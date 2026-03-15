Cricket Retirement: भारताला हरवून चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकणाऱ्या पाकिस्तानी कर्णधाराची निवृतीची घोषणा; म्हणाला, बाबर आझमसारखा...'

पाकिस्तान संघाचा माजी कर्णधार सर्फराज अहमद याने रविवारी (१५ मार्च) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. साधारण दोन दशके आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सक्रिय राहिल्यानंतर त्याने निवृत्तीची (Sarfaraz Ahmed Retirement) घोषणा केली आहे. तो पाकिस्तानचा इम्रान खान आणि युनूस खान यांच्यानंतर आयसीसी स्पर्धा जिंकणारा तिसरा कर्णधार आहे. त्याच्या नेतृत्वात पाकिस्तानने २०१७ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती. या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने भारतीय संघाला पराभूत करत विजेतेपद जिंकले होते. .कराचीमध्ये जन्मलेल्या सर्फराजने जयपूरमध्ये नोव्हेंबर २००७ मध्ये भारताविरूद्धच्या वनडे सामन्यातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. त्याने निवृत्ती घेताना म्हटले की 'पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करणे माझ्यासाठी सन्मानाचे आहे.''२००६ मध्ये १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमधील विजेता कर्णधार ते २०२७ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीमधील विजेतेपद, पाकिस्तानच्या जर्सीतील प्रत्येक क्षण खास होता. मी माझ्या संघसहकारी, प्रशिक्षक, कुटुंब, चाहते यांचे त्यांनी मला संपूर्ण कारकिर्दीत दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो.'.तो पुढे म्हणाला, 'पाकिस्तानचे सर्व प्रकारात नेतृत्व करणे, हे स्वप्नपूर्ती करणारे होते. मी नेहमीच निर्भयपणे खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि एकसंध संघ तयार केला. बाबर आझम, शाहिन आफ्रिदी, हसन अलीसारख्या खेळाडूंना माझ्या नेतृत्वाच्या कार्यकाळात मॅच विनर झालेलं पाहून चांगलं वाटलं. हे माझ्यासाठी अभिमानाचे यश असेल.' तसेच त्याने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचेही आभार मानले..यष्टीरक्षक फलंदाज असलेल्या सर्फराजने पाकिस्तानसाठी अखेरचा सामना पर्थमध्ये २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी मालिकेत खेळला. त्याने पाकिस्तानसाठी ५४ कसोटी, ११७ वनडे ६१ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळले आहेत. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ६ शतकांसह ६१६४ धावा केल्या. तसेच यष्टीरक्षक म्हणून ३१५ झेल घेतले, तर ५६ यष्टीचीत केले..त्याने ५० वनडे, ३७ टी२० आणि १३ कसोटी, असे मिळून १०० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पाकिस्तानचे नेतृत्व केले. याशिवाय त्याने कर्णधार म्हणून २००६ मध्ये १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपही पाकिस्तानचा जिंकून दिला.