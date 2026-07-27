Commonwealth Games 2026: भले शाब्बास! छत्रपती संभाजीनगरचा तेजस शिर्से फायनलमध्ये; पदकासाठीचा सामना केव्हा होणार घ्या जाणून

Tejas Shirse qualifies for Commonwealth Games 2026 final: सुरुवात थोडी खराब झाली असली, तरी भारताच्या तेजस अशोक शिर्से याने ११० मीटर अडथळ्याच्या शर्यतीच्या अंतिम फेरीतील आपली जागा पक्की केली. इंग्लंडच्या सॅम्युअल बेनेटने १३.२० सेकंदांच्या वेळेसह पहिले स्थान, जमैकाच्या जेरोम कॅम्पबेलने १३.३३ सेकंदांसह दुसरे स्थान, तर तेजसने १३.७६ सेकंदांसह तिसरे स्थान मिळवले आहे. तेजसची वैयक्तिक सर्वोत्तम वेळ (जी राष्ट्रीय विक्रमही आहे) १३.२७ सेकंद आहे. पण, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत आज त्याला त्या कामगिरीला साजेशी वेळ नोंदवता आली नाही..स्पर्धेच्या पाचव्या दिवशी मुरली श्रीशंकरने लांब ८.०१ मीटर लांब उडी मारून अंतिम फेरीतील आपली जागा पक्की केली. २०० मीटर बटरफ्लाय गटात जलतरणपटू साजन प्रकाशने १:५८.५९ सेकंदाच्या वेळेसह फायनलमध्ये प्रवेश केला. पण, १०० मीटर स्पर्धेत गुरिंदरवीर सिंगला ( १०.३९ सेकंद) पहिल्या फेरीतच अपयश आले. हा भारतीय संघासाठी मोठा धक्का ठरला. तेजस शिर्सेने ११० मीटर अडथळ्यांच्या शर्यतीत १३.७६ सेकंदाच्या वेळेसह अंतिम फेरीत प्रवेश पक्का केला. आज रात्री २:१५ वाजता अंतिम फेरीत तो पदकासाठी उतरेल..Commonwealth Games 2026 : पदकाच्या अपेक्षा घेऊन, तो ग्लास्गोत आला अन् पहिल्याच फेरीत बाद झाला; गुरिंदरवीर सिंगच्या Exit ने भारताला धक्का....Who is Tejas Shirse?तेजसचा छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र येथे झाला. सुरुवातीला त्याने जिम्नॅस्टिक्सचे प्रशिक्षण घेतले होते, ज्यामुळे त्याला अडथळा शर्यतीसाठी आवश्यक असलेली लवचिकता आणि समन्वय साधण्यास मदत झाली. त्याने लुधियाना येथील 'इंडियन अॅथलेटिक्स सिरीज ९' मध्ये १३.२७ सेकंद अशी ऐतिहासिक वेळ नोंदवत स्वतःचाच जुना राष्ट्रीय विक्रम (१३.४१ सेकंद) मोडला. त्याने फ्रान्समधील 'इंडोअर ट्रॅक मिरामास मीट' दरम्यान ७.६४ सेकंद वेळेसह हा राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला. .तेजसचे वडील अशोक शिरसे हे महाराष्ट्र पोलिसात कार्यरत आहेत. त्याच्या क्रीडा कारकिर्दीला आकार देण्यात आणि त्याला नेहमी प्रोत्साहन देण्यात त्याच्या पालकांचा मोठा वाटा आहे. एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून पुढे येत त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हे यश संपादन केले आहे. तो लहान असताना अत्यंत चपळ होता. त्याची ही ऊर्जा पाहून त्याच्या पालकांनी त्याला वयाच्या सहाव्या वर्षी जिम्नॅस्टिक्स क्लासमध्ये टाकले, ज्याचा फायदा पुढे त्याला अडथळा शर्यतीत झाला. वयाच्या १५ व्या वर्षी त्याची उंची झपाट्याने वाढली. जिम्नॅस्टिक्ससाठी जास्त उंची अडचणीची ठरत असल्याने त्याचे प्रशिक्षक विलास निमगोळकर यांनी त्याला अॅथलेटिक्स कडे वळण्याचा सल्ला दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.