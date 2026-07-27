Commonwealth Games 2026 : पदकाच्या अपेक्षा घेऊन, तो ग्लास्गोत आला अन् पहिल्याच फेरीत बाद झाला; गुरिंदरवीर सिंगच्या Exit ने भारताला धक्का...

India medal hopes suffer after Gurindervir Singh exit: भारताचा सर्वात वेगवान माणूस बनण्याचा बहुमान मिळवलेल्या गुरिंदरवीर सिंगला राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतून पदकावीनाच मायदेशात परतावे लागेल. गुरिंदरवीरने मे २०२६ मध्ये फेडरेशन चषक स्पर्धेत पुरुषांच्या १०० मीटर शर्यतीत १०.०९ सेकंदांचा नवा राष्ट्रीय विक्रम नोंदवला होता. १०० मीटर अंतराची शर्यत १०.१० सेकंदांपेक्षा कमी वेळेत पार करणारा तो पहिला भारतीय धावपटू ठरला आहे. त्याच्याकडून ग्लास्गोल पदकाची अपेक्षा होती, परंतु त्याने निराश केले. .भारताने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत आतापर्यंत चार पदकांची कमाई केली आहे. पॅरा पॉवरलिफ्टिंगमध्ये झंडू कुमारने ( कांस्य) भारताचे पदकाचे खाते उघडले. त्यानंतर मीराबाई चानूने महिलांच्या ४८ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक जिंकले. सोमवारी ऋषिकांत सिंग चाननबामने पुरुषांच्या ६० किलो वजनी गटात आणि राजा मुथुपांडीने पुरुषांच्या ६५ किलो वजनी गटात रौप्यपदक जिंकले..Commonwealth Games: भारतीय वेटलिफ्टर्सचा डंका! राजा मुथुपंडीची मिराबाई अन् ऋषीकांतपाठोपाठ रौप्यपदकावर मोहोर.ऑस्ट्रेलियाने ७:०१.५४ या खेळांतील विक्रमी वेळेसह ४x२०० मीटर फ्रीस्टाइल रिले जिंकली. वेल्सने स्कॉटलंडला मागे टाकत कांस्यपदक पटकावले, दरम्यान भारताला सहाव्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. २०२२ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक विजेत्या मुरली श्रीशंकरने लांब उडीच्या फायनलमधील आपली जागा पक्की केली. पात्रता फेरीत त्याने ८.०१ मीटर लांब उडी मारली आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला. तेच २०० मीटर बटरफ्लाय गटात जलतरणपटू साजन प्रकाशने १:५८.५९ सेकंदाच्या वेळेसह फायनलमध्ये प्रवेश केला..पण, १०० मीटर स्पर्धेत ज्या गुरींदरवीर सिंगकडून सर्वाधिक अपेक्षा होत्या, तो पहिल्या फेरीतच गार झाला. १०.३९ सेंकदाची वेळ त्याला उपांत्य फेरीत जाण्यासाठी पुरेशी ठरली नाही. स्पर्धेच्या नियमानुसार अव्वल १७ धावपटूंनाच उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळणार होता. गुरिंदरवीर या यादीत स्थान मिळवण्यात थोडक्यात अपयशी ठरला आणि त्याचे राष्ट्रकुल स्पर्धेतील आव्हान पहिल्याच फेरीत संपुष्टात आले. भारताच्या पदकाच्या दृष्टीने हा मोठा धक्का मानला जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.