Commonwealth Games 2026: पाच मिनिटांत दुसरे सुवर्ण! हर्ष सिंगची ज्यूदोत 'Golden' कामगिरी; भारतीय जवानाने प्रतिस्पर्धीला आसमान दाखवले

India wins second Judo gold at Commonwealth Games 2026: अस्मिता डे हिच्यानंतर हर्ष सिंगने भारताला राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ज्युदोत दुसरे सुवर्णपदक जिंकून दिले. त्याने पुरुषांच्या ६० किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात वाझा-आरी सामन्यात हर्ष सिंगने ऑस्ट्रेलियाच्या जोशुआ कॅट्झला (१०-०) हरवून या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील आणि इतिहासातील भारताचे दुसरे ज्युडो सुवर्णपदक जिंकले..कॅट्झने आक्रमक सुरुवात केली, पण हर्षने उत्तम बचाव करत सुरुवातीचा फायदा हातातून निसटू दिला नाही. तो संधी साधत राहिला, पण लवकरच कॅट्झने त्याला जवळजवळ चितपट केले होते, मात्र भारतीय खेळाडूने त्यातून सुटका करून घेतली आणि कॅट्झला चितपट करण्याचा प्रयत्न केला, पण दोघांनाही गुण मिळाले नाहीत. दोघेही गुण मिळवू शकले नाहीत आणि घड्याळात शेवटचे मिनिट शिल्लक असताना ३:१९ मिनिटांवर हर्षला विजयाची संधी मिळाली आणि त्याने प्रतिस्पर्ध्याला चितपट करून वाझा-आरी (१० गुणांचा अर्धा इप्पॉन) मिळवला..हर्ष सिंग कडवी टक्कर...पुरुषांच्या ६० किलो गटाचा अंतिम सामना हर्ष सिंग विरुद्ध जोशुआ कॅट्झ (ऑस्ट्रेलिया) असा झाला. हर्षने उपांत्य फेरीत वाझा-अरी (१०-०) विजय मिळवला. ऑस्ट्रेलियाच्या पेड्रो कार्लोस अँटुन नेटोविरुद्ध वर्चस्वपूर्ण सुरुवात केली आणि मध्यंतरी एक थ्रो करून १० गुण, म्हणजेच वाझा-अरी मिळवले, जे सामना जिंकण्यासाठी पुरेसे होते. हर्ष हा भारतीय लष्कराचा जवान असून तो सैन्याच्या 'आर्मी ज्युडो नोड' चा खेळाडू आहे. हर्षने फायनलमध्येही वाझा-अरी (१०-०) ने विजय मिळवला. .अस्मिताने इतिहास घडवला...त्रिपुराच्या अस्मिता डे, हिने राष्ट्रकुल स्पर्धा इतिहासात भारतासाठी ज्युदोमध्ये सुवर्णपदक जिंकण्याचा पहिला मान पटकावला. शुक्रवारी तिने महिलांच्या ४८ किलो वजनी गटात कॅनडाच्या हैदी क्वाच हिचा युको डावात २-१ असा पराभव केला. निर्धारीत वेळेत सामना १-१ असा बरोबरीत सुटल्याने Golden score चा डाव खेळला आणि पहिला गुण घेत सुवर्णपदक नावावर केले..सामन्याची सुरुवात चुरशीची झाली, ज्यात दोन्ही खेळाडूंनी एकमेकींना मॅटच्या बाहेर ढकलण्याचा आणि कडेला जाऊन पकडापकडी करण्याचा प्रयत्न केला. क्वाचने २:३५ मिनिटांच्या वेळी 'पिन' करून पहिला गुण मिळवला. मात्र, अस्मिताने जिद्द सोडली नाही; तिला लवकरच 'शिडो' (दंड गुण) मिळाला, ज्यामुळे तिने आक्रमक पवित्रा घेतला आणि एका वेगवान 'थ्रो' व 'पिन'द्वारे गुण मिळवून बरोबरी साधली..Asmita Dey won historic Gold : अस्मिता डे हिने 'Golden Score'वर जिंकले सुवर्ण! राष्ट्रकुल स्पर्धेत ज्युदोपटूने इतिहास घडवला, पहिली भारतीय.यानंतर अस्मिता अधिक आक्रमक झाली आणि तिने काही 'लॉक' करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते गुण मिळवण्यासाठी पुरेसा वेळ टिकले नाहीत. क्वाचनेही तिला पाठीवर पाडण्याचा (पिन करण्याचा) प्रयत्न केला, पण अस्मिता त्यातून सुटली. निर्धारित वेळेत गुणसंख्या बरोबरीत राहिल्याने सामना 'गोल्डन स्कोर'मध्ये गेला आणि पुन्हा एकदा अस्मितानेच बाजी मारली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.