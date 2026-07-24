Commonwealth Games 2026: भारतीय संघ नऊ सुवर्णपदकांसाठी आज उतरणार; राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी कल्ला करणार

Team India Friday schedule Commonwealth Games: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ चा उद्घाटन सोहळा गुरुवारी रात्री पार पडला... लव्हलिना बोर्गोहेन आणि मिराबाई चानू यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय पथक व्यासपीठावर दाखल झाले, तेव्हा टाळ्यांचा कडकडाट झाला. बॉक्सिंगपटून लव्हलिना उपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित करून स्पर्धेच्या उद्घाटनापूर्वीच भारतासाठी पदक निश्चित केले आहे. पण, आज पहिल्या दिवशी भारतीयांना ९ सुवर्णपदकं जिंकण्याची संधी आहे. .ग्लासगो येथे २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पॅरा-जलतरण, जलतरण, जिम्नॅस्टिक्स, पॅरा-पॉवरलिफ्टिंग, लॉन बाऊल्स आणि बॉक्सिंग यांसारख्या अनेक खेळांमध्ये खेळाडू स्पर्धा करतील. दिवसाच्या कार्यक्रमाची सुरुवात पॅरास्विमिंगमधील पुरुषांच्या १०० मीटर फ्रीस्टाइल एस१३ हीट्सने होईल, जिथे आपल्याला रवी वीरा व्यंकट बुडिगिना आणि अली इमाम यांची कामगिरी पाहायला मिळेल. त्यानंतर ५० मीटर बॅकस्ट्रोक हिट ४ मध्ये ऑलिम्पियन श्रीहरी नटराज स्पर्धा करताना दिसेल. .दुपारी अडीच वाजता पुरुषांचा कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स संघ आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल, ज्यामध्ये महिलांच्या दुहेरी गटात रूपा राणी तिर्की आणि पिंकी सिंग दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध स्पर्धा करतील, तर पुरुषांच्या एकेरी गटात पुतुल सोनोवाल फॉकलंड बेटांविरुद्ध खेळेल. यात सांघिक गटाची सुवर्णपदकासाठी लढत होईल. भारताच्या आजच्या पदकाच्या आशा बहुतांशी पॅरा पॉवरलिफ्टिंग संघावर अवलंबून असतील, जिथे अशोक कुमार आणि परमजीत कुमार पुरुषांच्या लाईटवेट गट 'अ' स्पर्धेत प्रमुख आकर्षण असतील, तर जसप्रीत कौर आणि सुमन देवी महिलांच्या लाईटवेट गट 'ब' प्रकारात सहभागी होतील. हे सर्वजण संभाव्य पदक दावेदार आहेत..Commonwealth Games 2026 : भारतीय संघाला धक्का.... ज्युडोपटू अरुण कुमार डोप चाचणीत दोषी , संघातून तातडीने OUT.त्यानंतर संध्याकाळी, कस्तुरी राजामणी, झंडू कुमार आणि सुधीर अनुक्रमे महिलांच्या हेवीवेट आणि पुरुषांच्या हेवीवेट स्पर्धांमध्ये सहभागी होतील. मध्यरात्री सुधीर व झंडू कुमार हे पॉवर लिफ्टिंगमध्ये अंतिम सामन्यात खेळतील, तर पॅरा स्वीमिंगमध्ये अली इमाम फ्रीस्टाईल १०० मीटर s13 गटात सुवर्णपदासाठी सूर मारेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.