क्रीडा

MS Dhoni: धोनीच्या फार्महाऊसमध्ये विषारी कोब्राची एन्ट्री! कर्मचाऱ्यांची उडाली तारांबळ, रेस्क्यू दरम्यान घडलं असं काही..

Mahendra Singh Dhoni’s Ranchi farmhouse spotted a cobra: ७ एकरांचा परिसर अन् हिरवेगार रान; सुदैवाने घटनेदरम्यान धोनी कुटुंब फार्महाऊसवर नव्हते उपस्थित!
ms dhoni farmhouse cobra rescue operation

ms dhoni farmhouse cobra rescue operation

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीच्या रांची येथील प्रसिद्ध ‘कैलाशपती’ फार्महाऊसमध्ये विषारी कोब्रा आढळून आल्याने काही काळ खळबळ उडाली. फार्महाऊसमधील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष नागावर जाताच त्यांनी कोणताही धोका न पत्करता तातडीने सर्पमित्राला माहिती दिली.

माहिती मिळताच सर्पमित्र आणि सर्परेस्क्यू तज्ज्ञ नारायण प्रामाणिक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी सावधगिरीने कोब्राला पकडून सुरक्षित ठिकाणी हलवले. त्यामुळे संभाव्य धोका टळला.

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