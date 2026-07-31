TEJASWIN SHANKAR HISTORICAL MEDAL: तेजस्विन शंकरने इतिहास घडवला! खडतर अशा डेकॅथलॉन स्पर्धेत भारताला जिंकून दिले पहिले पदक

Tejaswin Shankar Commonwealth Games 2026 Decathlon Medal : भारतीय ॲथलीट तेजस्विन शंकर याने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ऐतिहासिक कामगिरी केली. या स्पर्धेच्या इतिहासात एकाही भारतीयाला आतापर्यंत डॅकेथलॉन क्रीडा प्रकारात पदक जिंकता आले नव्हते, ते तेजस्विनने जिंकले. त्याने ग्रेनडाच्या लिंडन व्हिक्टर व कॅनडाच्या डॅमियन वॉर्नर यांना कडवी टक्कर देताना कांस्यपदक नावावर केले. इंग्लंडच्या सॅमी बॉल याला त्याने अखेरच्या क्षणाला मागे टाकले..डॅकेथलॉन क्रीडा स्पर्धेत १० खेळांचा समावेश असतो आणि त्याची बेरीज करून पदक निश्चित केले जाते. तेजस्विनने १०० मीटर, लांब उडी, गोळाफेक, उंच उडी, ४०० मीटर, १०० मीटर अडथळ्याची शर्यत, थाळीफेक, बांबू उडी, भालाफेक व १५०० मीटर शर्यतीत उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्याने एकूण ७९७६ गुणांसह कांस्यपदक पटकावले. व्हिक्टर ८०९६ गुणांसह सुवर्णपदकाचा, तर वॉर्नर ८०३६ गुणांसह रौप्यपदकाचा दावेदार राहिला. .गुडघ्याच्या दुखापतीचा सामना करत असतानाही त्याने लांब उडीत ७.८२ मीटरचा सर्वोत्तम वैयक्तिक रेकॉर्ड (PB) नोंदवला. तसेच उंच उडीमध्ये २.१५ मीटरची कामगिरी करून पहिल्या दिवशी ४,३३९ गुणांसह ते दुसऱ्या स्थानावर होता.दुसऱ्या दिवशी बांबू उडी (Pole Vault) प्रकारात ४.३० मीटर पार करून त्याने ७०२ गुणांची कमाई केली आणि स्वतःला अव्वल ४ मध्ये मजबूत स्थितीत ठेवले. .Commonwealth Games 2026: पाच मिनिटांत दुसरे सुवर्ण! हर्ष सिंगची ज्यूदोत 'Golden' कामगिरी; भारतीय जवानाने प्रतिस्पर्धीला आसमान दाखवले.कामगिरी:१०० मीटर – १०.९६ सेकंद (८७०) – ७ वे स्थानलांब उडी – ७.८२ मीटर (१०१५) – ३ रे स्थानगोळाफेक – १३.०९ मीटर (६७३) – ५ वे स्थानउंच उडी – २.१५ मीटर (९४४) – २ रे स्थान४०० मीटर – ४९.५१ सेकंद (८३७) – २ रे स्थान११० मीटर अडथळ्यांची शर्यत – १४.४१ सेकंद (९२२) – २ रे स्थानचक्रफेक – ४०.४४ मीटर (६७४) – २ रे स्थानपोल व्हॉल्ट – ४.३० मीटर (७०२) – ४ थे स्थानभालाफेक – ५३.१२ मीटर (६३५) – ३ रे स्थान१५०० मीटर – ४:३६.१९ (७०४) – ५ वे स्थान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.