India in Commonwealth Games: आता वेध अहमदाबादमधील राष्ट्रकुल स्पर्धेचे; ग्लासगोमध्ये भारताची ३९ पदकांवर मोहर; ऑस्ट्रेलियन संघ पदकतालिकेत अव्वल स्थानी

ग्लासगो: येथील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेची सांगता रविवारी झाली. भारतीय खेळाडूंनी यंदाच्या क्रीडा महोत्सवात १३ सुवर्ण, १७ रौप्य व नऊ ब्राँझ अशा एकूण ३९ पदकांची कमाई केली. बॉक्सिंग, ॲथलेटिक्स व वेटलिफ्टिंग या खेळांमध्ये पदकांची लयलूट करण्यात भारताला यश लाभले. ज्युडो या खेळातील पदकांनी भारतातील युवा खेळाडूंना प्रेरणा दिली. आता २०३० मधील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा भारतामध्ये होणार आहे. अहमदाबादमध्ये होणार असलेल्या पुढील क्रीडा महोत्सवाचे वेध आतापासूनच लागले आहेत..भारतीय खेळाडूंनी ॲथलेटिक्स या क्रीडा प्रकारांमध्ये सर्वाधिक १६ पदकांवर मोहर उमटवली. यामध्ये तीन सुवर्ण, सात रौप्य व सहा ब्राँझपदकांचा समावेश होता. त्यानंतर बॉक्सिंग या खेळामध्ये १० पदकांची माळ आपल्या गळ्यात घातली. बॉक्सिंग या खेळातील कामगिरी काबिल ए तारीफ ठरली. भारतीय खेळाडूंनी या खेळामध्ये सात सुवर्ण व तीन रौप्यपदकांवर हक्क सांगितला. वेटलिफ्टिंगमध्ये एकूण आठ पदके पटकावली. मीराबाई चानूने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये पदकांची सुवर्ण हॅट्ट्रिक साध्य केली..वेटलिफ्टिंगमध्ये भारतीय खेळाडूंनी सहा रौप्यपदके पटकावली. तसेच एक ब्राँझपदक जिंकले. भारतीय खेळाडूंनी ज्युडो या खेळामध्ये एकूण चार पदके पटकावली. यामध्ये दोन सुवर्णपदकांचा समावेश होता. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच भारताने या खेळामध्ये सुवर्णपदके पटकावली. त्यामुळे अस्मिता डे व हर्ष सिंग यांची सुवर्णपदके लाखमोलाची ठरली..महिला कुस्तीपट्टूंच्या लैंगिक छळ प्रकरणी बृजभूषण सिंह निर्दोष; कोर्टाने काय म्हटलं?.प्रमुख खेळ नसतानाही ठसाभारताने बर्मिंगहॅम येथे झालेल्या मागील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये एकूण ६० पदकांवर हक्क सांगितला होता. तसेच पदकतालिकेत चौथे स्थान पटकावले होते. यंदा भारताची पदकसंख्या ३९वर आली आहे. पदकसंख्या कमी झाली असली तरी भारताने अव्वल पाच देशांच्या यादीत स्थान मिळवले आहे. हेही नसे थोडके. कुस्ती, नेमबाजी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, बॅडमिंटन हे पदक मिळवून देणारे खेळ नसतानाही भारतीय खेळाडूंनी छान प्रदर्शन केले, हे विशेष..भारतामध्ये २०१० मध्ये नवी दिल्ली येथे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. आता तब्बल २० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा भारतामध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा खेळवण्यात येणार आहे. २०३० मध्ये अहमदाबादमध्ये या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ग्लासगो येथील स्पर्धेच्या सांगता सोहळ्यात भारतातील अहमदाबादमध्ये होणार असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे बिगुल वाजले.ऑस्ट्रेलियाचे वर्चस्व कायमऑस्ट्रेलियाचे राष्ट्रकुल क्रीडा महोत्सवातील वर्चस्व कायम राहिले. त्यांनी ७० सुवर्ण, ४५ रौप्य व ५६ ब्राँझ अशा एकूण १७१ पदकांसह पहिले स्थान कायम राखले..Gold Rate Today: ऑगस्टमध्ये सोन्याचे भाव घसरले! उच्चांकापासून 36 हजारांनी स्वस्त; आजचा ताजा भाव पाहा.राष्ट्रकुल पदकतक्ता (पहिले १० देश)देश सुवर्ण रौप्य ब्राँझ एकूणऑस्ट्रेलिया ७० ४५ ५६ १७१इंग्लंड २९ ४५ ३६ ११०कॅनडा १९ २० २३ ६२भारत १३ १७ ९ ३९स्कॉटलंड १३ ९ १७ ३९न्यूझीलंड १० १४ १२ ३६नायजेरिया १० ७ ७ २४जमैका १० ४ ५ १९वेल्स ९ १० १२ ३१मलेशिया ८ ३ ५ १६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.