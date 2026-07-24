क्रीडा

Commonwealth Games 2026: भारतीय संघ नऊ सुवर्णपदकांसाठी आज उतरणार; राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी कल्ला करणार

Commonwealth Games 2026 India schedule today: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६मध्ये भारतासाठी पहिलाच दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. ग्लासगो येथे शुक्रवारी भारतीय खेळाडू तब्बल नऊ पदकांच्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होणार असून दमदार सुरुवात करण्याचे लक्ष्य असेल.
Commonwealth Games 2026 India schedule today

Commonwealth Games 2026 India schedule today

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Team India Friday schedule Commonwealth Games: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ चा उद्घाटन सोहळा गुरुवारी रात्री पार पडला... लव्हलिना बोर्गोहेन आणि मिराबाई चानू यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय पथक व्यासपीठावर दाखल झाले, तेव्हा टाळ्यांचा कडकडाट झाला. बॉक्सिंगपटून लव्हलिना उपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित करून स्पर्धेच्या उद्घाटनापूर्वीच भारतासाठी पदक निश्चित केले आहे. पण, आज पहिल्या दिवशी भारतीयांना ९ सुवर्णपदकं जिंकण्याची संधी आहे.

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