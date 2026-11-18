Chhattisgarh captain Vikalp Tiwari smashes 119 off 56 balls: भारतीय क्रिकेटमध्ये सध्या वैभव सूर्यवंशीचे नाव जोरदार चर्चेत आहे.. १५ वर्षाच्या या पोरानं जगातील क्रिकेट चाहत्यांना त्याच्या आक्रमक खेळीच्या प्रेमात पाडले आहे. इंडियन प्रीमिअर लीगमधून आलेला हा बिहारचा पोरगा, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही छाप पाडून गेलाय... आता आणखी एक डावखुरा फलंदाज ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये नाव कमावू इच्छित आहे आणि त्याने त्याच्या फलंदाजीचा जलवा बुधवारी दाखवला. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत छत्तीसगड संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या १७ वर्षीय विकल्प तिवारीने ओदिशाच्या गोलंदाजांची धुलाई केली आणि शतक ठोकले..आयुष पांडे ( ४) व अमनदीप खरे ( ८) हे सलामीवीर अपयशी ठरल्यानंतर विकल्पने सामन्याची सूत्रे हाती घेतली. देव आदित्य सिंगसोबत त्याने विस्कटलेली घडी बसवली अन् त्यानंतर तुफान फटकेबाजी केली. देव २९ धावांवर माघारी परतला आणि ७२ धावांची भागीदारी तुटली. त्यानंतर अजय मंडल सोबतीला उभा राहिला आणि विकल्पने त्याच्यासोबत ११२ धावा जोडल्या. अजयने २८ चेंडूंत ३ चौकार व ४ षटकार खेचले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.WTC Final Scenario : ICC ने पाकड्यांना अद्दल घडवली; कसोटी वर्ल्ड कप फायनलच्या शर्यतीतून फेकले बाहेर, नेमकं काय घडलं?.विकल्पने ४४ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि ५६ चेंडूंत ११९ धावांवर तो रिटायर्ड आऊट झाला. त्याने १८ चौकार व ३ षटकारांसह एकूण २१ चेंडूंत ९० धावा कुटल्या. १७ वर्ष व ५५ दिवसांचा विकल्प हा ट्वेंटी-२०त शतक झळकावणारा वैभव सूर्यवंशीनंतर दुसरा युवा फलंदाज ठरला. .विकल्पच्या या खेळीने छत्तीसगडला ४ बाद २२८ धावांपर्यंत पोहोचवले. ओदिशाकडून देबब्रता प्रधानने दोन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना ओदिशाने ७ षटकांत ५७ धावांवर ३ विकेट्स गमावल्या. आदित्य रौत २५ धावांवर बाद झाला. सौरभ मझुमदार, धरमेंद्रसिंग जडेजा व देव आदित्य सिंग यांनी प्रत्येकी एक बळी टिपला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.