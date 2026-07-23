Commonwealth Games 2026: जय हो! राष्ट्रकुल स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी बॉक्सर लव्हलिना बोर्गोहेनचं पदक पक्कं झालं; नेमकं काय घडलं?

Commonwealth Games 2026 Lovlina Borgohain medal assured: २०२६ च्या ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी (Commonwealth Games) भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी १२५ खेळाडू सज्ज झाले आहेत. २३ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेत भारताचे ७७ पुरुष आणि ४८ महिला खेळाडू १३ क्रीडा प्रकारांत (पॅरा-स्पोर्ट्ससह) आपला सहभाग नोंदवणार आहेत. या स्पर्धेला आजपासून सुरूवात होत आहे आणि भारतीय वेळेनुसार रात्री १०:३० वाजता उद्घाटन समारंभ पार पडणार आहे. स्कॉटलंडच्या ग्लासगो येथे सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेपूर्वीच भारतीय बॉक्सर लव्हलिना बोर्गोहेन हिने पदक निश्चित केले आहे. .राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ चा उद्घाटन सोहळा होण्यापूर्वीच भारताला आनंद साजरा करण्याचे कारण मिळाले आहे. बॉक्सर लव्हलिना हिला महिलांच्या ७५ किलो वजनी गटाच्या उपांत्य फेरीत थेट स्थान मिळाले आहे आणि तिने किमान कांस्यपदक निश्चित केले आहे..ऑलिम्पिक पदक विजेत्या लव्हलिनाला गटातील उपांत्यपूर्व फेरीत पुढेचाल ( Bye) मिळाली आणि याचा अर्थ तिचे किमान कांस्यपदक निश्चित झाले आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या बॉक्सिंग नियमांनुसार, उपांत्य फेरीत पराभूत झालेल्या दोन्ही खेळाडूंना कांस्यपदकं दिली जातात. म्हणजेच ग्लासगोमध्ये रिंगमध्ये उतरण्यापूर्वीच लव्हलिनाचे पदक निश्चित आहे..Commonwealth Games 2026: राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी भारताचे १२५ खेळाडू सज्ज; जाणून घ्या खेळाडूंची यादी अन् Live Streaming Chanel. लव्हलिना ३१ जुलै रोजी टी.के.बी.पी. ताफाकीविरुद्ध आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल आणि उपांत्य फेरीची ही लढत जिंकून सुवर्णपदकाच्या सामन्यात स्थान पटकावण्याचा तिचा निर्धार असेल. महिलांच्या ७५ किलो मिडलवेट गटात अव्वल मानांकन मिळालेल्या लव्हलिनाला, पाच बॉक्सर असलेल्या स्पर्धेत बाय मिळाला. या गटात केवळ पाचच खेळाडू असल्याने, भारतीय खेळाडू लव्हलिनासह तिघांना थेट उपांत्य फेरीतील स्थान मिळाले, तर उर्वरित दोघं एकमेव उपांत्यपूर्व फेरी लढतील..२०२२ च्या बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या तुलनेत २०२६ च्या संघात खेळाडूंची संख्या कमी आहे. बर्मिंगहॅममध्ये भारताचे २१० खेळाडू सहभागी झाले होते आणि त्यांनी ६१ पदके जिंकली होती. मात्र, २०२६ च्या ग्लासगो आवृत्तीत क्रिकेट, बॅडमिंटन, हॉकी, स्क्वॅश, टेबल टेनिस आणि कुस्ती यांसारख्या खेळांचा समावेश नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, मागील वेळी या खेळांनी भारताला ३० पदके मिळवून दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.