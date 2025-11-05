Vaibhav Suryavanshi : ९ चौकार, ४ षटकार... वैभवची ९३ धावांची वादळी खेळी; भारत अ संघात मिळाली संधी

Vaibhav Suryavanshi 93-run innings Bihar vs Meghalaya: १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने रणजी करंडक स्पर्धेत बिहारचे प्रतिनिधित्व करताना मेघालय संघाविरुद्ध ६७ चेंडूंत ९३ धावांची वादळी खेळी केली. रणजी करंडक स्पर्धेच्या प्लेट विभागीय लढतीत बिहारने हा सामना ड्रॉ राखला. वैभवने आक्रमक फटकेबाजी करतान ९ चौकार व ४ षटकार खेचले. मेघालयाच्या ७ बाद ४०८ धावांच्या प्रत्यु्त्तरात बिहारने ४ बाद १५६ धावा केल्या. त्यात वैभवच्या ९३ धावा होत्या..अर्णव किशोर याची विकेट लगेच गमावल्यानंतर वैभव व मंगल माहरोर ( २५) सह ९२ धावांची भागीदारी केली, त्यानंतर त्याने बिपिन सौरभसह ( १५) ४१ धावा जोडल्या. मेघालयाकडून अजय दुहानने १२९ धावांची खेळी केली होती. तर स्वास्तिक ( ९४) व आकाश कुमार ( ६०) यांनी अर्धशतक झळकावले.India vs Pakistan पुन्हा भिडणार, १६ तारखेला हायव्होल्टेज सामना; वैभव सूर्यवंशी शेजाऱ्यांची वाट लावणार, जितेश शर्माकडे कर्णधारपद.वैभवच्या या दमदार खेळीनंतर बीसीसीआयनं त्याची भारत अ संघात निवड केली आहे. तो आता कतारमध्ये होणाऱ्या रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२५ स्पर्धेत खेळणार आहे. जितेश शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारत अ संघ या स्पर्धेत सहभागी होणार आहे आणि १६ नोव्हेंबरला भारत-पाकिस्तान ( india vs pakistan) असा सामना रंगणार आहे..भारत अ संघ - प्रियाश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर, सुर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा ( कर्णधार), रमनदीप सिंग, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकूर, गुरजपनीत सिंग, विजय कुमार वैशाक, युधवीर सिंग चरक, अभिषेक पोरेल, सुयांश शर्मा.राखीव - गुरनूर सिंग ब्रार, कुमार कुशाग्रा, तनुष कोटियन, समीर रिझवी, शैक राशीद.India’s schedule for Rising Stars Asia Cup, Doha१४ नोव्हेंबर - यूएई१६ नोव्हेंबर - पाकिस्तान अ१८ नोव्हेंबर - ओमान२१ नोव्हेंबर - उपांत्य फेरी १२१ नोव्हेंबर - उपांत्य फेरी २२३ नोव्हेंबर - अंतिम फेरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.