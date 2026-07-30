क्रीडा

Commonwealth Games 2026 : घोर निराशा... तजिंदरपाल सिंग तूर पदक जिंकण्यापासून वंचित, समरदीप सिंगलाही अपयश; नेमकं कुठे चुकले?

Tajinderpal Singh Toor Commonwealth Games 2026 result: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारताच्या गोळाफेक पटूंकडून पदकाची अपेक्षा होती. मात्र तजिंदरपाल सिंग तूर आणि समरदीप सिंग या दोघांनाही अंतिम फेरीत निराशाजनक कामगिरी करावी लागली.
Tajinderpal Singh Toor Commonwealth Games 2026 result

Tajinderpal Singh Toor Commonwealth Games 2026 result

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Commonwealth Games 2026 men's shot put final results: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारताच्या गोळाफेक पटूंकडून पदकाची अपेक्षा होती. मात्र तजिंदरपाल सिंग तूर आणि समरदीप सिंग या दोघांनाही अंतिम फेरीत निराशाजनक कामगिरी करावी लागली. अनुभवी तजिंदरपालने सर्वोत्तम प्रयत्न करतही अव्वल तीनमध्ये स्थान मिळवता आले नाही आणि त्याला पाचव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. दुसरीकडे, समरदीप सिंगने अंतिम फेरीत सातवे स्थान पटकावले. नायजेरियाच्या चुक्वूएबुकाने ( २१.०७ मी.) सुवर्ण, न्यूझीलंडच्या टॉम वॉल्शने ( २१.०३ मी.) रौप्य, तर इंग्लंडच्या स्कॉट लिनकॉल्ने ( २०.९९ मी.) कांस्यपदक जिंकले.

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