Vaibhav Suryavanshi: १४ व्या वर्षीच सूर्यवंशी झाला रणजी संघाचा उपकर्णधार, नव्या हंगामासाठी झाली संघाची घोषणा

Vaibhav Suryavanshi Vice Captain in Ranji Troiphy 2025-26: रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेला १५ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होत असून सर्व संघ नव्या हंगामासाठी सज्ज आहेत. या स्पर्धेत १४ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी उपकर्णधारपद सांभाळताना दिसणार आहे.
  • रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेला १५ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होत आहे.

  • या स्पर्धेसाठी बिहारचाही संघ जाहीर झाला आहे.

  • बिहारच्या रणजी संघाच्या उपकर्णधारपदी वैभव सूर्यवंशीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

