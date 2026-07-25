क्रीडा

Commonwealth Games 2026 : भाजी विक्रेता, इ रिक्षा चालक... Jhandu Kumar ने राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताला जिंकून दिले पदक

Zhandu Kumar Commonwealth Games 2026 bronze medal: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये झंडू कुमारने भारतासाठी ऐतिहासिक कांस्यपदक जिंकले. भाजी विक्रेत्याचा मुलगा ते ई-रिक्षा चालक आणि आता भारताचा पदकवीर असा त्याचा प्रेरणादायी प्रवास जाणून घ्या.
Commonwealth Games 2026

Commonwealth Games 2026

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Zhandu Kumar Commonwealth Games 2026 bronze medal: सध्या सुरू असलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारतासाठी दुसरा दिवसही शानदार ठरला. भारतीय खेळाडूंनी विविध स्पर्धांमध्ये दमदार कामगिरी केली.

त्यात पुरुषांच्या पॅरा पॉवरलिफ्टिंगमध्ये झंडू कुमार याने कांस्यपदक जिंकत भारताची मान उंचावली. या स्पर्धेत भारतासाठी पदक जिंकणारा तो पहिलाच पॅरा पॉवरलिफ्टर ठरला.

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