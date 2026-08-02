Commonwealth Games 2026 : शेताच्या बांधावर अनवाणी धावणाऱ्या गुलवीर सिंगने राष्ट्रकुल स्पर्धेत इतिहास घडवला; ०.०४ सेकंदाच्या फरकाने जिंकले दुसरे पदक

Gulveer Singh wins 5000m bronze Commonwealth Games 2026: उत्तर प्रदेशातील अलिगड जिल्ह्यातील शिरसा (सिरसा) या एका छोट्या गावातून आलेल्या गुलवीर सिंगने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये शनिवारी नाट्यमय पदक जिंकले. एका सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेलेल्या गुलवीरचा क्रीडा जगताशी किंवा मोठ्या स्पर्धांशी कोणताही संबंध नव्हता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धावणे हे त्याचे कधीच ध्येय नव्हते. गावातील इतर तरुणांप्रमाणेच भारतीय सैन्यात (Indian Army) भरती होऊन कुटुंबाला स्थिरता देणे हे त्याचे स्वप्न होते. पण, तो खेळाकडे वळला अन् ग्लासगोत ऐतिहासिक कामगिरी केली..लष्कराच्या भरती चाचणीत उत्तीर्ण होण्यासाठी त्याने गावातील रस्ते आणि शेताच्या बांधांवर अनवाणी पायांनी धावण्याचा सराव सुरू केला. त्याच्या कठोर परिश्रमामुळे २०१८ मध्ये क्रीडा कोट्यातून त्याची भारतीय सैन्याच् 'ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट'मध्ये निवड झाली आणि सध्या तो नायब सुभेदार या पदावर कार्यरत आहे. सैन्यात असताना त्याची बदली अरुणाचल प्रदेशातील दुर्गम आणि उंचावरील भागात झाली होती. तिथे एका आंतर-युनिट क्रॉस कंट्री स्पर्धेत त्याने कोणतीही पूर्वतयारी नसताना १० किलोमीटरचे अंतर अवघ्या ३१ मिनिटांपेक्षा कमी वेळात पूर्ण केले. या अद्भूत कौशल्याने आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट (ASI), पुणे येथील प्रशिक्षक युनूस खान यांचे लक्ष वेधून घेतले. २०२१ पासून त्यांच्या खऱ्या व्यावसायिक व पद्धतशीर प्रशिक्षणाला सुरुवात झाली..Commonwealth Games 2026: ७ सुवर्ण, ३ रौप्य.. बॉक्सिंगपटूंची ऐतिहासिक कामगिरी; भारताची Medal Table मध्ये उत्तुंग भरारी, बघा कितव्या स्थानावर पोहोचले.त्याच्यातील गुणवत्ता पाहून त्याला अमेरिकेतील कोलोराडो स्प्रिंग्स येथे उंचावरील (High-Altitude) केंद्रात प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले. या प्रशिक्षणाने त्याची कारकीर्द पूर्णपणे बदलली. त्याने २०२२ च्या हांगझोऊ आशियाई खेळांमध्ये १०,००० मीटर शर्यतीत कांस्य पदक मिळवले. त्यानंतर २०२५ च्या आशियाई ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये ५,००० मीटर आणि १०,००० मीटर अशा दोन्ही स्पर्धांमध्ये दोन सुवर्ण पदके जिंकून देशाचे नाव उंचावले. ग्लासगो राष्ट्रकुल स्पर्धेत पुरुषांच्या १०,००० मीटर शर्यतीत त्याने २७:४९.७८ सेकंदांची वेळ नोंदवून रौप्य पदक पटकावले. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या इतिहासात १०,००० मीटर शर्यतीत पदक जिंकणारा तो पहिलाच भारतीय ॲथलीट ठरला आहे. .शनिवारी त्याने ५००० मीटर शर्यतीत नाट्यमयरित्या कांस्यपदक जिंकेल. एकाच राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ट्रॅक प्रकारात दोन पदकं जिंकणारा तो पहिला भारतीय ठरला. भारताच्या आतापर्यंतच्या सर्वश्रेष्ठ लांब पल्ल्याच्या धावपटूची ही एक अप्रतिम शर्यत होती. गुलवीर शेवटच्या लॅपपर्यंत शर्यतीत टिकून होता आणि मग त्याने अचूक वेळेवर वेग वाढवला. . पहिल्या वळणावर तो पाचव्या स्थानावरून तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आणि शेवटच्या सुमारे ३०० मीटरपर्यंत तेच स्थान कायम राखत, त्याने केनियाच्या जबरदस्त फॉर्मात असलेल्या कॉर्नेलियस केंबोईला केवळ ०.०४ सेकंदांनी मागे टाकले आणि कांस्यपदक नावावर केले. त्याने १३:२४.९५ सेकंदाची वेळ नोंदवली. केनियाचा मॅथ्यू किप्सांग ( १३:२३.६१ से.) आणि ऑस्ट्रेलियाचा के रॉबिन्सन ( १३:२४.७० से) यांनी अनुक्रमे सुवर्ण व रौप्यपदक जिंकले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.