्रॉफीची प्रतिकृती आयोजकांकडून विजेत्या संघाला सोपवली जाते. ती प्रतिकृती विजेता संघ कायम त्यांच्याकडे ठेवू शकतो. अंतिम सामना जिंकल्यानंतर विजेत्या संघाला सामन्यानंतर लगेचच अधिकृत सोहळ्यात ट्रॉफी दिली जाते असं स्पष्ट आयसीसी आणि एसीसीच्या नियमात लिहिलं आहे. जर हवामान किंवा इतर कारणांमुळे फायनल सामना झाला नाही तर ट्रॉफी दोन्ही संघांमध्ये शेअर केली जाते आणि दोन्ही संघांना विजेता मानलं जातं..भारताची भूमिका काय?मोहसिन नकवी हे पाकिस्तान सरकारमध्ये मंत्री आहेत. भारताविरोधात त्यांनी अनेकदा जाहीरपणे गरळ ओकलीय. पहलगाम हल्ल्याचा निषेध म्हणून भारतीय खेळाडूंनी पूर्ण स्पर्धेत पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केलं नाही. भारतीय खेळाडूंनी ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला नव्हता तर त्यांनी नकवी यांच्या हस्ते ट्रॉफी नको अशी भूमिका घेतली होती..बीसीसीआय आयसीसीकडे तक्रार करणारभारतीय संघाच्या भूमिकेनंतर मोहसिन नकवी यांनी इतर कोण्याच्या हस्ते ट्रॉफी देण्याचा पर्याय निवडला असता तर वाद झाला नसता. मात्र त्यांनी नियमांना डावलत थेट ट्रॉफी आणि मेडल्स स्वत: नेले. बीसीसीआय आता याविरोधात आयसीसीकडे तक्रार करणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात दुबईत आयसीसीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत बीसीसीआय हा मुद्दा उपस्थित करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.