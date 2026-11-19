Litton Das Achieves Never-Seen-Before Feat In Test Cricket: बांगलादेश-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला पहिला कसोटी सामना वेगळ्याच विक्रमामुळे चर्चेत आला आहे. बांगलादेशच्या पहिल्या डावातील ४०० धावांच्या प्रत्युत्तरात आफ्रिकेने ५५७ धावा उभ्या केल्या. हे वृत्त लिहित असताना बांगलादेशने ११३ धावांवर ५ विकेट्स गमावल्या आहेत आणि अजूनही ते ४४ धावांनी पिछाडीवर होते. पण, हा सामना लिटन दासमुळे चर्चेत आला... कसोटी क्रिकेटच्या १४९ वर्षांच्या इतिहासात कोणालाच न जमलेला पराक्रम बांगलादेशच्या यष्टिरक्षक-फलंदाजाने करून दाखवला. .बांगलादेशच्या पहिल्या डावातील ४०० धावांमध्ये तवहिद हृदोय ( १३७) व लिटन दास ( १२०) यांच्या शतकांचा मोठा वाटा आहे. कागिसो रबाडाने ५ विकेट्स, तर डेन पीटरसनने ४ विकेट्स घेतल्या. आफ्रिकेच्या मार्कस एकरमनने १५७ आणि रायन रिकेल्टनने १०२ धावांची शतकी खेळी केली. झुबायर हमझा ( ८३), टेम्बा बवुमा ( नाबाद ६८ ) आणि कागिसो ( ७२) यांनी अर्धशतकं झळकावली. बांगलादेशसाठी हसन महमूदने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st Test Live: गौतम गंभीर-शुभमन गिलचे डावपेच भारतीय संघावर उलटले; ७० धावांवर ५ विकेट्स मिळवूनही रडले... पहिल्या दिवशी नेमके काय चुकले?.Litton Das Creates Historyपहिल्या डावात १२० धावांची खेळी करणाऱ्या लिटन दासने यष्टिंमागे कमाल केली. त्याने ६ झेल टिपले व २ स्टम्पिंग, असे एकूण ८ बळी टिपून त्याने वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात एकाच डावात क्षेत्ररक्षणात आठ खेळाडूंना बाद करणारा लिटन हा पहिला खेळाडू आहे. यापूर्वी, इतिहासात एखाद्या खेळाडूने सात खेळाडूंना बाद केल्याच्या पाच घटना घडल्या असून, त्यातील शेवटची घटना २०२३ मध्ये घडली होती. पण, एकाच कसोटीत शतक व ८ बळी टिपणारा लिटन जगतला पहिला खेळाडू ठरला..Most Fielding Dismissals In An Innings In Test Cricket Historyलिटन दास - ८ ( ६ झेल व २ स्टम्पिंग) बांगलादेश वि. द. आफ्रिका, २०२६वासिम बारी - ७ झेल पाकिस्तान वि. न्यूझीलंड, १९७९बॉब टेलर - ७ झेल इंग्लंड वि. भारत, १९८०इयान स्मिथ - ७ झेल न्यूझीलंड वि. श्रीलंका, १९९१रिडली जेकब्स - ७ झेल वेस्ट इंडिज वि. ऑस्ट्रेलियाय, २०००जोशूआ डी सिल्वा - ७ झेल वेस्ट इंडिज वि. द. आफ्रिका, २०२३.दरम्यान, शतक झळकावल्यानंतर एका डावात क्षेत्ररक्षणात सर्वाधिक बळी घेण्याचा विक्रम दक्षिण आफ्रिकेच्या डेनिस लिंडसे आणि एबी डिव्हिलियर्स यांच्या नावावर होता (६ झेल). तो विक्रम लिटन दासने आता स्वतःच्या नावावर केला आहे. लिंडसेने १९६६ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध, तर डिव्हिलियर्सने २०१३ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध जोहान्सबर्ग येथेच हा पराक्रम केला. याच सामन्यात डी व्हिलियर्सने ११ बळी (सर्व झेल) घेतले, जो एका सामन्यात शतक झळकावणाऱ्या खेळाडूसाठी दोन्ही डावांमधील एक विक्रम आहे. एकाच कसोटीत कोणत्याही खेळाडूने ११ पेक्षा जास्त बळी घेतलेले नाहीत, हा विक्रम रिषभ पंत आणि जॅक रसेल यांच्या नावावर विभागून आहे. या विक्रमाची बरोबरी करण्यासाठी लिटनला दुसऱ्या डावात तीन बळींची आवश्यकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.