Commonwealth Games 2026 : भाजी विक्रेता, इ रिक्षा चालक... Jhandu Kumar ने राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताला जिंकून दिले पदक

Zhandu Kumar Commonwealth Games 2026 bronze medal: सध्या सुरू असलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारतासाठी दुसरा दिवसही शानदार ठरला. भारतीय खेळाडूंनी विविध स्पर्धांमध्ये दमदार कामगिरी केली. त्यात पुरुषांच्या पॅरा पॉवरलिफ्टिंगमध्ये झंडू कुमार याने कांस्यपदक जिंकत भारताची मान उंचावली. या स्पर्धेत भारतासाठी पदक जिंकणारा तो पहिलाच पॅरा पॉवरलिफ्टर ठरला..पण आज पदक जिंकणाऱ्या झंडूचा इथपर्यंतचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. बिहारमधील एका साध्या कुटुंबात त्याचा जन्म झाला. त्याचे वडील भाजी विकायचे. लहानपणापासून झंडूही त्यांच्यासोबत बाजारात भाजी विकायला जायचा. घरचा खर्च भागावा म्हणून त्याने काही काळ ई-रिक्षाही चालवली..Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्सचा संपूर्ण कार्यक्रम, भारताचे १२६ खेळाडू मैदानात; सामने भारतात किती वाजता पाहता येणार?.दिवसभर काम आणि संध्याकाळी सराव असा त्याचा रोजचा दिनक्रम होता. पैसे कमी असल्यामुळे सरावासाठी लागणाऱ्या गोष्टी घेणंही अवघड जायचं. तरीही त्याने कधी मेहनत सोडली नाही.२०२३ मध्ये राष्ट्रीय स्पर्धेत खेळायचं होतं, पण हातात पैसे नव्हते. शेवटी त्याने स्वतःची ई-रिक्षाच विकली आणि त्या पैशातून स्पर्धेला गेला. दुर्दैवाने त्या स्पर्धेत त्याला एकही यशस्वी लिफ्ट करता आली नाही. अनेक जण इथेच थांबले असते, पण झंडूने हार मानली नाही..त्याची मेहनत पाहून राष्ट्रीय प्रशिक्षक राजिंदर सिंग राहेलू यांनी त्याला गांधीनगर येथील भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या (SAI) राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रात प्रशिक्षणाची संधी दिली. तिथून त्याच्या आयुष्याला खरं वळण मिळालं..यानंतर झंडूची कामगिरी सतत सुधारत गेली. खेलो इंडिया पॅरा गेम्समध्ये त्याने रौप्यपदक जिंकलं. आशिया-ओशिनिया ओपन स्पर्धेत कांस्यपदक मिळवलं. २०२५ मध्ये २०५ किलो वजन उचलत राष्ट्रीय विक्रम केला. काही दिवसांनी खेलो इंडिया पॅरा गेम्समध्ये २०६ किलो वजन उचलून स्वतःचाच विक्रम मोडला..आता कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये बिहारच्या 28 वर्षीय झंडू कुमारने पुरुषांच्या 72 किलो गटात कांस्यपदक जिंकत इतिहास रचला. कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये भारतासाठी पॅरा पॉवरलिफ्टिंगमधील हे पहिलंच पदक ठरलं.या स्पर्धेत त्याने 181 किलो आणि 190 किलो वजन यशस्वीरीत्या उचललं. त्यामुळे त्याला 130.9 गुण मिळाले. तिसऱ्या प्रयत्नात त्याने 196 किलो वजन उचलून स्पर्धेचा विक्रम करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो थोडक्यात अपयशी ठरला.या गटात नायजेरियाच्या इदरीस रईलूयाय याने सुवर्णपदक पटकावलं, तर मॅथ्यू हार्डिंगने रौप्यपदक जिंकलं..Commonwealth Games 2026 स्पर्धेत क्रिकेटसह कुस्ती, बॅटमिंटनचा समावेश का केलेला नाही? कारण घ्या जाणून.पदक जिंकल्यानंतर झंडू म्हणाला, "माझ्या प्रशिक्षकांनी आणि कुटुंबाने माझ्यावर खूप विश्वास ठेवला. त्यांच्यामुळेच मी इथपर्यंत पोहोचलो. आता पुढेही भारतासाठी आणखी चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेन." भाजी विकणाऱ्या आणि ई-रिक्षा चालवणाऱ्या एका सामान्य मुलाने आज भारतासाठी कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये पदक जिंकून दाखवलं. त्यामुळे झंडू कुमारची ही कहाणी अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.