MS Dhoni: धोनीच्या फार्महाऊसमध्ये विषारी कोब्राची एन्ट्री! कर्मचाऱ्यांची उडाली तारांबळ, रेस्क्यू दरम्यान घडलं असं काही..

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीच्या रांची येथील प्रसिद्ध ‘कैलाशपती’ फार्महाऊसमध्ये विषारी कोब्रा आढळून आल्याने काही काळ खळबळ उडाली. फार्महाऊसमधील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष नागावर जाताच त्यांनी कोणताही धोका न पत्करता तातडीने सर्पमित्राला माहिती दिली.माहिती मिळताच सर्पमित्र आणि सर्परेस्क्यू तज्ज्ञ नारायण प्रामाणिक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी सावधगिरीने कोब्राला पकडून सुरक्षित ठिकाणी हलवले. त्यामुळे संभाव्य धोका टळला..रेस्क्यूदरम्यान नागाला किरकोळ दुखापतकोब्राला पकडण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान त्याला किरकोळ दुखापत झाल्याची माहिती आहे. त्याच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले. प्रकृती स्थिर झाल्यानंतर त्याला त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.या घटनेच्या वेळी महेंद्रसिंग धोनी किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्य फार्महाऊसवर उपस्थित नव्हते. त्यामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही..७ एकरांचा हिरवागार परिसरधोनीचे ‘कैलाशपती’ फार्महाऊस रांचीच्या रिंग रोड परिसरात असून सुमारे ७ एकरांवर पसरलेले आहे. मोठ्या प्रमाणात हिरवळ आणि झाडे असल्याने या परिसरात विविध प्रकारचे जीव आढळणे आश्चर्यकारक नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.या फार्महाऊसमध्ये आधुनिक जिम, स्विमिंग पूल आणि इनडोअर स्टेडियमसह विविध सुविधा आहेत. धोनीच्या कार आणि महागड्या सुपरबाईक्ससाठी येथे मोठे गॅरेजही आहे..सेंद्रिय शेतीसह प्राणी-पक्ष्यांची आवडफार्महाऊसच्या परिसरात सेंद्रिय शेतीही केली जाते. येथे टरबूज, पपई, पेरू, स्ट्रॉबेरी आणि टोमॅटो यांसारख्या विविध पिकांची लागवड केली जाते.धोनी आणि त्याची पत्नी साक्षी यांना प्राणी-पक्ष्यांची विशेष आवड आहे. धोनीचा ‘चेतक’ नावाचा घोडाही सोशल मीडियावर अनेकदा चर्चेत राहिला आहे.निसर्गरम्य आणि मोठ्या हिरवाईने व्यापलेल्या या फार्महाऊसमध्ये विषारी कोब्रा आढळल्याने पुन्हा एकदा या परिसराची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, सर्पमित्राच्या वेळीच झालेल्या हस्तक्षेपामुळे कोब्राला सुरक्षितपणे पकडण्यात आले आणि मोठा धोका टळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.