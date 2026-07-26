Commonwealth Weightlifting 2026: भारताची वेटलिफ्टिंगमधील मोहीम आजपासून ; उत्तेजक सेवनाच्या नामुष्कीनंतरही वर्चस्व राखण्याची तयारी

ग्सालगो: उत्तेजक द्रव्य सेवनाच्या नामुष्कीचा डाग लागल्यामुळे कोटा कमी झाला असला तरी मीराबाई चानूच्या नेतृत्वाखालील भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ राष्ट्रकुल स्पर्धेतील वेटलिफ्टिंग या प्रकारात आपले वर्चस्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल..राष्ट्रकुल स्पर्धा सुरू होण्याअगोदरच उत्तेजक द्रव्य सेवनाच्या (डोपिंग) अनेक प्रकरणांमुळे ग्लासगो येथील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी भारताचा वेटलिफ्टिंग कोटा १६ वरून ११ वर आणण्यात आला आहे. परिणामी भारताच्या पदकाच्या आशांना मोठा धक्का बसण्याची चिन्हे निर्माण झाली. या आठवड्याच्या सुरुवातीला माघार घेतलेल्या दिलबाग सिंग (९६ किलो) हा या उत्तेजक सेवन घटनेतील आणखी एक खेळाडू ठरला..Sarnath World Heritage Status: ज्या भूमीवरून भगवान बुद्धांनी दिला पहिला उपदेश, त्या ऐतिहासिक सारनाथचा युनेस्कोच्या यादीत समावेश.त्यामुळे भारतीय संघ आणखी कमकुवत झाला. या अडथळ्यानंतरही चीन आणि उत्तर कोरिया यांसारख्या पारंपरिक बलाढ्य देशांच्या अनुपस्थितीचा फायदा घेत भारत राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंगमध्ये तादकवर समजला जात आहे..१९९०, २००२, २०१८ आणि २०२२च्या राष्ट्रकुल खेळांमध्ये भारतीय वेटलिफ्टर्सनी या खेळात सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे आणि ४६ सुवर्णांसह १३३ पदकांसह ऑस्ट्रेलियानंतर एकूणच दुसरा सर्वात यशस्वी देश आहे.२०२२ बर्मिंगहॅम येथे झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताने तीन सुवर्ण आणि तीन रौप्यपदकांसह १० पदके जिंकून वेटलिफ्टिंग पदक तालिकेत अव्वल स्थान पटकावले होते. आता ग्लासगोमध्येही अशाच दमदार कामगिरीची अपेक्षा आहे..सर्व ११ भारतीय वेटलिफ्टर्स पदक जिंकण्यास सक्षम मानले जात असले तरी त्यापैकी केवळ काही मोजकेच सुवर्णपदकाचे खरे दावेदार आहेत. त्यात मीराबाई चानूचा क्रमांक सर्वात वरचा आहे. राष्ट्रकुल विजेतेपद ती कायम राखू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. माजी विश्वविजेत्या आणि ऑलिम्पिक रौप्यपदक विजेत्या चानूने महिलांच्या ४८ किलो वजनी गटात २०५ किलो (८९ किलो स्नॅच आणि ११६ किलो क्लीन अँड जर्क) अशी वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. ही कामगिरी इतर स्पर्धकांपेक्षा खूपच पुढे आहे..Chandrapur: वीजेचा खांब दुरुस्तीला जंगलात गेले, खाली दिसला वाघ; तासभर लाईनमन खांबावरच अडकले .वेटलिफ्टिंग संघमहिला: मीराबाई चानू (४८ किलो), ज्ञानेश्वरी यादव (५३ किलो), बिंद्याराणी देवी (५८ किलो), निरुपमा देवी (६३ किलो), हरजिंदर कौर (६९ किलो), संजना (७७ किलो), मार्टिना देवी (+८६ किलो).पुरुष: ऋषिकांत सिंग (६० किलो), एम. राजा (६५ किलो), अजया बाबू (७९ किलो), लवप्रीत सिंग (+११० किलो)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.