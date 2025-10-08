Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षीय वैभव अम्पायरला भिडला; दुसऱ्या डावात गोल्डन डकवर परतला Video Viral

INDU19 vs AUSU19 14-year-old Vaibhav Suryavanshi golden duck: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या १९ वर्षांखालील संघांमध्ये दुसरी कसोटी लढत सुरू आहे आणि भारताने विजयाचे दिशेने कूच केली आहे. पण, या सामन्यात १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची चर्चा रंगली आहे. पहिल्या डावात वैभवने १४ चेंडूत २० धावा केल्या, ज्यामध्ये दोन चौकार आणि एक षटकार होता. पण, त्याला चुकीच्या पद्धतीने बाद दिले गेले आणि तो अम्पायरकडे याची दाद मागतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. .ऑस्ट्रेलिया संघाचा पहिला डाव १३५ धावांवर गुंडाळला गेला. हेनिल पटेल आणि खिलन पटेल यांनी प्रत्येकी ३ बळी घेतले, तर उद्धव मोहन यांनी २ बळी घेतले. पहिल्या डावात ऑस्ट्रेलियाकडून अॅलेक्स ली यंगने सर्वाधिक ६६ धावा केल्या. त्यानंतर भारताला १७१ धावा करता आल्या. भारताकडून नवव्या क्रमांकावर आलेल्या दीपेश डी याने सर्वाधिक २८ धावा केल्या. .Prithvi Shaw Controversy: कालच्या राड्यात पृथ्वी शॉ याची चूक होती? मुशीर खानवर बॅट उगारण्याचं खरं कारण आलं समोर, Viral Video .वैभव सूर्यवंशी १४ धावांवर बाद झाल्यानंतर निराश झाला होता. पंचांनी त्याला झेलबाद घोषित केले, त्यानंतर तो काही वेळ त्याच्या क्रीजवर उभा राहिला आणि पंचांकडे पाहत राहिला. पॅव्हेलियनमध्ये परतताना त्याने पंचांशी चर्चा केली. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यष्टीरक्षक अॅलेक्स ली यंगने वैभवचा कॅच घेतला. वैभवला खात्री होती की त्याची बॅट चेंडूला लागलेली नाही. .दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाला दुसऱ्या डावातही अपयश आले आणि त्यांचा संपूर्ण संघ ११६ धावांत तंबूत परतला. भारतासमोर त्यांना विजयासाठी फक्त ८१ धावांचे लक्ष्य ठेवता आले. सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या अॅलेक्स ली यंगने ३८ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. हेनिल पटेलने दुसऱ्या डावातही तीन धक्के दिले. नमन पुष्पकनेही तीन, तर उधव मोहनने दोन बळी टिपले. दीपेश डी व खिलन पटेल यांना प्रत्येकी १ विकेट मिळाली. .लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताची सुरुवात काही खास झाली नाही आणि वैभव गोल्डन डकवर माघारी परतला. आयुष म्हात्रे ( १३) व विहान मल्होत्रा ( २१) हेही बाद झाल्याने भारताच्या ३ बाद ६० धावा झाल्या आहेत. वेदांत त्रिवेदी २२ धावांवर खेळतोय आणि भारताला विजयासाठी २१ धावा हव्या आहेत..Sanju Samson: संघासाठी ९व्या क्रमांकावरही फलंदाजी करेन, प्रसंगी...! संजू हसनू बोलला, पण त्याच्या व्यथा डोळ्यांतून जाणवल्या Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.