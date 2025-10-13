Vaibhav Suryavanshi: १४ व्या वर्षीच सूर्यवंशी झाला रणजी संघाचा उपकर्णधार, नव्या हंगामासाठी झाली संघाची घोषणा

रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेला १५ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होत आहे.या स्पर्धेसाठी बिहारचाही संघ जाहीर झाला आहे.बिहारच्या रणजी संघाच्या उपकर्णधारपदी वैभव सूर्यवंशीची नियुक्ती करण्यात आली आहे..बुधवारपासून (१५ ऑक्टोबर) रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेला सुरुवात होत आहे. नव्या हंगामासाठी आता सर्वच संघ सज्ज आहेत. या हंगामातही अनेक खेळाडूंवर लक्ष असेल, यामध्ये १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचाही समावेश आहे. वैभवने आयपीएल २०२५ मध्ये स्फोटक फलंदाजी करत सर्वांचे लक्ष वेधले होते. त्याने १९ वर्षांखालील संघाकडून खेळतानाही गेल्या काही महिन्यात दमदार कामगिरी केली आहे. त्यामुळे तो आता रणजी स्पर्धेत कशी कामगिरी करणार याकडेही अनेकांचे लक्ष असेल, विशेष म्हणजे तो रणजी स्पर्धेत यंदा उपकर्णधाराची जबाबदारी पार पाडणार आहे. वयाच्या १४ व्या वर्षीच त्याला ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. .पोरगा ऐकत नसतो! Vaibhav Suryavanshi ने मोडला पाकिस्तानच्या बाबर आझमचा विक्रम; १४व्या वर्षी मोठा पराक्रम.रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ या स्पर्धेसाठी अनेक संघांची घोषणा झाली असून बिहारचाही पहिल्या दोन सामन्यांसाठी संघ जाहीर केला आहे. त्यांनी साकिबुल गनी याच्याकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी दिलेली आहे. याशिवाय वैभव सूर्यवंशीला उपकर्णधार करण्यात आले आहे. बिहारने २०२४-२५ हंगामात फारशी चांगली कामगिरी केली नव्हती. त्यांनी ६ सामने पराभूत झाल्यानंतर त्यांची प्लेट ग्रुपमध्ये आता घसरण झाली आहे. त्यामुळे यंदा ते प्लेट ग्रुपमध्ये खेळणार आहेत. त्यांचा पहिला सामना १५ ऑक्टोबरपासून अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध पटना येथे होणार आहे. यानंतर २५ ऑक्टोबरपासून ते मनिपूरविरुद्ध दुसरा सामना खेळतील..वैभवने वयाच्या १२ व्या वर्षी जानेवारी २०२४ मध्ये मुंबईविरुद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये बिहारकडून पदार्पण केले होते.त्यानंतर त्याने बिहारसाठी लिस्ट ए आणि टी२० क्रिकेटमध्येही पदार्पण केले. त्याने आत्तापर्यंतच्या कारकिर्दीत ५ प्रथम श्रेणी सामने खेळले असून १०० धावा केल्या आहेत. त्याला अद्याप प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये शतक किंवा अर्धशतक करता आलेले नाही. त्याने ६ लिस्ट ए सामने खेळले असून एका अर्धशतकासह १३२ धावा केल्या आहेत, तसेच ८ टी२० सामन्यांत १ शतक आणि १ अर्धशतकासह २६५ धावा केल्या होत्या..वैभवने गेल्या काही महिन्यात १९ वर्षांखालील भारतीय संघाकडून इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया दौरेही केले. यादरम्यान, त्याने वादळी खेळीही केल्या. त्याने इंग्लंडमध्ये १९ वर्षांखालील वनडे मालिकेत ५ सामन्यांतच ३५५ धावा केल्या होत्या. यातील एका सामन्यात त्याने ५२ चेंडूत शतक केल्याने तो १९ वर्षांखालील वनडेत सर्वात कमी चेंडूत शतक करणारा खेळाडू ठरला होता. इतकेच नाही, तर त्याच्या नावावर सध्या १९ वर्षांखालील वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारण्याचाही विक्रम आहे..Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षीय वैभव अम्पायरला भिडला; दुसऱ्या डावात गोल्डन डकवर परतला Video Viral .रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ साठी बिहारचा संघ: पीयूष कुमार सिंग, भास्कर दुबे, साकिबुल गनी (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी (उपकर्णधार), अर्णव किशोर, आयुष लोहारुका, बिपिन सौरभ, आमोद यादव, नवाज खान, साकिब हुसेन, राघवेंद्र कुमार सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशू सिंह, खालिद आलम, सचिन कुमार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.