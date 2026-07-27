क्रीडा

Commonwealth Games 2026: भले शाब्बास! छत्रपती संभाजीनगरचा तेजस शिर्से फायनलमध्ये; पदकासाठीचा सामना केव्हा होणार घ्या जाणून

Tejas Shirse 110m hurdles final timing : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारतासाठी आणखी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. छत्रपती संभाजीनगरचा धावपटू तेजस शिर्से याने पुरुषांच्या ११० मीटर हर्डल्स स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत धडक मारत पदकाच्या आशा कायम ठेवल्या आहेत.
Tejas Shirse 110m hurdles final timing

Tejas Shirse 110m hurdles final timing

ESAKAL

Swadesh Ghanekar
Updated on

Tejas Shirse qualifies for Commonwealth Games 2026 final: सुरुवात थोडी खराब झाली असली, तरी भारताच्या तेजस अशोक शिर्से याने ११० मीटर अडथळ्याच्या शर्यतीच्या अंतिम फेरीतील आपली जागा पक्की केली. इंग्लंडच्या सॅम्युअल बेनेटने १३.२० सेकंदांच्या वेळेसह पहिले स्थान, जमैकाच्या जेरोम कॅम्पबेलने १३.३३ सेकंदांसह दुसरे स्थान, तर तेजसने १३.७६ सेकंदांसह तिसरे स्थान मिळवले आहे. तेजसची वैयक्तिक सर्वोत्तम वेळ (जी राष्ट्रीय विक्रमही आहे) १३.२७ सेकंद आहे. पण, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत आज त्याला त्या कामगिरीला साजेशी वेळ नोंदवता आली नाही.

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