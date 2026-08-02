CWG 2026: भारताचा पदकांचा धडाका! एका दिवसात १६ पदकं, बॉक्सिंगमध्ये ७ सुवर्ण; Medal Table मध्ये मोठी भरारी, बघा कितव्या स्थानावर पोहोचला

Commonwealth Games 2026 medal table: ग्लासगो येथे सुरू असलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026(Commonwealth Games 2026 ) मध्ये शनिवारचा दिवस भारतासाठी खर तर सुवर्णमयी ठरला. भारतीय खेळाडूंनी एका दिवसात तब्बल १६ पदकांची कमाई करत पदकतालिकेत मोठी झेप घेतली आहे. या दमदार कामगिरीमुळे भारत १३ सुवर्ण, १७ रौप्य आणि ९ कांस्य अशा एकूण ३९ पदकांसह चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे. आता भारतापुढे फक्त ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि कॅनडा हे तीन देश आहेत..या यशात सर्वात मोठा वाटा भारतीय बॉक्सर्सचा राहिला आहे.कारण भारताचे १० बॉक्सर अंतिम फेरीत पोहोचले होते,आणि त्यापैकी ७ जणांनी सुवर्ण,तर ३ जणांनी रौप्य पदक जिंकत इतिहास घडवला..Commonwealth Games 2026 : साक्षी चौधरीचा गोल्डन पंच; भारतीय सैन्यात असलेल्या पोरीने जग जिंकलं! ज्युदोत उन्नतीची कांस्य क्रांती.महिलांच्या ५१ किलो गटात साक्षी चौधरीने इंग्लंडच्या रुबी व्हाईटचा पराभव करून सुवर्ण जिंकले. प्रीती पवारने ५४ किलो गटात कॅनडाच्या स्कारलेट डेलगाडोला हरवत भारताच्या खात्यात आणखी एक सुवर्ण जमा केले. जैस्मिन लॅम्बोरिया (५७ किलो), प्रिया घंघास (६० किलो) आणि अरुंधती चौधरी (७० किलो) यांनीही आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना हरवत सुवर्णपदक पटकावले..पुरुषांच्या गटात सचिन सिवाचने ६० किलो वजनी गटात नामिबियाच्या ट्रायगेन मॉर्निंग एनडेवेलोचा पराभव केला. तर अंकुश पांघालने ८० किलो गटाच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडच्या डिमेजी शिट्टूवर ४-१ असा विजय मिळवत भारतासाठी सातवे सुवर्ण जिंकले..मात्र, भारताच्या काही खेळाडूंना सुवर्ण थोडक्यात हुकले. ऑलिम्पिक पदक विजेती लव्हलिना बोरगोहैन महिलांच्या 75 किलो गटात ऑस्ट्रेलियाच्या एमा स्यू ग्रीनट्रीकडून पराभूत झाली आणि तिला रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले. जादुमणी सिंग आणि नरेंदर बेरवाल यांनीही आपल्या अंतिम सामन्यात पराभव स्वीकारत रौप्यपदक जिंकले.बॉक्सिंगबरोबरच भारताने इतर खेळांमध्येही दमदार कामगिरी केली. पॅरा अॅथलेटिक्समध्ये पुरुषांच्या F५७ शॉटपुट प्रकारात सोमन राणाने सुवर्ण, तर शुभम जुयालने रौप्य जिंकत भारताला एकाच स्पर्धेत दोन पदकं मिळवून दिली..अॅथलेटिक्समध्ये प्रवीण चित्रावेलने पुरुषांच्या तिहेरी उडीत रौप्यपदक जिंकले, तर सेल्वा प्रभू थिरुमारनने कांस्यपदक पटकावले. पुरुषांच्या ५००० मीटर शर्यतीत गुलवीर सिंगने कांस्य जिंकत भारताच्या पदकसंख्येत आणखी भर घातली. ज्युदोमध्येही भारताला यश मिळाले. महिलांच्या ६३ किलो गटात उन्नती शर्माने अवघ्या एका मिनिटात प्रतिस्पर्धीला इप्पोनने हरवत कांस्यपदक जिंकले..Commonwealth Games 2026: ७ सुवर्ण, ३ रौप्य.. बॉक्सिंगपटूंची ऐतिहासिक कामगिरी; भारताची Medal Table मध्ये उत्तुंग भरारी, बघा कितव्या स्थानावर पोहोचले.एका दिवसात बॉक्सिंग, अॅथलेटिक्स, पॅरा अॅथलेटिक्स आणि ज्युदो या चार खेळांमध्ये पदकांचा पाऊस पडल्यामुळे भारताची पदकतालिकेतील झेप आणखी मजबूत झाली आहे.स्पर्धेच्या अखेरच्या दिवशी भारतीय खेळाडू आणखी पदकांची कमाई करतात का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.